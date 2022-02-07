Bundesliga'da statü değişikliği

Bundesliga'da Bayern Münih hegemonyası devam ederken lig yönetiminden Alman devini üzecek bir karar gelebilir.Ligde Bayern Münih, üst üste 9 kez şampiyon olurken 10. zafer için de mücadelesini sürdürüyor. Ancak lig statüsü değişirse Bayern Münih'in şampiyonluk için normal sezonun yanı sıra play-off'ta da unvanını koruması gerekecek.Bir süredir Alman basınında play-off sisteminin gelme ihtimali konuşulurken Bundesliga CEO'su Donata Hopfen de bu durumu doğruladı.Bild'e konuşan Hopfen, "Açıkçası zirvede ne kadar fazla rekabet olursa şampiyonluk daha çekici olacak. Birkaç hafta önce göreve geldiğimde de söyledim, eğer faydalı olacaksa play-off'ları konuşabiliriz. Bayern'in son yıllarda harika işler çıkardığını ve özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki başarılarının onlara finansal anlamda diğerlerine göre büyük avantaj sağladığını unutamayız" ifadelerini kullandı.Süper Lig'de de denenmiştiPlay-off sisteminde ligi belirlenecek sıralamada bitiren takımların normal sezonda topladığı puan yarıya düşürülerek play-off'a kalan takımlar arasında lig usulü maçlar oynanıyor.Avrupa'da şu anda bu sistemi benimseyen en önemli ülke Belçika olarak dikkat çekiyor. Belçika Ligi'nde ligi ilk dört sırada bitiren takımların sezon boyunca topladığı puanlar ikiye bölünüyor ve ardından lig usulü oynanan 6 haftanın sonunda zirvedeki takım şampiyonluğa ulaşıyor. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ne gidecek takımlar da sıralamaya göre belli oluyor.Bundesliga'nın çekiciliğini artırmak isteyen lig yönetimi hem diğer takımların yarışa daha fazla ortak olmasını hem de play-off ile ligi üst sıralarda bitirecek takımların birbiriyle yeniden karşılaşmasını hedefliyor.Süper Lig'de play-off sistemi 2011-12 sezonunda uygulanmıştı. Normal sezonu 10 puan farkla zirvede tamamlayan Galatasaray, play-off grubunda Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile yarışırken şampiyonluğu son hafta Fenerbahçe deplasmanındaki 0-0'lık beraberlikle kazanmıştı.
Bundesliga CEO'su Donata Hopfen, lig şampiyonluğunu belirleyecek play-off sistemine yeşil ışık yaktı.
Bundesliga'da Bayern Münih hegemonyası devam ederken lig yönetiminden Alman devini üzecek bir karar gelebilir.
Ligde Bayern Münih, üst üste 9 kez şampiyon olurken 10. zafer için de mücadelesini sürdürüyor. Ancak lig statüsü değişirse Bayern Münih'in şampiyonluk için normal sezonun yanı sıra play-off'ta da unvanını koruması gerekecek.
Bir süredir Alman basınında play-off sisteminin gelme ihtimali konuşulurken Bundesliga CEO'su Donata Hopfen de bu durumu doğruladı.
Bild'e konuşan Hopfen, "Açıkçası zirvede ne kadar fazla rekabet olursa şampiyonluk daha çekici olacak. Birkaç hafta önce göreve geldiğimde de söyledim, eğer faydalı olacaksa play-off'ları konuşabiliriz. Bayern'in son yıllarda harika işler çıkardığını ve özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki başarılarının onlara finansal anlamda diğerlerine göre büyük avantaj sağladığını unutamayız" ifadelerini kullandı.
Süper Lig'de de denenmişti
Play-off sisteminde ligi belirlenecek sıralamada bitiren takımların normal sezonda topladığı puan yarıya düşürülerek play-off'a kalan takımlar arasında lig usulü maçlar oynanıyor.
Avrupa'da şu anda bu sistemi benimseyen en önemli ülke Belçika olarak dikkat çekiyor. Belçika Ligi'nde ligi ilk dört sırada bitiren takımların sezon boyunca topladığı puanlar ikiye bölünüyor ve ardından lig usulü oynanan 6 haftanın sonunda zirvedeki takım şampiyonluğa ulaşıyor. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ne gidecek takımlar da sıralamaya göre belli oluyor.
Bundesliga'nın çekiciliğini artırmak isteyen lig yönetimi hem diğer takımların yarışa daha fazla ortak olmasını hem de play-off ile ligi üst sıralarda bitirecek takımların birbiriyle yeniden karşılaşmasını hedefliyor.
Süper Lig'de play-off sistemi 2011-12 sezonunda uygulanmıştı. Normal sezonu 10 puan farkla zirvede tamamlayan Galatasaray, play-off grubunda Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile yarışırken şampiyonluğu son hafta Fenerbahçe deplasmanındaki 0-0'lık beraberlikle kazanmıştı.