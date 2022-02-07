https://tr.sputniknews.com/20220207/cekya-slovakya-ve-avusturya-disisleri-bakanlari-donbassa-geldi-1053574550.html

Çekya, Slovakya ve Avusturya dışişleri bakanları Donbass'a geldi

Çekya, Slovakya ve Avusturya dışişleri bakanları Donbass'a geldi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Çekya, Slovakya ve Avusturya dışişleri bakanlarının ziyaret için Donbass'ta olduklarını belirtti. 07.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-07T19:46+0300

2022-02-07T19:46+0300

2022-02-07T19:50+0300

ukrayna krizi

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ukrayna

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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, bugünkü basın toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamada, Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavskiy, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ve Slovakya Dışişleri Bakanı İvan Korcok’un Donbass'a geldiklerini söyledi.Kuleba, “Avusturya, Slovakya ve Çekya’dan meslektaşlarım, birlikte Luganskaya İstasyonunda bulunuyor. Orada kendi gözleri ile Rus saldırganlığının sonuçlarını ve Ukrayna’nın bunları aşmaya yönelik çabalarını görebilecek” ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220207/kuleba-ukrayna-son-donemde-batidan-bin-tondan-fazla-silah-aldi-1053571943.html

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