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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220207/cekya-slovakya-ve-avusturya-disisleri-bakanlari-donbassa-geldi-1053574550.html
Çekya, Slovakya ve Avusturya dışişleri bakanları Donbass'a geldi
Çekya, Slovakya ve Avusturya dışişleri bakanları Donbass'a geldi
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Çekya, Slovakya ve Avusturya dışişleri bakanlarının ziyaret için Donbass'ta olduklarını belirtti. 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T19:46+0300
2022-02-07T19:50+0300
ukrayna krizi
donbass
ukrayna
rusya
avusturya
çekya
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, bugünkü basın toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamada, Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavskiy, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ve Slovakya Dışişleri Bakanı İvan Korcok’un Donbass'a geldiklerini söyledi.Kuleba, “Avusturya, Slovakya ve Çekya’dan meslektaşlarım, birlikte Luganskaya İstasyonunda bulunuyor. Orada kendi gözleri ile Rus saldırganlığının sonuçlarını ve Ukrayna’nın bunları aşmaya yönelik çabalarını görebilecek” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220207/kuleba-ukrayna-son-donemde-batidan-bin-tondan-fazla-silah-aldi-1053571943.html
donbass
ukrayna
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donbass, ukrayna, rusya, avusturya, çekya, slovakya

Çekya, Slovakya ve Avusturya dışişleri bakanları Donbass'a geldi

19:46 07.02.2022 (güncellendi: 19:50 07.02.2022)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girDonbass
Donbass - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Çekya, Slovakya ve Avusturya dışişleri bakanlarının ziyaret için Donbass'ta olduklarını belirtti.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, bugünkü basın toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamada, Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavskiy, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ve Slovakya Dışişleri Bakanı İvan Korcok’un Donbass'a geldiklerini söyledi.
Kuleba, “Avusturya, Slovakya ve Çekya’dan meslektaşlarım, birlikte Luganskaya İstasyonunda bulunuyor. Orada kendi gözleri ile Rus saldırganlığının sonuçlarını ve Ukrayna’nın bunları aşmaya yönelik çabalarını görebilecek” ifadelerini kullandı.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
Ukrayna krizi
Kuleba: Ukrayna, son dönemde Batı'dan bin tondan fazla silah aldı
18:35
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