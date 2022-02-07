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CHP'den kültür stratejisi: Temel hak sayılacak
CHP'den kültür stratejisi: Temel hak sayılacak
CHP, 2021'de gerçekleştirdiği Kültür Sanat Çalıştayı’nın sonuç kitapçığını hazırladı. Kitapçığın önsözünde Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Siyaset kurumu, kültür ve... 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T06:10+0300
2022-02-07T06:10+0300
politika
chp
kültür & sanat
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CHP’nin, 8 Ekim 2021’de İstanbul’da gerçekleştirdiği Kültür Sanat Çalıştayı’nın sonuç kitapçığı hazırlandı. Kültür ve sanat dünyasının tüm alanlarından 127 kişinin katıldığı çalıştayda, tüm tarafların görüşleri derlenerek oluşturulan kitapçığa göre, CHP iktidarında anayasada “kültür hakkı”, temel haklar arasında yer alacak. Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, Kitapçığın önsözünde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Siyaset kurumu, kültür ve sanatın zenginliğinin farkında değil. Biz Türkiye’nin bu zenginliğin farkında olmasını istiyoruz” ifadeleri yer aldı. Kitapçıkta CHP iktidarında kültür alanında yapılacaklar şöyle sıralandı:- Anayasaya girecek: Anayasadan başlayarak “kültür hakkını” temel haklar arasında kabul edeceğiz. Kültür Bakanlığı’nı tek başına bir bakanlık olarak yeniden örgütleyeceğiz.- Kurumlara özerklik: Kültür Bakanlığı’nın bünyesindeki sanat kurumlarının mali ve idari özerk yapılarına kavuşması için gerekli adımlar atılacak. Kültür ve sanatın tek tipleştirilmesine izin vermeyeceğiz, siyasetin gölgesinden kurtaracağız. Sanat kurumlarımızın kadro sıkıntıları çözülecek.- Sanatçılara statü: Bugün sanatçılar “sıfır noktası”nda yaşıyor. Geliri 2 bin liranın altında olan binlerce kültür sanat emekçisi var. Sanatçılara statülerini vereceğiz. Kültür sanat alanının her dalında çalışanların sağlık, emeklilik, işsizlik türünden sosyal ve ekonomik hakları güvence altına alacağız. Sanat eğitimini yeniden planlayacağız."Büyük başarı elde etti"Çalışmayı koordine eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, “Forum, ülkemizde kültür politikalarıyla ilgili kapsamlı bir kurucu ve yön gösterici belge eksikliğini gidermek amacıyla düzenlenmişti ve büyük başarı elde etti. Kitapçıkta tüm tespitler mevcut. En temel özet ise kültürün her alanında özerk ve bağımsız işleyişe sahip olması gerektiği ortaya kondu” açıklamasını yaptı.
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chp, kültür & sanat

CHP'den kültür stratejisi: Temel hak sayılacak

06:10 07.02.2022
© AATiyatro - sinema - koltuk
Tiyatro - sinema - koltuk - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
© AA
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CHP, 2021'de gerçekleştirdiği Kültür Sanat Çalıştayı’nın sonuç kitapçığını hazırladı. Kitapçığın önsözünde Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Siyaset kurumu, kültür ve sanatın zenginliğinin farkında değil. Biz Türkiye’nin bu zenginliğin farkında olmasını istiyoruz” ifadeleri yer aldı.
CHP’nin, 8 Ekim 2021’de İstanbul’da gerçekleştirdiği Kültür Sanat Çalıştayı’nın sonuç kitapçığı hazırlandı. Kültür ve sanat dünyasının tüm alanlarından 127 kişinin katıldığı çalıştayda, tüm tarafların görüşleri derlenerek oluşturulan kitapçığa göre, CHP iktidarında anayasada “kültür hakkı”, temel haklar arasında yer alacak.
Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, Kitapçığın önsözünde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Siyaset kurumu, kültür ve sanatın zenginliğinin farkında değil. Biz Türkiye’nin bu zenginliğin farkında olmasını istiyoruz” ifadeleri yer aldı.
Kitapçıkta CHP iktidarında kültür alanında yapılacaklar şöyle sıralandı:
- Anayasaya girecek: Anayasadan başlayarak “kültür hakkını” temel haklar arasında kabul edeceğiz. Kültür Bakanlığı’nı tek başına bir bakanlık olarak yeniden örgütleyeceğiz.
- Kurumlara özerklik: Kültür Bakanlığı’nın bünyesindeki sanat kurumlarının mali ve idari özerk yapılarına kavuşması için gerekli adımlar atılacak. Kültür ve sanatın tek tipleştirilmesine izin vermeyeceğiz, siyasetin gölgesinden kurtaracağız. Sanat kurumlarımızın kadro sıkıntıları çözülecek.
- Sanatçılara statü: Bugün sanatçılar “sıfır noktası”nda yaşıyor. Geliri 2 bin liranın altında olan binlerce kültür sanat emekçisi var. Sanatçılara statülerini vereceğiz. Kültür sanat alanının her dalında çalışanların sağlık, emeklilik, işsizlik türünden sosyal ve ekonomik hakları güvence altına alacağız. Sanat eğitimini yeniden planlayacağız.

"Büyük başarı elde etti"

Çalışmayı koordine eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, “Forum, ülkemizde kültür politikalarıyla ilgili kapsamlı bir kurucu ve yön gösterici belge eksikliğini gidermek amacıyla düzenlenmişti ve büyük başarı elde etti. Kitapçıkta tüm tespitler mevcut. En temel özet ise kültürün her alanında özerk ve bağımsız işleyişe sahip olması gerektiği ortaya kondu” açıklamasını yaptı.
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