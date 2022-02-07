https://tr.sputniknews.com/20220207/cin-ve-rusya-ilk-kez-soylemiyorlar-ama-ilk-kez-cok-kutupluluk-manifestosunu-ortaya-koydular-1053631651.html

'Çin ve Rusya ilk kez söylemiyorlar ama ilk kez çok kutupluluk manifestosunu ortaya koydular'

'Çin ve Rusya ilk kez söylemiyorlar ama ilk kez çok kutupluluk manifestosunu ortaya koydular'

Dr. Barış Adıbelli'ye göre, Putin ile Şi'nin imzaladığı 'ortak bildiri', Rusya ve Çin’in ‘çok kutupluluk manifestosu’. Pekin'in 'genişleme krizinde' Rusya'ya... 07.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-07T23:35+0300

2022-02-07T23:35+0300

2022-02-08T23:35+0300

eksen

çin

pekin olimpiyatları

nato

avrasya

rusya

abd

karadeniz

ukrayna

aukus

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ABD ve NATO'nun 'genişleme krizi' Avrupa ve küresel güvenlik açısından son derece sıkıntılı bir görünüm ortaya çıkarırken, güvenlik garantileri anlaşmasına verilen yanıtlarda aradığını bulamayan Rusya'dan Çin'e önemli bir ziyaret gerçekleştirildi.Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'in düzenlediği Kış Olimpiyat Oyunları vesilesiyle Pekin'i ziyaret etti, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü. İki lider mesajlarında Rusya ve Çin'in küresel çapta siyasi ve ekonomik dayanışmasının altını çizdi. 'Yeni Bir Döneme Giren Uluslararası İlişkiler ve Sürdürülebilir Küresel Kalkınma Hakkında Rusya Federasyonu'nun ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ortak Bildirisi' başlığıyla yayınladıkları 'ortak bildirideki' vurgular dikkat çekti.Rusya ve Çin liderlerinin görüşmesi ve ortak bildirisini Dumlupınar Üniversitesi’nden Asya politikaları uzmanı Dr. Barış Adıbelli ile konuştuk.'İlk kez söylemiyorlar ama çok kutupluluk manifestosunu ilk defa detaylı bir belgeye dayalı şekilde ortaya koydular'Dr. Barış Adıbelli’ye göre, genelde dış politikada kendisine ait olmayan meselelerde mesafeli duran Çin'in bu kez böyle davranmaması dikkat çekici. Adıbelli, Çin ve Rusya liderlerinin imzaladıkları ortak bildirinin 'çok kutupluluk manifestosu' olduğunu belirtirken, iki ülkenin bunu ilk kez söylemiyor olmalarına rağmen ilk defa böyle bir belgeyle tüm detaylarıyla ortaya konulmasının önemine dikkat çekti. ABD'nin Pekin'in Moskova'ya bu kadar büyük destek vereceğini beklemediğini de kaydeden Adıbelli, Washington'ın iki ülkenin ayrılıklarına oynama düşüncesinin de bitmediğini dile getirdi:'Amerika’nın esas korkusu şu; bu ikiliye bir de Avrupa katılırsa ne olur?'Adıbelli, ABD'nin, Çin ve Rusya'nın bir araya gelemeyecekleri beklentisiyle 'geçmiş politikalardan medet' umarak bugünün çözme çabasının artık tutmadığı görüşünde. Adıbelli, ABD'nin Avrupa'da 'Rusya ve Çin düşmanlığı' yaratma çabasının arkasında ise Avrupa'yı da yitirme korkusunun yattığını söyledi. Adıbelli'ye göre 2019'da Çin'i '21'inci yüzyılın tehdidi' diye anan ABD ve NATO'nun Ukrayna üzerinden yarattıkları durum da bunun ispatı:'Rusya ve Çin de kendi eksenlerini oluşturuyor'Adıbelli, Ukrayna konusunda Japonya'nın açıklamalarına atıf yaparken, benzer bir durumun Tayvan konusunda Tokyo'nun Pekin'den sert tepki almasıyla yaşandığını anımsattı. Adıbelli'ye göre, ABD'nin AUKUS'la yaratmaya çalıştığı karşısında Rusya ve Çin de yeni bir ortaklık modeliyle kendi eksenlerini kuruyor:'ABD ağırlığı altında ezildiği için Çin'i hafife alabilir, Avrupa hafife almıyor'Adıbelli, ABD'nin 'ağırlığı altında ezildiği için hafife alsa bile' Avrupa kanadının Çin'i hafife almadığı görüşünde. Çin'in Rusya ile enerjiden ticaret hacmine uzanan ilişkilerindeki gelişmelere atıf yapan Adıbelli, Moskova'ya olası yaptırımlar halinde Çin'in Rusya'ya vereceği desteğin tam olarak kestirilemediğini dile getirdi:'Büyük Avrasya çatısı altında toplanma halinde ABD'nin Hint Pasifik stratejisi kağıt üzerinde kalır'Adıbelli, ABD'nin Rusya'yı NATO ile Karadeniz'de, Çin'i ise Güney Çin Denizi ve Tayvan krizleriyle sıkıştırmaya çalıştığını söylerken, en büyük güvencesi Hindistan'ın bu politikaların tümüyle parçası olmaya yanaşmadığı değerlendirmesinde de bulundu. Rusya'nın da Asya bölgesindeki aktif dış politikasına atıfta bulunan Adıbelli, 'Büyük Avrasya' çatısı altında toplanma halinde ABD’nin Pasifik stratejisinin kağıt üzerinde kalacağı görüşünde:

çin

avrasya

rusya

karadeniz

ukrayna

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Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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çin, pekin olimpiyatları, nato, avrasya, rusya, abd, karadeniz, ukrayna, aukus , şanghay işbirliği örgütü (şiö)