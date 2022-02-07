Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20220207/cinin-baise-sehrinde-karantina-ilan-edildi-1053564142.html
Çin'in Baise şehrinde karantina ilan edildi
Çin'in Baise şehrinde karantina ilan edildi
Çin'de yurt içi kaynaklı COVID-19 vakalarının görüldüğü Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'ne bağlı Baise şehrinde karantina ilan edildi. İlk iki vakadan alınan... 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T15:40+0300
2022-02-07T15:40+0300
koronavirüs
çin
koronavirüs
kovid-19
karantina
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/18/1053064888_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_01ce75636f2fcad326b971963f46e43d.jpg
Çin Salgın Önleme ve Kontrol Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, 5 Şubat'ta şehre dönen ve Dobao ilçesinde yaşayan bir kişinin testinin pozitif çıkmasının ardından ilçede yaşayan 207 bin kişiye toplu test uygulandı.Şehirde iki günde 43 vaka tespit edilirken tüm vakaların aynı bulaşı zincirinin parçası olduğu bilgisi verildi.İlk iki vakadan alınan numunelerin DNA analizinde virüsün Omicron varyantına rastlandı.Baise şehrine tüm giriş ve çıkışlar durdurulurken, vatandaşlarla taşıtların ilçeler ve metropol bölgeler arasında hareket etmesi yasaklandı.Tüm şehirde toplu testler uygulanmaya başlanırken, söz konusu testler sonuçlanana dek vatandaşlardan evlerini terk etmemeleri istendi.Son 24 saatte 79 vakaUlusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 45'i yurt içi kaynaklı 79 koronavirüs vakası saptandı.Baise şehrinde 37, Guangdong eyaletinin Şıncın şehrinde 3 ve eyalet merkezi Guangcou'da 1, eyalet statüsünde ayrı yönetime sahip başkent Pekin'de 3 ve Tiencin şehrinde 1 yerel vaka tespit edildi.Yurt dışı kaynaklı 34 vakanın kayıtlara geçtiği ülkede virüse bağlı can kaybı yaşanmadı.Koronavirüs salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 106 bin 419 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 1495 hastanın tedavisi sürüyor.Çin'de 'sıfır vaka' stratejisiYurt içi kaynaklı vakaların görüldüğü eyalet ile şehirlerde salgın kontrol ve önleme tedbirleri uygulanmaya devam ediliyor.Çin, COVID-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisi uyguluyor. Bu strateji karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri içeriyor.Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahale ve yarattığı maliyet açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/18/1053064888_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3f91213746f7add42978f265eb1c6696.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çin, koronavirüs, kovid-19, karantina

Çin'in Baise şehrinde karantina ilan edildi

15:40 07.02.2022
© REUTERS / LAM YIKÇin'in Hong Kong bölgesinde koronavirüs vakaları saptandığı için kapanmaya alınan bir binada yaşayanlara test yapmak için gelen koruyucu üniforma içindeki sağlık ekipleri
Çin'in Hong Kong bölgesinde koronavirüs vakaları saptandığı için kapanmaya alınan bir binada yaşayanlara test yapmak için gelen koruyucu üniforma içindeki sağlık ekipleri - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
© REUTERS / LAM YIK
Abone ol
Çin'de yurt içi kaynaklı COVID-19 vakalarının görüldüğü Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'ne bağlı Baise şehrinde karantina ilan edildi. İlk iki vakadan alınan numunelerin DNA analizinde virüsün Omicron varyantına rastlandı.
Çin Salgın Önleme ve Kontrol Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, 5 Şubat'ta şehre dönen ve Dobao ilçesinde yaşayan bir kişinin testinin pozitif çıkmasının ardından ilçede yaşayan 207 bin kişiye toplu test uygulandı.
Şehirde iki günde 43 vaka tespit edilirken tüm vakaların aynı bulaşı zincirinin parçası olduğu bilgisi verildi.
İlk iki vakadan alınan numunelerin DNA analizinde virüsün Omicron varyantına rastlandı.
Baise şehrine tüm giriş ve çıkışlar durdurulurken, vatandaşlarla taşıtların ilçeler ve metropol bölgeler arasında hareket etmesi yasaklandı.
Tüm şehirde toplu testler uygulanmaya başlanırken, söz konusu testler sonuçlanana dek vatandaşlardan evlerini terk etmemeleri istendi.

Son 24 saatte 79 vaka

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 45'i yurt içi kaynaklı 79 koronavirüs vakası saptandı.
Baise şehrinde 37, Guangdong eyaletinin Şıncın şehrinde 3 ve eyalet merkezi Guangcou'da 1, eyalet statüsünde ayrı yönetime sahip başkent Pekin'de 3 ve Tiencin şehrinde 1 yerel vaka tespit edildi.
Yurt dışı kaynaklı 34 vakanın kayıtlara geçtiği ülkede virüse bağlı can kaybı yaşanmadı.
Koronavirüs salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 106 bin 419 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 1495 hastanın tedavisi sürüyor.

Çin'de 'sıfır vaka' stratejisi

Yurt içi kaynaklı vakaların görüldüğü eyalet ile şehirlerde salgın kontrol ve önleme tedbirleri uygulanmaya devam ediliyor.
Çin, COVID-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisi uyguluyor. Bu strateji karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri içeriyor.
Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahale ve yarattığı maliyet açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce