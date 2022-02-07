Çinli tenisçi Peng yineledi: Cinsel saldırı mı? Hiç böyle bir şey söylemedim
© AFP 2021 / PAUL CROCKPeng Shuai
© AFP 2021 / PAUL CROCK
Çinli yetkiliyi cinsel saldırıyla suçlayıp ardından böyle bir suçlama yapmadığını savunan tenisçi Peng, Kış Olimpiyat Oyunları nedeniyle uluslararası spor camiasının gözünün üzerinde olduğu Pekin'de Fransız basınına konuştu. Peng söz konusu paylaşımının yanlış anlaşıldığını ve artık anlamının çarpıtılmaması gerektiğini söyledi.
Çin'in eski başbakan yardımcısını cinsel saldırıyla suçladığı paylaşımının ardından bir süre ortadan kaybolan, sonrasında paylaşımı silen ve uluslararası spor camiasının akıbetinden emin olmaya çalıştığı için Çinli yetkililerle görüşmeler yürüttüğü tenisçi Peng Shuai, 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'nın kendi başkenti Pekin'de düzenleniyor olması nedeniyle yeniden gündemde.
Fransa'da yayın yapan ünlü spor gazetesi L'Equipe'e konuşan Peng, uluslararası toplumda kendisi hakkındaki kaygıların 'büyük bir yanlış anlaşılmadan' kaynaklandığını ve aslında hiçbir Çinli siyasiyi cinsel saldırıyla suçlamadığını yineledi.
L'Equipe, Çin'in olimpiyat komitesi tarafından organize edilen ve dün Pekin'deki bir otelde yapılan 1 saatlik röportajı bugün yayınladı. Soruların önceden gönderildiğini belirten gazete, masada Peng ile birlikte Çin olimpiyat komitesinden bir yetkilinin de olduğunu ve Peng'in yanıtlarını Çinceden kendilerine çevirdiğinin altını çizdi.
Soru- cevap şeklindeki röportajı yine aynı formatta yayınlayan gazete zira kelime kelime yayınlanmasının röportajın ön koşullarından olduğunu vurguladı.
Sports news site L’Equipe, who interviewed Shuai, said it had to submit questions in advance and that a Chinese Olympic committee official sat in on the discussion and translated her comments from Chinese. https://t.co/jwul8RB9rM— The Associated Press (@AP) February 7, 2022
Gazete, Peng'e önce eski başbakanlardan birini cinsel saldırıyla suçlayıp ardından sildiği sosyal medya paylaşımını sordu. Böyle bir suçlama yapmadığını savunan Peng, "Cinsel saldırı mı? Birinin beni cinsel saldırıya maruz bıraktığını hiç söylemedim. O paylaşımım dış dünyada büyük bir yanlış anlaşılmaya yol açtı. Söz konusu paylaşımın anlamının daha fazla çarpıtılmamasını umuyorum" dedi.
[ENGLISH VERSION] For the first time since her public reappearance and the turmoil caused by her 2 November message, Chinese tennis player Peng Shuai talks to an international and independent medium. https://t.co/8ygjVnKZOz pic.twitter.com/cGA57iwhDA— L'ÉQUIPE (@lequipe) February 6, 2022
Öte yandan Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach'ın cumartesi günü Peng ile akşam yemeği yediği, Peng'in bugün de Çin- Norveç arasındaki curling müsabakasına katıldığı açıklandı.