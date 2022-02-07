https://tr.sputniknews.com/20220207/cinli-tenisci-peng-yineledi-cinsel-saldiri-mi-hic-boyle-bir-sey-soylemedim-1053543650.html

Çinli tenisçi Peng yineledi: Cinsel saldırı mı? Hiç böyle bir şey söylemedim

Çinli tenisçi Peng yineledi: Cinsel saldırı mı? Hiç böyle bir şey söylemedim

Çinli yetkiliyi cinsel saldırıyla suçlayıp ardından böyle bir suçlama yapmadığını savunan tenisçi Peng, Kış Olimpiyat Oyunları nedeniyle uluslararası spor... 07.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-07T06:52+0300

2022-02-07T06:52+0300

2022-02-07T06:52+0300

peng shuai

2022 kış olimpiyatları

çin

2022 kış olimpiyatları

cinsel saldırı

tenis

uluslararası olimpiyat komitesi

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Çin'in eski başbakan yardımcısını cinsel saldırıyla suçladığı paylaşımının ardından bir süre ortadan kaybolan, sonrasında paylaşımı silen ve uluslararası spor camiasının akıbetinden emin olmaya çalıştığı için Çinli yetkililerle görüşmeler yürüttüğü tenisçi Peng Shuai, 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'nın kendi başkenti Pekin'de düzenleniyor olması nedeniyle yeniden gündemde. Fransa'da yayın yapan ünlü spor gazetesi L'Equipe'e konuşan Peng, uluslararası toplumda kendisi hakkındaki kaygıların 'büyük bir yanlış anlaşılmadan' kaynaklandığını ve aslında hiçbir Çinli siyasiyi cinsel saldırıyla suçlamadığını yineledi. L'Equipe, Çin'in olimpiyat komitesi tarafından organize edilen ve dün Pekin'deki bir otelde yapılan 1 saatlik röportajı bugün yayınladı. Soruların önceden gönderildiğini belirten gazete, masada Peng ile birlikte Çin olimpiyat komitesinden bir yetkilinin de olduğunu ve Peng'in yanıtlarını Çinceden kendilerine çevirdiğinin altını çizdi. Soru- cevap şeklindeki röportajı yine aynı formatta yayınlayan gazete zira kelime kelime yayınlanmasının röportajın ön koşullarından olduğunu vurguladı. Gazete, Peng'e önce eski başbakanlardan birini cinsel saldırıyla suçlayıp ardından sildiği sosyal medya paylaşımını sordu. Böyle bir suçlama yapmadığını savunan Peng, "Cinsel saldırı mı? Birinin beni cinsel saldırıya maruz bıraktığını hiç söylemedim. O paylaşımım dış dünyada büyük bir yanlış anlaşılmaya yol açtı. Söz konusu paylaşımın anlamının daha fazla çarpıtılmamasını umuyorum" dedi. Öte yandan Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach'ın cumartesi günü Peng ile akşam yemeği yediği, Peng'in bugün de Çin- Norveç arasındaki curling müsabakasına katıldığı açıklandı.

https://tr.sputniknews.com/20211220/cinli-teniscinin-cinsel-saldiriya-ugradigimi-asla-soylemedim-aciklamasiyla-soru-isaretleri-buyudu-1051928267.html

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peng shuai, çin, 2022 kış olimpiyatları, cinsel saldırı, tenis, uluslararası olimpiyat komitesi