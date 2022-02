Çocukların yazdığı mektuplardan etkilendi, 90 köy okulu için 74 bin 870 kitap topladı

https://tr.sputniknews.com/20220207/cocuklarin-yazdigi-mektuplardan-etkilendi-90-koy-okulu-icin-74-bin-870-kitap-topladi-1053552279.html

Diyarbakır’da yaşayan Devran Yiğit Sinanoğlu ataması yapılmayan üniversite mezunlarından sadece biri. Bingöl Üniversitesi Biyoloji ve Anadolu Üniversitesi Adalet bölümlerini bitiren ve halen Dicle Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi olan Sinanoğlu, çocukların eğitimi için büyük bir çaba içinde. Aynı zamanda genç bir yazar olan ve şu ana kadar 10 kitap yazan Sinanoğlu, kitaplarının geliri ve yürüttüğü projelerle çocukların eğitimine destek veriyor. Sinanoğlu şu ana kadar 90 köy okuluna 74 bin 870 kitap topladı.‘Öğretmenlerim yazarlık serüvenime katkı sağladı’Yazarlık serüveninin ortaokulda öğretmeninin teşviki ile başladığını söyleyen Sinanoğlu, “Derste en arka sırada maç sohbetti yaparken hoca yakaladı ve ‘Şiir okuyacaksın’ diyerek ayağa kaldırdı beni. Gelişi güzel şiir okudum, şiirin kime ait olduğunu sordu ‘benimdir hocam’ dedim, inanmadı arkadaşlarıma sordu. Onlarda ‘Evet’ dedikten sonra hocam benden her hafta şiir istemeye başladı. Edebi yönden biraz da hocamın bana getirdiği kitaplar beni besledi. Lise yıllarımda da Edebiyat hocam benden sürekli denemeler yazmamı istiyordu. Sürekli deneme yazıp hocaya verirdim. Yazdığım denemelerimi dergilere gönderdiğini öğrendim. Edebiyat hocamın deneme isteyip dergilere göndermesi ve yazmamın gerektiğini söylemesi yazarlık serüvenime katkı sağlamıştır” dedi.‘Mülakatları geçemediğim için atanamadım’Üç üniversite okuyan ve ataması yapılmayan Sinanoğlu “Mülakatları geçemediğim için atanamadım” diyor. Ataması yapılmasa da öğrencilerin eğitimi için büyük bir çaba gösteren Sinanoğlu bu çabasının nedenini şöyle ifade ediyor:‘Öğrencilerimin mektuplarından çok etkilendim’Öğrencileriyle anılarını anlatan Sinanoğlu “Bir öğrencim vardı içine çok kapanıktı. Bir gün bana mektup yazmasını istedim. Mektubunda; ‘Öğretmenim ben hayatımda hiç pasta yemedim. Babam öldüğü için arkadaşlarım benimle alay ediyor. Pastanın tadı nasıldır öğretmenim’ diye yazmıştı. Öğrencimin bu mektubundan çok etkilenmiştim. Ertesi gün müdür beyle konuştum, doğum gününde pasta kestik. Başka bir öğrencim gözlerinden rahatsızdı. Annesini çağırıyordum, hastaneye götürün diyordum. Annesi ‘onun hiçbir şeyi yoktur’ diyordu. Çocuk içine kapanıktı. Çocuğa bana mektup yaz dedim. Yazdığı mektupta ailesinin ona inanmadığını, arkadaşları tarafından dışlandığını, okulda arkadaşları oyun oynarken onu oyuna katmadıklarını, gözlerinde sıkıntı olduğunu yazıyordu. Sonra ailesini çağırdım, hastaneye götürmeleri için ikna ettim. O öğrencim teşekkür, pasta yemediğini söyleyen öğrencim de takdir aldı” dedi.’90 köy okuluna 74 bin 870 kitap yardımında bulunduk’Sinanoğlu, yaşadığı bu deneyimler nedeniyle köy okullarına kütüphane için kitap ve kırtasiye malzemeleri topladığını söyledi:‘214 çocuğa kışlık elbise aldık’Sinanoğlu, ayrıca ‘Bu Kış Kalpler Üşümesin’ projesini de yürüttüklerini belirterek “Bu çalışma kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere kışlık bot mont kazak pantolon vs. gibi giysileri ulaştırıyoruz. Kampanya kapsamında şuana kadar Karacadağ'da Çınar, Bağlar ve Sur ilçemizde toplam 214 kardeşimizi giydirdik. Kampanya kapsamında para kabul etmiyoruz. Hayırseverler bize giysi veya bot yardımında bulunmak isterlerse bize ulaşabilirler. Her iki proje kapsamında da isteyen hayırseverler ile birlikte malzemeleri götürüp çocuklara ulaştırıyoruz. İsterlerse de biz götürüyoruz. Resim çekip onlara gönderiyoruz. İsteyen olursa aile veya muhtarın numarasını da veriyoruz” dedi.

