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https://tr.sputniknews.com/20220207/cocuklarin-yazdigi-mektuplardan-etkilendi-90-koy-okulu-icin-74-bin-870-kitap-topladi-1053552279.html
Çocukların yazdığı mektuplardan etkilendi, 90 köy okulu için 74 bin 870 kitap topladı
Çocukların yazdığı mektuplardan etkilendi, 90 köy okulu için 74 bin 870 kitap topladı
Diyarbakır’da, mülakatları geçemediği için ataması yapılmayan iki üniversite mezunu ve aynı zamanda yazar olan Devran Yiğit Sinanoğlu, 90 köy okuluna 74 bin... 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T11:49+0300
2022-02-07T11:52+0300
görüş
kitap
diyarbakır
atanamayan öğretmenler
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Diyarbakır’da yaşayan Devran Yiğit Sinanoğlu ataması yapılmayan üniversite mezunlarından sadece biri. Bingöl Üniversitesi Biyoloji ve Anadolu Üniversitesi Adalet bölümlerini bitiren ve halen Dicle Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi olan Sinanoğlu, çocukların eğitimi için büyük bir çaba içinde. Aynı zamanda genç bir yazar olan ve şu ana kadar 10 kitap yazan Sinanoğlu, kitaplarının geliri ve yürüttüğü projelerle çocukların eğitimine destek veriyor. Sinanoğlu şu ana kadar 90 köy okuluna 74 bin 870 kitap topladı.‘Öğretmenlerim yazarlık serüvenime katkı sağladı’Yazarlık serüveninin ortaokulda öğretmeninin teşviki ile başladığını söyleyen Sinanoğlu, “Derste en arka sırada maç sohbetti yaparken hoca yakaladı ve ‘Şiir okuyacaksın’ diyerek ayağa kaldırdı beni. Gelişi güzel şiir okudum, şiirin kime ait olduğunu sordu ‘benimdir hocam’ dedim, inanmadı arkadaşlarıma sordu. Onlarda ‘Evet’ dedikten sonra hocam benden her hafta şiir istemeye başladı. Edebi yönden biraz da hocamın bana getirdiği kitaplar beni besledi. Lise yıllarımda da Edebiyat hocam benden sürekli denemeler yazmamı istiyordu. Sürekli deneme yazıp hocaya verirdim. Yazdığım denemelerimi dergilere gönderdiğini öğrendim. Edebiyat hocamın deneme isteyip dergilere göndermesi ve yazmamın gerektiğini söylemesi yazarlık serüvenime katkı sağlamıştır” dedi.‘Mülakatları geçemediğim için atanamadım’Üç üniversite okuyan ve ataması yapılmayan Sinanoğlu “Mülakatları geçemediğim için atanamadım” diyor. Ataması yapılmasa da öğrencilerin eğitimi için büyük bir çaba gösteren Sinanoğlu bu çabasının nedenini şöyle ifade ediyor:‘Öğrencilerimin mektuplarından çok etkilendim’Öğrencileriyle anılarını anlatan Sinanoğlu “Bir öğrencim vardı içine çok kapanıktı. Bir gün bana mektup yazmasını istedim. Mektubunda; ‘Öğretmenim ben hayatımda hiç pasta yemedim. Babam öldüğü için arkadaşlarım benimle alay ediyor. Pastanın tadı nasıldır öğretmenim’ diye yazmıştı. Öğrencimin bu mektubundan çok etkilenmiştim. Ertesi gün müdür beyle konuştum, doğum gününde pasta kestik. Başka bir öğrencim gözlerinden rahatsızdı. Annesini çağırıyordum, hastaneye götürün diyordum. Annesi ‘onun hiçbir şeyi yoktur’ diyordu. Çocuk içine kapanıktı. Çocuğa bana mektup yaz dedim. Yazdığı mektupta ailesinin ona inanmadığını, arkadaşları tarafından dışlandığını, okulda arkadaşları oyun oynarken onu oyuna katmadıklarını, gözlerinde sıkıntı olduğunu yazıyordu. Sonra ailesini çağırdım, hastaneye götürmeleri için ikna ettim. O öğrencim teşekkür, pasta yemediğini söyleyen öğrencim de takdir aldı” dedi.’90 köy okuluna 74 bin 870 kitap yardımında bulunduk’Sinanoğlu, yaşadığı bu deneyimler nedeniyle köy okullarına kütüphane için kitap ve kırtasiye malzemeleri topladığını söyledi:‘214 çocuğa kışlık elbise aldık’Sinanoğlu, ayrıca ‘Bu Kış Kalpler Üşümesin’ projesini de yürüttüklerini belirterek “Bu çalışma kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere kışlık bot mont kazak pantolon vs. gibi giysileri ulaştırıyoruz. Kampanya kapsamında şuana kadar Karacadağ'da Çınar, Bağlar ve Sur ilçemizde toplam 214 kardeşimizi giydirdik. Kampanya kapsamında para kabul etmiyoruz. Hayırseverler bize giysi veya bot yardımında bulunmak isterlerse bize ulaşabilirler. Her iki proje kapsamında da isteyen hayırseverler ile birlikte malzemeleri götürüp çocuklara ulaştırıyoruz. İsterlerse de biz götürüyoruz. Resim çekip onlara gönderiyoruz. İsteyen olursa aile veya muhtarın numarasını da veriyoruz” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220202/yazdigi-kitabi-kutuphane-raflarina-sizdiran-8-yasindaki-cocuk-unlu-oldu-okumak-icin-siraya-girdiler-1053389455.html
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kitap, diyarbakır, atanamayan öğretmenler

Çocukların yazdığı mektuplardan etkilendi, 90 köy okulu için 74 bin 870 kitap topladı

11:49 07.02.2022 (güncellendi: 11:52 07.02.2022)
© SputnikDiyarbakır, köy okulu, kitap
Diyarbakır, köy okulu, kitap - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
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Sertaç Kayar - Sputnik Türkiye
Sertaç Kayar
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Diyarbakır’da, mülakatları geçemediği için ataması yapılmayan iki üniversite mezunu ve aynı zamanda yazar olan Devran Yiğit Sinanoğlu, 90 köy okuluna 74 bin 870 kitap toplayarak çocukların eğitimine katkı sağladı. Sinanoğlu, kendini ifade edemeyen çocukların yazdığı mektuplardan çok etkilendiğini söyledi.
Diyarbakır’da yaşayan Devran Yiğit Sinanoğlu ataması yapılmayan üniversite mezunlarından sadece biri. Bingöl Üniversitesi Biyoloji ve Anadolu Üniversitesi Adalet bölümlerini bitiren ve halen Dicle Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi olan Sinanoğlu, çocukların eğitimi için büyük bir çaba içinde. Aynı zamanda genç bir yazar olan ve şu ana kadar 10 kitap yazan Sinanoğlu, kitaplarının geliri ve yürüttüğü projelerle çocukların eğitimine destek veriyor. Sinanoğlu şu ana kadar 90 köy okuluna 74 bin 870 kitap topladı.

‘Öğretmenlerim yazarlık serüvenime katkı sağladı’

Yazarlık serüveninin ortaokulda öğretmeninin teşviki ile başladığını söyleyen Sinanoğlu, “Derste en arka sırada maç sohbetti yaparken hoca yakaladı ve ‘Şiir okuyacaksın’ diyerek ayağa kaldırdı beni. Gelişi güzel şiir okudum, şiirin kime ait olduğunu sordu ‘benimdir hocam’ dedim, inanmadı arkadaşlarıma sordu. Onlarda ‘Evet’ dedikten sonra hocam benden her hafta şiir istemeye başladı. Edebi yönden biraz da hocamın bana getirdiği kitaplar beni besledi. Lise yıllarımda da Edebiyat hocam benden sürekli denemeler yazmamı istiyordu. Sürekli deneme yazıp hocaya verirdim. Yazdığım denemelerimi dergilere gönderdiğini öğrendim. Edebiyat hocamın deneme isteyip dergilere göndermesi ve yazmamın gerektiğini söylemesi yazarlık serüvenime katkı sağlamıştır” dedi.

‘Mülakatları geçemediğim için atanamadım’

Üç üniversite okuyan ve ataması yapılmayan Sinanoğlu “Mülakatları geçemediğim için atanamadım” diyor. Ataması yapılmasa da öğrencilerin eğitimi için büyük bir çaba gösteren Sinanoğlu bu çabasının nedenini şöyle ifade ediyor:
“Ücretli öğretmenlik yaptığım dönemde bazı öğrenciler kendini ifade edemiyordu. Cuma günleri okuma ve anlatma programı koydum. Onları kütüphaneye götürdüm. Her hafta kitap okuyup anlattırıyordum. Ardından öğrencilerime bana mektup yazmalarını istedim. Bu çalışmadan sonra; kendini ifade edemeyen öğrenciler gelişme göstermeye başladı. Kelime hazneleri arttı. Önceleri bir iki cümle yazan öğrencilerim; yarım sayfa, bir sayfa mektup yazmaya başladılar. Bir dönem içinde 7 soru bankasını bitirdiler. Yenişehir ilçesinde seviye tespit sınavlarında derece yaptık.”
© SputnikDiyarbakır’da yaşayan Devran Yiğit Sinanoğlu
Diyarbakır’da yaşayan Devran Yiğit Sinanoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
Diyarbakır’da yaşayan Devran Yiğit Sinanoğlu
© Sputnik

‘Öğrencilerimin mektuplarından çok etkilendim’

Öğrencileriyle anılarını anlatan Sinanoğlu “Bir öğrencim vardı içine çok kapanıktı. Bir gün bana mektup yazmasını istedim. Mektubunda; ‘Öğretmenim ben hayatımda hiç pasta yemedim. Babam öldüğü için arkadaşlarım benimle alay ediyor. Pastanın tadı nasıldır öğretmenim’ diye yazmıştı. Öğrencimin bu mektubundan çok etkilenmiştim. Ertesi gün müdür beyle konuştum, doğum gününde pasta kestik. Başka bir öğrencim gözlerinden rahatsızdı. Annesini çağırıyordum, hastaneye götürün diyordum. Annesi ‘onun hiçbir şeyi yoktur’ diyordu. Çocuk içine kapanıktı. Çocuğa bana mektup yaz dedim. Yazdığı mektupta ailesinin ona inanmadığını, arkadaşları tarafından dışlandığını, okulda arkadaşları oyun oynarken onu oyuna katmadıklarını, gözlerinde sıkıntı olduğunu yazıyordu. Sonra ailesini çağırdım, hastaneye götürmeleri için ikna ettim. O öğrencim teşekkür, pasta yemediğini söyleyen öğrencim de takdir aldı” dedi.

’90 köy okuluna 74 bin 870 kitap yardımında bulunduk’

Sinanoğlu, yaşadığı bu deneyimler nedeniyle köy okullarına kütüphane için kitap ve kırtasiye malzemeleri topladığını söyledi:
“Benim öğrencilerim, çocuklarım gibi başka öğrencilerde var kendini ifade etmekte zorluk çeken çocuklar var. Onlara dokunmanın ve kendilerini ifade etmelerinin yolu ancak okumakla mümkündü. Bu işe girişmemin bir diğer nedeni de budur. Hedefimiz Diyarbakır'da 100 köy okulunun kütüphane ve kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamaktır. Şu ana kadar ‘Sağlıklı Bir Gelecek İçin Kitap Okumalı ve Okutmalıyız’ Sosyal sorumluluk projesi kapsamında 90 köy okulumuza 74 bin 870 kitap, 3.000 kırtasiye ürünleri (çanta, defter, kalem, silgi) yardımında bulunduk. Bizim paraya değil, kitaba ihtiyacımız var. Para kabul etmiyoruz. İsteyen bizlere kitap yardımında bulunabilir. Kendilerinin ve çocuklarının okudukları kitapları geri dönüşüme göndereceklerine bize ulaştırabilirler.”

‘214 çocuğa kışlık elbise aldık’

Sinanoğlu, ayrıca ‘Bu Kış Kalpler Üşümesin’ projesini de yürüttüklerini belirterek “Bu çalışma kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere kışlık bot mont kazak pantolon vs. gibi giysileri ulaştırıyoruz. Kampanya kapsamında şuana kadar Karacadağ'da Çınar, Bağlar ve Sur ilçemizde toplam 214 kardeşimizi giydirdik. Kampanya kapsamında para kabul etmiyoruz. Hayırseverler bize giysi veya bot yardımında bulunmak isterlerse bize ulaşabilirler. Her iki proje kapsamında da isteyen hayırseverler ile birlikte malzemeleri götürüp çocuklara ulaştırıyoruz. İsterlerse de biz götürüyoruz. Resim çekip onlara gönderiyoruz. İsteyen olursa aile veya muhtarın numarasını da veriyoruz” dedi.
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