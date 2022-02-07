https://tr.sputniknews.com/20220207/cocuklarini-odaya-kilitleyip-esini-vurdu-1053548755.html

Çocuklarını odaya kilitleyip eşini vurdu

Çocuklarını odaya kilitleyip eşini vurdu

İstanbul Maltepe'de çocuklarını odaya kilitledikten sonra eşini silahla yaralayan erkek intihar girişiminde bulundu. 07.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-07T10:29+0300

2022-02-07T10:29+0300

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türkiye

maltepe

istanbul

kadın cinayeti

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Maltepe'de yaşayan ve tersanede çalışan Özal Toraman, dün önce ikiz kız çocuklarını evin bir odasına kilitledi daha sonra eşi Cemile Toraman'a silahla ateş etti. Cemile Toraman yaralanırken Özal Toraman aynı silahla intihara kalkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çifti ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Polis yaşanan olayla ilgili inceleme başlatırken, ekipler Özal Toraman’ın yakınlarını ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü.Bina sakini Döndü Işık, "Sese çıktık biz zaten. Çıktığımızda kapıyı kırmaya çalıştık. Polisler falan geldi. Yaralı olduğunu gördük. İyi insanlardı, bir tartışmalarını görmedim. Hiçbir gün tartışma yaşamadılar. Bizi de şok ettiler şu anda. İkisi de yaşıyorlardı iyilerdi. İnşallah iyi olurlar ek temennimiz o. İki tane çocukları vardı. Çocukları aldık biz komşuya bıraktık. Onların da ister istemez psikolojileri bozulmuş. Titriyorlardı çocuklar aldığımızda. Ama inşallah iyi olacaklar tek temennimiz o" dedi.

türkiye

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maltepe, istanbul, kadın cinayeti