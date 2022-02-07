https://tr.sputniknews.com/20220207/cumhurbaskani-erdogana-yonelik-hakaret--iceren-paylasimda-bulunan-2-kisi-serbest-birakildi-1053574724.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımda bulunan 2 kişi serbest bırakıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımda bulunan 2 kişi serbest bırakıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Kovid-19'a yakalanmasıyla ilgili sosyal medyada suç teşkil eden paylaşımda bulunanlara yönelik... 07.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-07T19:50+0300

2022-02-07T19:50+0300

2022-02-07T19:50+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan kapısı

hakaret

paylaşım

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/03/1053418144_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_47e3bb7960cffa575ecda64c6cba5431.jpg

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik provokatif ve hakaret içerikli paylaşımda bulunulmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol tedbiriyle salıverildi.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan kapısı, hakaret, paylaşım