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https://tr.sputniknews.com/20220207/cumhurbaskani-erdogana-yonelik-hakaret--iceren-paylasimda-bulunan-2-kisi-serbest-birakildi-1053574724.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımda bulunan 2 kişi serbest bırakıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımda bulunan 2 kişi serbest bırakıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Kovid-19'a yakalanmasıyla ilgili sosyal medyada suç teşkil eden paylaşımda bulunanlara yönelik... 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T19:50+0300
2022-02-07T19:50+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan kapısı
hakaret
paylaşım
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik provokatif ve hakaret içerikli paylaşımda bulunulmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol tedbiriyle salıverildi.
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recep tayyip erdoğan kapısı, hakaret, paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımda bulunan 2 kişi serbest bırakıldı

19:50 07.02.2022
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ziyareti öncesinde basın toplantısı düzenledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ziyareti öncesinde basın toplantısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Kovid-19'a yakalanmasıyla ilgili sosyal medyada suç teşkil eden paylaşımda bulunanlara yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik provokatif ve hakaret içerikli paylaşımda bulunulmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol tedbiriyle salıverildi.
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