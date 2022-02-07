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Diyarbakır'da kurulan şirket sayısı Türkiye ortalamasının üstüne çıktı
Diyarbakır'da kurulan şirket sayısı Türkiye ortalamasının üstüne çıktı
DTSO Genel Sekreteri Ferdani Gökdere, son 3 yılda Diyarbakır’da 5 bin 631 şirketin kurulduğunu ve bu sayının Türkiye ortalamasının üstünde olduğunu söyledi... 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T14:42+0300
2022-02-07T14:53+0300
görüş
diyarbakır
şirket
türkiye
ekonomi
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Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), Diyarbakır’da kurulan yeni şirket sayıları ve yıllara göre dağılımını paylaştı. DTSO Genel Sekreteri Ferdani Gökdere, 2019-2020 ve 2021 yıllarında Diyarbakır’da kurulan-kapanan şirket verileri ile cinsiyet, yaş, sektörel dağılım ve sermaye yapılarını açıkladı.DTSO tarafından kayıt altına alınan son üç yıla ilişkin kapanan ve açılan şirket sayıları verilerine göre, 2020 yılında bir önceki yıla oranla kapanan şirket sayılarında yüzde 78.9’luk bir artış gerçekleştiğini ifade eden Gökdere “Bununla birlikte, 2021 yılında bir önceki yıla oranla kapanan şirketlerin sayısı yüzde 44.6 oranında azalış göstermiştir. 2019 yılı baz alındığında ise 2021 yılında kapanan şirket sayılarında yüzde 0.84’lük bir azalış meydana gelmiştir” dedi.‘Türkiye ortalamasının üstünde gerçekleşti’2019 yılına göre 2020 yılında açılan şirket sayılarında yüzde 51.5’lik bir artış meydana geldiğini belirten Gökdere “2021 yılında yüzde 71.25’lik bir artış gerçekleşmiştir. 2021 yılında açılan firma sayıları bir önceki yıla göre yüzde 13 artış göstermiştir. Ekonomik kalkınmanın motoru olan girişimler aynı zamanda kentin hatta ülkenin dinamik ekonomik büyümesini yönlendirir, istihdamı artırır, yenilikçi girişimin kar oluşumunu sağlar. Son 3 yılda yaşanan ekonomik süreç bazı şirketlerin kapanmasına neden olurken aynı zamanda yeni şirketlerin sayısını da artırmıştır. Kentin yatırım potansiyelinin, yeni kurulan firma oranlarının Türkiye ortalamasının üstünde gerçekleştiğini söylemek mümkündür” şeklinde konuştu.‘Kadın girişimci sayısı arttı’Kadın girişimci sayısında önemli bir artış olduğuna dikkat çeken Gökdere şu verileri paylaştı:‘Genç nüfus potansiyeli şirket sayılarında da öne çıkmaktadır’Genç girişimci sayısında da artış olduğunu ifade eden Gökdere “Yaş baz alınarak yapılan değerlendirmede, 35 yaş ve altında bulunan kişilerin girişimci olarak piyasada daha fazla yer aldığı söylenebilmektedir. 2019 yılına göre 2020 yılında söz konusu yaş grubunda yeni şirket açanların sayısında yüzde 56’lık bir artış meydana gelmiştir. 2021 yılında benzer şekilde yüzde 72’lik bir artış söz konusudur. 36 yaş ve üstü girişimcilerin sayısı 2019 yılına oranla 2020 ve 2021 yıllarında sırasıyla, yüzde 12 ve yüzde 17 artış göstermiştir. Bölgenin nüfus yapısı içerisinde gençlerin oranının yüksek olması, diğer bir deyişle bölgenin sahip olduğu genç nüfus potansiyeli şirket sayılarında da öne çıkmaktadır” dedi.‘Pandemi şirketlerin kapanmasında etkili oldu’Pandemi sürecinin şirketlerin kapanmasında etkili olduğunu belirten Gökdere “Kapanan firma sayıları dikkate alındığında 2019 yılı baz alınarak 2020 yılında yüzde 79 oranında bir artış söz konusuyken, 2021 yılında yüzde 0.83’lük bir azalış meydana gelmiştir. 2021 ve 2020 yılları kıyaslandığında 2021 yılında kapanan firma sayılarında 2020 yılına göre yüzde 44.6’lık bir azalış gerçekleşmiştir. Aşılama süreci başlamadan önce pandemiyi önlemek maksadıyla alınan kısıtlama kararlarının yarattığı etkilerin, özellikle 2020 yılında kapanan şirket sayısı oranındaki artıştan anlaşılacağı üzere, iş dünyası üzerinde ağır bir şekilde hissedildiği söylenebilmektedir” şeklinde konuştu.‘İşletmelerin yüzde 91’i küçük ve orta ölçekli işletmelerdir’İşletmelerin yüzde 91’inin küçük ve orta ölçekli işletmeler olduğunu dile getiren Gökdere, son 3 yıla kadar sektörel anlamda en fazla açılan şirket sıralamasında İnşaat Meslek Grubu ilk sırada yer aldığını belirterek şunları söyledi:
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Sertaç Kayar
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diyarbakır, şirket, türkiye, ekonomi

Diyarbakır'da kurulan şirket sayısı Türkiye ortalamasının üstüne çıktı

14:42 07.02.2022 (güncellendi: 14:53 07.02.2022)
© SputnikDTSO Genel Sekreteri Ferdani Gökdere
DTSO Genel Sekreteri Ferdani Gökdere - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
© Sputnik
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Sertaç Kayar - Sputnik Türkiye
Sertaç Kayar
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DTSO Genel Sekreteri Ferdani Gökdere, son 3 yılda Diyarbakır’da 5 bin 631 şirketin kurulduğunu ve bu sayının Türkiye ortalamasının üstünde olduğunu söyledi. Gökdere en fazla imalat sektöründe yatırım yapıldığını, genç ve kadın girişimci sayısında önemli bir artış olduğunu söyledi.
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), Diyarbakır’da kurulan yeni şirket sayıları ve yıllara göre dağılımını paylaştı. DTSO Genel Sekreteri Ferdani Gökdere, 2019-2020 ve 2021 yıllarında Diyarbakır’da kurulan-kapanan şirket verileri ile cinsiyet, yaş, sektörel dağılım ve sermaye yapılarını açıkladı.
DTSO tarafından kayıt altına alınan son üç yıla ilişkin kapanan ve açılan şirket sayıları verilerine göre, 2020 yılında bir önceki yıla oranla kapanan şirket sayılarında yüzde 78.9’luk bir artış gerçekleştiğini ifade eden Gökdere “Bununla birlikte, 2021 yılında bir önceki yıla oranla kapanan şirketlerin sayısı yüzde 44.6 oranında azalış göstermiştir. 2019 yılı baz alındığında ise 2021 yılında kapanan şirket sayılarında yüzde 0.84’lük bir azalış meydana gelmiştir” dedi.
© SputnikDiyarbakır’da kurulan-kapanan şirket verileri ile cinsiyet, yaş, sektörel dağılım ve sermaye yapıları
Diyarbakır’da kurulan-kapanan şirket verileri ile cinsiyet, yaş, sektörel dağılım ve sermaye yapıları - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
Diyarbakır’da kurulan-kapanan şirket verileri ile cinsiyet, yaş, sektörel dağılım ve sermaye yapıları
© Sputnik

‘Türkiye ortalamasının üstünde gerçekleşti’

2019 yılına göre 2020 yılında açılan şirket sayılarında yüzde 51.5’lik bir artış meydana geldiğini belirten Gökdere “2021 yılında yüzde 71.25’lik bir artış gerçekleşmiştir. 2021 yılında açılan firma sayıları bir önceki yıla göre yüzde 13 artış göstermiştir. Ekonomik kalkınmanın motoru olan girişimler aynı zamanda kentin hatta ülkenin dinamik ekonomik büyümesini yönlendirir, istihdamı artırır, yenilikçi girişimin kar oluşumunu sağlar. Son 3 yılda yaşanan ekonomik süreç bazı şirketlerin kapanmasına neden olurken aynı zamanda yeni şirketlerin sayısını da artırmıştır. Kentin yatırım potansiyelinin, yeni kurulan firma oranlarının Türkiye ortalamasının üstünde gerçekleştiğini söylemek mümkündür” şeklinde konuştu.
© SputnikDiyarbakır’da kurulan-kapanan şirket verileri ile cinsiyet, yaş, sektörel dağılım ve sermaye yapıları
Diyarbakır’da kurulan-kapanan şirket verileri ile cinsiyet, yaş, sektörel dağılım ve sermaye yapıları - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
Diyarbakır’da kurulan-kapanan şirket verileri ile cinsiyet, yaş, sektörel dağılım ve sermaye yapıları
© Sputnik

‘Kadın girişimci sayısı arttı’

Kadın girişimci sayısında önemli bir artış olduğuna dikkat çeken Gökdere şu verileri paylaştı:
“2019 yılına oranla 2020 yılında kadın girişimcilerin sayısında yüzde 96’lik bir artış meydana gelirken, 2021 yılında artış yüzde 51 olarak gerçekleşmiştir. Erkek girişimcilerin sayılarında ise, 2019 yılı baz alınarak 2020 yılında yüzde 20’lik bir artış söz konusuyken, 2021 yılında yüzde 37’lik bir artış meydana gelmiştir. Dezavantajlı gruplar arasında tanımlanan kadınların iş yaşamına katılımını desteklemek maksadıyla devlet tarafından sağlanan desteklerde meydana gelen artış, son yıllarda ülkemizde kadın girişimlerini artırmıştır. Kentimizde de kadın girişimci sayılarının hızla artmasına neden olmuştur. İlimizde meydana gelen artışın bir diğer nedeni, mevcutta faaliyet gösteren bir çok işletmenin finansal sicil sorunu yaşayan sahiplerinin, yeni bir şirket kurarken eş ya da aile bireyleri üzerinden işletmeyi devam ettirme faaliyetlerinin bir sonucudur. DTO bünyesinde bulunan Kadın Meclisi’nin ve TOBB Diyarbakır Kadın Girişimciler Kurulu’nun iş dünyasında yer almak isteyen kadın girişimciler için yürüttüğü faaliyetler de kadın girişimcilerin sayısının artmasına katkı sağlamıştır.”

‘Genç nüfus potansiyeli şirket sayılarında da öne çıkmaktadır’

Genç girişimci sayısında da artış olduğunu ifade eden Gökdere “Yaş baz alınarak yapılan değerlendirmede, 35 yaş ve altında bulunan kişilerin girişimci olarak piyasada daha fazla yer aldığı söylenebilmektedir. 2019 yılına göre 2020 yılında söz konusu yaş grubunda yeni şirket açanların sayısında yüzde 56’lık bir artış meydana gelmiştir. 2021 yılında benzer şekilde yüzde 72’lik bir artış söz konusudur. 36 yaş ve üstü girişimcilerin sayısı 2019 yılına oranla 2020 ve 2021 yıllarında sırasıyla, yüzde 12 ve yüzde 17 artış göstermiştir. Bölgenin nüfus yapısı içerisinde gençlerin oranının yüksek olması, diğer bir deyişle bölgenin sahip olduğu genç nüfus potansiyeli şirket sayılarında da öne çıkmaktadır” dedi.
© SputnikDiyarbakır’da kurulan-kapanan şirket verileri ile cinsiyet, yaş, sektörel dağılım ve sermaye yapıları
Diyarbakır’da kurulan-kapanan şirket verileri ile cinsiyet, yaş, sektörel dağılım ve sermaye yapıları - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
Diyarbakır’da kurulan-kapanan şirket verileri ile cinsiyet, yaş, sektörel dağılım ve sermaye yapıları
© Sputnik

‘Pandemi şirketlerin kapanmasında etkili oldu’

Pandemi sürecinin şirketlerin kapanmasında etkili olduğunu belirten Gökdere “Kapanan firma sayıları dikkate alındığında 2019 yılı baz alınarak 2020 yılında yüzde 79 oranında bir artış söz konusuyken, 2021 yılında yüzde 0.83’lük bir azalış meydana gelmiştir. 2021 ve 2020 yılları kıyaslandığında 2021 yılında kapanan firma sayılarında 2020 yılına göre yüzde 44.6’lık bir azalış gerçekleşmiştir. Aşılama süreci başlamadan önce pandemiyi önlemek maksadıyla alınan kısıtlama kararlarının yarattığı etkilerin, özellikle 2020 yılında kapanan şirket sayısı oranındaki artıştan anlaşılacağı üzere, iş dünyası üzerinde ağır bir şekilde hissedildiği söylenebilmektedir” şeklinde konuştu.

‘İşletmelerin yüzde 91’i küçük ve orta ölçekli işletmelerdir’

İşletmelerin yüzde 91’inin küçük ve orta ölçekli işletmeler olduğunu dile getiren Gökdere, son 3 yıla kadar sektörel anlamda en fazla açılan şirket sıralamasında İnşaat Meslek Grubu ilk sırada yer aldığını belirterek şunları söyledi:
“Verilere baktığımızda bu sıralamanın önemli ölçüde değiştiğini söyleyebiliriz. Son 3 yılda kurulan işletmelerin sektörel dağılımı incelendiğinde ilimizde İmalat Meslek Grubunda büyük bir ivme yakalandığı ve imalat sektörüne yönelik işletme kuruluşlarının son 3 yılda da ilk sırada yer aldığı görülmektedir. Özellikle ilimizde Küçük Sanayi Siteleri (KSS) ve Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) alt yapılarının hazır hale getirilmesi İmalat sektörünün gelişmesine katkı sağlamıştır.”
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