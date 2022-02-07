https://tr.sputniknews.com/20220207/dolar-ve-euro-bugun-ne-kadar-1053547178.html

Dolar ve euro bugün ne kadar?

Dolar ve euro bugün ne kadar?

Dolar kuru 13.56 seviyelerinden işlem görürken, euro ise 15.53 TL. 07.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-07T09:25+0300

2022-02-07T09:25+0300

2022-02-07T09:25+0300

ekonomi

dolar

dolar/tl

dolar fiyatı beklentisi

euro

euro/tl

türk lirası

enflasyon

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Dolar yeni haftaya da bu 13.56 civarında başladı. Euro/TL de 15.50'nin hemen üzerinde hareket ediyor.Piyasalarda veri gündemi, koronavirüs süreci, enerji zamları ve kesintileri takip edilmeye devam ediliyor.Bu haftanın veri gündeminde ocak ayı nakit bütçe ve piyasa katılımcıları anketi, aralık ayı işgücü, cari denge, sanayi üretimi verileri takip edilecek.

https://tr.sputniknews.com/20220203/dolar-ve-euroda-son-rakamlar-ne-1053415086.html

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