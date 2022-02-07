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https://tr.sputniknews.com/20220207/dolar-ve-euro-bugun-ne-kadar-1053547178.html
Dolar ve euro bugün ne kadar?
Dolar ve euro bugün ne kadar?
Dolar kuru 13.56 seviyelerinden işlem görürken, euro ise 15.53 TL. 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T09:25+0300
2022-02-07T09:25+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
dolar fiyatı beklentisi
euro
euro/tl
türk lirası
enflasyon
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Dolar yeni haftaya da bu 13.56 civarında başladı. Euro/TL de 15.50'nin hemen üzerinde hareket ediyor.Piyasalarda veri gündemi, koronavirüs süreci, enerji zamları ve kesintileri takip edilmeye devam ediliyor.Bu haftanın veri gündeminde ocak ayı nakit bütçe ve piyasa katılımcıları anketi, aralık ayı işgücü, cari denge, sanayi üretimi verileri takip edilecek.
https://tr.sputniknews.com/20220203/dolar-ve-euroda-son-rakamlar-ne-1053415086.html
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dolar, dolar/tl, dolar fiyatı beklentisi, euro, euro/tl, türk lirası, enflasyon

Dolar ve euro bugün ne kadar?

09:25 07.02.2022
© REUTERS / MURAD SEZERDolar ve Türk lirası
Dolar ve Türk lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
© REUTERS / MURAD SEZER
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Dolar kuru 13.56 seviyelerinden işlem görürken, euro ise 15.53 TL.
Dolar yeni haftaya da bu 13.56 civarında başladı. Euro/TL de 15.50'nin hemen üzerinde hareket ediyor.

Piyasalarda veri gündemi, koronavirüs süreci, enerji zamları ve kesintileri takip edilmeye devam ediliyor.

Bu haftanın veri gündeminde ocak ayı nakit bütçe ve piyasa katılımcıları anketi, aralık ayı işgücü, cari denge, sanayi üretimi verileri takip edilecek.
TL-Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
EKONOMİ
Dolar ve euroda son rakamlar ne?
3 Şubat, 09:21
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