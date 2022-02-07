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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220207/dolar-ve-euro-bugun-ne-kadar-1053547178.html
Dolar ve euro bugün ne kadar?
Dolar ve euro bugün ne kadar?
Dolar kuru 13.56 seviyelerinden işlem görürken, euro ise 15.53 TL. 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T09:25+0300
2022-02-07T09:25+0300
2022-02-07T09:25+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
dolar fiyatı beklentisi
euro
euro/tl
türk lirası
enflasyon
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Dolar yeni haftaya da bu 13.56 civarında başladı. Euro/TL de 15.50'nin hemen üzerinde hareket ediyor.Piyasalarda veri gündemi, koronavirüs süreci, enerji zamları ve kesintileri takip edilmeye devam ediliyor.Bu haftanın veri gündeminde ocak ayı nakit bütçe ve piyasa katılımcıları anketi, aralık ayı işgücü, cari denge, sanayi üretimi verileri takip edilecek.
https://tr.sputniknews.com/20220203/dolar-ve-euroda-son-rakamlar-ne-1053415086.html
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Dolar ve euro bugün ne kadar? Abone ol
Dolar kuru 13.56 seviyelerinden işlem görürken, euro ise 15.53 TL.
Dolar yeni haftaya da bu 13.56 civarında başladı. Euro/ TL de 15.50'nin hemen üzerinde hareket ediyor. Piyasalarda veri gündemi, koronavirüs süreci, enerji zamları ve kesintileri takip edilmeye devam ediliyor. Bu haftanın veri gündeminde ocak ayı nakit bütçe ve piyasa katılımcıları anketi, aralık ayı işgücü, cari denge, sanayi üretimi verileri takip edilecek.