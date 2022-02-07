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Ramazan Nazlı hakkındaki açıklaması sonrası CHP ilçe başkanına suç duyurusu
Ramazan Nazlı hakkındaki açıklaması sonrası CHP ilçe başkanına suç duyurusu
Yalvaç Kaymakamlığı, evinde ölü bulunan Ramazan Nazlı ile ilgili 'elektrik parasını ödeyemediği için elektriğinin kesik olduğu' yönündeki açıklaması sonrası... 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T18:05+0300
2022-02-07T18:32+0300
suç duyurusu
türkiye
isparta
yalvaç
ramazan nazlı
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Yalvaç Kaymakamlığı, CHP Yalvaç İlçe Başkanı Ali Arı hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde, Arı'nın, 5 Şubat'ta evinde ölü bulunan Ramazan Nazlı ile ilgili yerel bir gazeteye, "Nazlı'nın elektrik parasını ödeyemediği için elektriğinin kesik olduğu" yönünde açıklama yaptığı kaydedildi. İnceleme sonucu Nazlı'nın elektriğinin kesik olmadığı, engelli maaşı alması sebebiyle elektrik tüketim desteğinden faydalandığının tespit edildiği dilekçede aktarıldı. Nazlı'nın ayrıca Yalvaç Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yardım başvurusunda bulunmadığı belirtilen dilekçede, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında aylık 1000 lira nakdi yardım aldığı da kaydedildi. Dilekçede CHP Yalvaç İlçe Başkanı Arı'nın beyanlarının 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesinde düzenlenen "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçunu oluşturduğu, bu nedenle Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığınca gereğinin yapılması gerektiği belirtildi.
türkiye
isparta
yalvaç
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suç duyurusu, isparta, yalvaç , ramazan nazlı

Ramazan Nazlı hakkındaki açıklaması sonrası CHP ilçe başkanına suç duyurusu

18:05 07.02.2022 (güncellendi: 18:32 07.02.2022)
© DHAYalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
Yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
© DHA
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Yalvaç Kaymakamlığı, evinde ölü bulunan Ramazan Nazlı ile ilgili 'elektrik parasını ödeyemediği için elektriğinin kesik olduğu' yönündeki açıklaması sonrası CHP Yalvaç İlçe Başkanı Ali Arı hakkında suç duyurusunda bulundu.
Yalvaç Kaymakamlığı, CHP Yalvaç İlçe Başkanı Ali Arı hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.
Suç duyurusu dilekçesinde, Arı'nın, 5 Şubat'ta evinde ölü bulunan Ramazan Nazlı ile ilgili yerel bir gazeteye, "Nazlı'nın elektrik parasını ödeyemediği için elektriğinin kesik olduğu" yönünde açıklama yaptığı kaydedildi.
İnceleme sonucu Nazlı'nın elektriğinin kesik olmadığı, engelli maaşı alması sebebiyle elektrik tüketim desteğinden faydalandığının tespit edildiği dilekçede aktarıldı.
Nazlı'nın ayrıca Yalvaç Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yardım başvurusunda bulunmadığı belirtilen dilekçede, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında aylık 1000 lira nakdi yardım aldığı da kaydedildi.
Dilekçede CHP Yalvaç İlçe Başkanı Arı'nın beyanlarının 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesinde düzenlenen "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçunu oluşturduğu, bu nedenle Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığınca gereğinin yapılması gerektiği belirtildi.
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