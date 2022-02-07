https://tr.sputniknews.com/20220207/donarak-olen-nazlinin-evine-giden-chpli-ari-1296-lira-ayligi-vardi-tahminim-elektrigi-kesikti-1053544147.html

Donarak ölen Nazlı'nın evine giden CHP'li Arı: 1296 lira aylığı vardı, tahminim elektriği kesikti

Donarak ölen Nazlı'nın evine giden CHP'li Arı: 1296 lira aylığı vardı, tahminim elektriği kesikti

CHP Yalvaç İlçe Başkanı Ali Arı, hayatını kaybeden Ramazan Nazlı'nın 1296 lirayla geçimini sağlamaya çalıştığını belirterek, 'Tahmin ediyorum elektriği kesik'... 07.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-07T07:10+0300

2022-02-07T07:10+0300

2022-02-07T07:10+0300

türkiye

ramazan nazlı

isparta

elektrik kesintisi

chp

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Artı Gerçek'ten Seda Taşkın'ın haberine göre, Isparta’nın Yalvaç ilçesinde evinde ölü bulunan Ramazan Nazlı’nın evine taziye ziyaretine giden CHP Yalvaç İlçe Başkanı Ali Arı, Nazlı’nın emekli olamadığını ve 1296 lira yaşlılık aylığı ile geçimini sağlamaya çalıştığını söyledi. Arı, “(Elektrik saatini göstererek) Tahmin ediyorum elektriği kesik, çevrede elektrik var aslında. Tahminimi söylüyorum. Elektrik parasını ödemeyemediği için elektriğin kesilmiş olma ihtimali var” dedi.'Mahallede elektrik var'Isparta’da kar yağışı nedeniyle geçtiğimiz perşembe gününden beri elektrikler kesikti. Yalvaç ilçesindeki 70 yaşındaki Ramazan Nazlı ise evinde ölü bulundu. Isparta Valiliği, Nazlı’nın ölümüne ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, “İkamette yapılan incelemede evin elektrik akımının faal olduğu, evde sobanın kurulu olduğu ancak kullanılmadığı tespit edilmiştir. Bazı basın yayın organlarında belirtilenin aksine ilimizde meydana gelen olumsuz hava koşullarından dolayı Yalvaç ilçemizde uzun süreli elektrik kesintisi yaşanmamış olup şu anda ilçemizin tamamına elektrik enerjisi sağlanmaktadır. Meydana gelen şüpheli ölüm olayı ile adli ve idari inceleme titizlikle devam etmektedir.” dedi.

türkiye

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ramazan nazlı, isparta, elektrik kesintisi, chp