https://tr.sputniknews.com/20220207/elektrik-muhendisleri-odasindan-ozellestirme-uyarisi-butun-ulkenin-akibeti-isparta-gibi-olur-1053562324.html

Elektrik Mühendisleri Odası'ndan özelleştirme uyarısı: Bütün ülkenin akıbeti Isparta gibi olur

Elektrik Mühendisleri Odası'ndan özelleştirme uyarısı: Bütün ülkenin akıbeti Isparta gibi olur

Elektrik Mühendisler Odası, yoğun kar yağışının ardından Isparta‘da yaşanan elektrik kesintisiyle ilgili “Elektrik Piyasası Kanunu`nda 25 Kasım 2020'de yapılan... 07.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-07T15:06+0300

2022-02-07T15:06+0300

2022-02-07T15:11+0300

isparta

ekonomi

elektrik kesintisi

uyarı

özelleştirme

elektrik mühendisleri odası (emo)

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Elektrik Mühendisler Odası (EMO) yoğun kar yağışının ardından Isparta‘da yaşanan elektrik kesintisiyle ilgili kritik uyarılarda bulundu.EMO`nun Isparta’daki elektrik kesintileriyle ilgili yaptığı açıklamada, sadece elektrik dağıtım şebekesinde değil iletim şebekesinde de hasarlar oluştuğunun anlaşıldığı, bu durumun da ağır kış koşullarına uygun enerji nakil hattı tasarımının yapılmadığını gösterdiği bildirildi.Kesintinin sebeplerinin şeffaf bir şekilde incelenmesi ve ihmali görülenler hakkında yaptırım uygulanması istenen açıklamada, “Isparta Vakası ve eldeki bilgiler doğrultusunda TEİAŞ’ın özelleştirilmesinden vazgeçildiği derhal kamuoyuna ilan edilmelidir” denildi.Açıklamada, siyasi partilere de seslenilerek, "EMO olarak daha önce de defalarca söylediğimiz gibi, özelleştirmeler ve serbest piyasa; ucuz, kaliteli ve sürekli elektrik değil, tam tersine pahalı, kalitesiz ve büyük kesintilere yol açan karanlığı Türkiye`ye getirmiştir. Enerji zamları enerji sektörünün hızla kamulaştırılması gerektiğini ortaya koymuştur. Bu olay bunu bir kez daha teyit etmiş olup, siyasi partilere bu acil durumu işleme almalarını kamusal bir sorumluluk ile hatırlatmak istiyoruz" denildi.‘Asli sorun belirlenmeli’Elektrik Mühendisler Odası'nın açıklaması şu şekilde:"Isparta‘da kar yağışı nedeniyle 50 saate varan elektrik kesintileri yaşanması, iktidarın enerji politikalarını bir kez daha ortaya koymaktadır.Olağanüstü mevsim koşullarının sonucu diyerek açıklanamayacak denli büyük bir skandal olan kesintiyle ilgili sorumlu kurumlar suçu birbirine atarken, olan vatandaşa olmuş, hasta, yaşlı ve bebekler dahil soğuk ve karanlıkta çaresiz kalmışlardır.Elektrik Mühendisleri Odası`nın konuyla ilgili yaptığı incelemenin ilk sonuçlarına göre, kentte sadece elektrik dağıtım şebekesinde değil aynı zamanda iletim şebekesinde de hasarlar oluşmuştur. Bu durum, Isparta bölgesinde ağır kış koşullarına uygun enerji nakil hattı tasarımının yapılmadığını göstermektedir. Önce enerji nakil hatlarının ne zaman kimler tarafından nasıl yapıldığı, hatların kontrol ve bakımlarının zamanında ve yeterli düzeyde yapılıp yapılmadığının incelenmesi gerekmektedir.Bu nedenle bağımsız bir denetim yapılarak asli sorun belirlenmelidir.Diğer taraftan dağıtım şebekesinde de çok büyük sorunlar olduğu, kesinti esnasında elektrik cihazına bağlı yaşamını sürdüren yurttaşların ciddi sorunlar yaşadığı hatta ölümlerin olduğu iddia edilmektedir. İktidar ‘kurulu gücü 100 bin MW`a çıkarttıkları’ iddiasıyla övünürken, 21. yüzyılda Türkiye`nin ortasında bir kentte insanlar günlerce soğukta kalıp, cefa çekmektedir.Bu olay karşısında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı`nın (ETKB) tavrı çok önemlidir. Kamu yararına davranıp kesintinin sebeplerinin şeffaf bir şekilde incelenmesi ve enerji nakil hatlarının kış şartlarına neden dayanamadığı araştırılmalıdır.Dikkat: Denetleme İşlevi ÖzelleştiliyorSayıştay raporlarına göre TEDAŞ`ın dağıtım şirketlerini eksik denetlediğini hatırlatmak istiyoruz. Ancak Elektrik Piyasası Kanunu`nda 25 Kasım 2020 tarihinde yapılan değişiklikle elektrik dağıtım şirketlerinin denetimininin özel şirketler tarafından yapılmasının önü açılmıştı. Bu dönüşüm gerçekleşirse bütün ülkenin akıbeti Isparta gibi olacaktır.Şehiriçi elektrik dağıtım şebekesinin neden çöktüğü bağımsız bir çalışma ile araştırılmalıdır. Özel dağıtım şirketinin gerekli önlemleri zamanında alıp almadığı, bakımların zamanında yapılıp yapılmadığı ilgili kamu kurumları tarafından incelenmelidir ve sonuçları şeffaf bir şekilde kamuoyuna duyurulmalı, ihmali görülen kişi-kurum-şirketler hakkında en ağır yaptırımlar uygulanmalıdır.Isparta elektrik kesintisi olayı, özelleştirilmiş elektrik şebekelerinin bir vaka analizi olarak rapor haline getirilip, tüm ETKB ilgili birimlerine, EPDK`ya ve Türkiye genelindeki dağıtım şirketlerine iletilmelidir.Isparta Vakası ve eldeki bilgiler doğrultusunda TEİAŞ`ın özelleştirilmesinden vazgeçildiği derhal kamuoyuna ilan edilmelidir.EMO olarak daha önce de defalarca söylediğimiz gibi, özelleştirmeler ve serbest piyasa; ucuz, kaliteli ve sürekli elektrik değil, tam tersine pahalı, kalitesiz ve büyük kesintilere yol açan karanlığı Türkiye`ye getirmiştir. Enerji zamları enerji sektörünün hızla kamulaştırılması gerektiğini ortaya koymuştur. Bu olay bunu bir kez daha teyit etmiş olup, siyasi partilere bu acil durumu işleme almalarını kamusal bir sorumluluk ile hatırlatmak istiyoruz.”

https://tr.sputniknews.com/20220207/donarak-olen-nazlinin-evine-giden-chpli-ari-1296-lira-ayligi-vardi-tahminim-elektrigi-kesikti-1053544147.html

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isparta, elektrik kesintisi, uyarı, özelleştirme, elektrik mühendisleri odası (emo)