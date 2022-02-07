https://tr.sputniknews.com/20220207/emniyet-acikladi-gine-aciklarinda-528-kilogram-kokain-ele-gecirildi-1053569371.html

Emniyet açıkladı: Gine açıklarında 528 kilogram kokain ele geçirildi

Emniyet açıkladı: Gine açıklarında 528 kilogram kokain ele geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü, Gine açıklarında Türk bayraklı bir balıkçı teknesinde yapılan aramada, 528 kilogram kokain ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonda 10... 07.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-07T17:48+0300

2022-02-07T17:48+0300

2022-02-07T17:48+0300

türkiye

gine

kokain

emniyet genel müdürlüğü (egm)

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Emniyet Genel Müdürlüğü, Gine açıklarında 528 kilogram kokain ele geçirildiğini duyurdu.Emniyet açıklamasında uluslararası uyuşturucu madde ticaretine yönelik elde edilen bilgilerin İspanya makamlarıyla paylaşılması sonrasında dün İspanya ve Gine kolluk kuvvetleri tarafından Gine açıklarında operasyon yapıldığı belirtildi.Türk bayraklı balıkçı teknesinde yapılan aramada 528 kilogram kokain ele geçirildi.10 kişi gözaltındaOlayla ilgili teknedeki 5 şüphelinin yanı sıra Türkiye'de uluslararası uyuşturucu madde ticaretine karıştığı tespit edilen ve aralarında organizasyon elebaşının da bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

türkiye

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gine, kokain, emniyet genel müdürlüğü (egm)