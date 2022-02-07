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https://tr.sputniknews.com/20220207/emniyet-acikladi-gine-aciklarinda-528-kilogram-kokain-ele-gecirildi-1053569371.html
Emniyet açıkladı: Gine açıklarında 528 kilogram kokain ele geçirildi
Emniyet açıkladı: Gine açıklarında 528 kilogram kokain ele geçirildi
Emniyet Genel Müdürlüğü, Gine açıklarında Türk bayraklı bir balıkçı teknesinde yapılan aramada, 528 kilogram kokain ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonda 10... 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T17:48+0300
2022-02-07T17:48+0300
türkiye
gine
kokain
emniyet genel müdürlüğü (egm)
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Emniyet Genel Müdürlüğü, Gine açıklarında 528 kilogram kokain ele geçirildiğini duyurdu.Emniyet açıklamasında uluslararası uyuşturucu madde ticaretine yönelik elde edilen bilgilerin İspanya makamlarıyla paylaşılması sonrasında dün İspanya ve Gine kolluk kuvvetleri tarafından Gine açıklarında operasyon yapıldığı belirtildi.Türk bayraklı balıkçı teknesinde yapılan aramada 528 kilogram kokain ele geçirildi.10 kişi gözaltındaOlayla ilgili teknedeki 5 şüphelinin yanı sıra Türkiye'de uluslararası uyuşturucu madde ticaretine karıştığı tespit edilen ve aralarında organizasyon elebaşının da bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.
türkiye
gine
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gine, kokain, emniyet genel müdürlüğü (egm)

Emniyet açıkladı: Gine açıklarında 528 kilogram kokain ele geçirildi

17:48 07.02.2022
© İHA / İHA-AW537865Gine
Gine - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
© İHA / İHA-AW537865
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Emniyet Genel Müdürlüğü, Gine açıklarında Türk bayraklı bir balıkçı teknesinde yapılan aramada, 528 kilogram kokain ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, Gine açıklarında 528 kilogram kokain ele geçirildiğini duyurdu.
Emniyet açıklamasında uluslararası uyuşturucu madde ticaretine yönelik elde edilen bilgilerin İspanya makamlarıyla paylaşılması sonrasında dün İspanya ve Gine kolluk kuvvetleri tarafından Gine açıklarında operasyon yapıldığı belirtildi.
Türk bayraklı balıkçı teknesinde yapılan aramada 528 kilogram kokain ele geçirildi.

10 kişi gözaltında

Olayla ilgili teknedeki 5 şüphelinin yanı sıra Türkiye'de uluslararası uyuşturucu madde ticaretine karıştığı tespit edilen ve aralarında organizasyon elebaşının da bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.
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