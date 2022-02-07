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https://tr.sputniknews.com/20220207/enerji-ve-tabii-kaynaklar-bakani-donmez-son-haneye-enerji-verilene-dek-calismalar-surdurulecek-1053576143.html
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Son haneye enerji verilene dek çalışmalar sürdürülecek
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Son haneye enerji verilene dek çalışmalar sürdürülecek
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Isparta'daki elektrik kesintilerinin giderilmesi ve karla mücadele çalışmalarına ilişkin, sosyal medya hesabından... 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T20:46+0300
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türkiye
isparta
elektrik kesintisi
kar
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta'daki elektrik kesintilerinin giderilmesi ve karla mücadele çalışmalarına ilişkin, "Yoğun kar yağışının neden olduğu kesintilere ilk andan itibaren müdahalede bulunan ekiplerimiz, son haneye enerji verilene dek aynı özveri ve teyakkuz ile çalışmalarını sürdürecek." dedi.
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isparta, elektrik kesintisi, kar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Son haneye enerji verilene dek çalışmalar sürdürülecek

20:46 07.02.2022
© İHAIsparta - kar yağışı - elektrik kesintisi
Isparta - kar yağışı - elektrik kesintisi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
© İHA
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Isparta'daki elektrik kesintilerinin giderilmesi ve karla mücadele çalışmalarına ilişkin, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Dönmez, "Ekiplerimiz, son haneye enerji verilene dek aynı özveri ve teyakkuz ile çalışmalarını sürdürecek" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta'daki elektrik kesintilerinin giderilmesi ve karla mücadele çalışmalarına ilişkin, "Yoğun kar yağışının neden olduğu kesintilere ilk andan itibaren müdahalede bulunan ekiplerimiz, son haneye enerji verilene dek aynı özveri ve teyakkuz ile çalışmalarını sürdürecek." dedi.
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