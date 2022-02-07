Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Son haneye enerji verilene dek çalışmalar sürdürülecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta'daki elektrik kesintilerinin giderilmesi ve karla mücadele çalışmalarına ilişkin, "Yoğun kar yağışının neden olduğu kesintilere ilk andan itibaren müdahalede bulunan ekiplerimiz, son haneye enerji verilene dek aynı özveri ve teyakkuz ile çalışmalarını sürdürecek." dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Isparta'daki elektrik kesintilerinin giderilmesi ve karla mücadele çalışmalarına ilişkin, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Dönmez, "Ekiplerimiz, son haneye enerji verilene dek aynı özveri ve teyakkuz ile çalışmalarını sürdürecek" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta'daki elektrik kesintilerinin giderilmesi ve karla mücadele çalışmalarına ilişkin, "Yoğun kar yağışının neden olduğu kesintilere ilk andan itibaren müdahalede bulunan ekiplerimiz, son haneye enerji verilene dek aynı özveri ve teyakkuz ile çalışmalarını sürdürecek." dedi.
Yoğun kar yağışının neden olduğu kesintilere ilk andan itibaren müdahalede bulunan ekiplerimiz, son haneye enerji verilene dek aynı özveri ve teyakkuz ile çalışmalarını sürdürecek.