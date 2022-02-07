https://tr.sputniknews.com/20220207/eski-abd-istihbarat-yetkilisi-ritter-rusyayla-savas-intihar-olur-1053571621.html

Eski ABD istihbarat yetkilisi Ritter: Rusya’yla savaş intihar olur

Eski ABD istihbarat yetkilisi Ritter: Rusya’yla savaş intihar olur

Eski ABD istihbarat yetkilisi ve BM silah denetçisi Ritter, Ukrayna uğruna Rusya’ya karşı olası savaşa katılmanın ABD ordusu için intihar olacağını belirtti. 07.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-07T18:32+0300

2022-02-07T18:32+0300

2022-02-07T18:32+0300

ukrayna krizi

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abd

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savaş

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ABD Deniz Piyadeleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, Russia Today (RT) için kaleme aldığı yazıda, Ukrayna’nın NATO’ya katılımının, ittifak anlaşmasının 5. maddesi uyarınca, Rusya’yla olası savaş durumunda Ukrayna’nın yanında olmaya zorlayacağını kaydetti.İttifakın, bu eski Sovyet cumhuriyetini ‘şemsiye’ altına alarak orada hava savunma güçlerini, taarruz birliklerini ve hava kuvvetlerini yerleştirmek zorunda kalacağını belirten Ritter, “Bu şemsiye oluşturulur oluşturulmaz Ukrayna kendinde, Kırım’daki Rus işgali olarak nitelendirdiği tarafa karşı hibrit savaş başlatma cesaretini bulacak” diye yazdı.Bu durumda, Rusya’nın cevap vermek zorunda kalacağını, çıkacak savaşa Ukrayna’nın ittifakı da çekeceğini ifade eden eski istihbaratçı, ABD Başkanı Joe Biden’in Doğu Avrupa’ya yaklaşık 3 bin asker gönderme kararına işaret ederek şunu yazdı:“Bir zamanlar Sovyetler Birliği’ne karşı savaş eğitimini alan birisi olarak Rusya ile savaşın, ABD ordusunun şimdiye kadar karşılaştığı hiçbir şeye benzemeyeceğini söyleyebilirim.”ABD ordusunun organize olmadığını, askerlerin eğitiminin yetersiz olduğunu ve Rusya’yla hipotetik savaşa hazır olmadıklarını anlatan eski istihbaratçı, ABD doktrininin, büyük çaplı savaşa katılımı öngörmediğini belirterek, “Rusya’yla konvansiyonel savaş, ABD ordusunun benzeri görülmemiş yenilgisine yol açacak. Kısacası, bu bir bozgun olacak” uyarısında bulundu.Yazıda, 2017’de gerçekleştirilen bir araştırmaya dikkat çekiliyor. Bu araştırmaya göre Afganistan, Suriye ve Irak’ta 20 yılı aşkın süren askeri harekat, ABD ordusunu kendine eşit bir rakibi yenemez hale getirdi. Araştırmada, ABD ordusunun, zayıf organizasyon ve yetersiz donanımın yanı sıra, uydu iletişimine aşırı derecede bağımlı olduğu belirtiliyor. Bu da Rus elektronik harp sistemleriyle karşı karşıya gelmesi durumunda ABD ordusunun yok olmasına yol açacak.Ritter, “ABD ordusu Rus rakibe karşı koyabilse de (ki yapamaz) uzun sürecek herhangi bir savaş veya kampanyada hayatta kalmak için yeterli sayısı yok” ifadesini kullandı.Orta Doğu’daki yavaş ilerleyen askeri harekatların ABD ordusunu, yaralıların yardımına helikopterlerin geldiği ve savaş alanı yakınında hastanelerin yerleştirildiği ‘sera koşullarına’ alıştırdığını anlatan eski istihbaratçı, büyük savaşta tüm bunların olmayacağının altını çizdi.ABD Hava Kuvvetleri’nin Irak ve Afganistan’da kolayca elde edilebilecek hava üstünlüğüne alıştığını belirten Ritter, bunun, güçlü hava savunmaya ve hava kuvvetlerine sahip Rusya’ya karşı mümkün olmadığını kaydetti. ABD kara birliklerinin hava desteğinden yoksun kalacağı uyarısında bulunan eski istihbaratçı şunu yazdı:“Rusya ile her türlü savaşta, ABD birlikleri çok sayıda yok edilecek.”ABD ordusunun, 1980’li yıllarda, kayıp oranının yüzde 30-40’lara vardığı durumlarda bile savaşı sürdürebilecek şekilde eğitildiğini anımsatan Ritter, “ABD ordusu, Sovyetler Birliği’ne karşı olası savaşta sayı sayesinde başarı elde edebilirdi. Fakat şimdi bu imkansız, zira Rus topçular düşmanın mevzilerine yaklaşmasına izin vermeyecek” diye kaydetti.ABD ordusunun, olası bir savaşta piyadelere karşı başarı elde etse bile Rus tank birliklerine karşı koyacak ellerinde hiçbir şeyin olmadığını yazan Ritter, “ABD ve ittifak, NATO Şartı’nın 5. maddesinin ‘kutsal yükümlülüğünü’ Ukrayna'ya bağlamaya çalışırsa olacağı bu. Kısacası bu bir intihar” diye ekledi.

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