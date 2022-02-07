https://tr.sputniknews.com/20220207/fatma-girikin-yegeni-girikin-bakicisi-hakkinda-suc-duyurusunda-bulundu--1053576501.html

Fatma Girik’in yeğeni, Girik'in bakıcısı hakkında suç duyurusunda bulundu

Fatma Girik’in yeğeni, Girik'in bakıcısı hakkında suç duyurusunda bulundu

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Fatma Girik’in yeğeni Fatma Ahu Turanlı, avukatı aracılığıyla Girik’in yabancı uyruklu bakıcısı hakkında suç duyurusunda bulundu. 07.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-07T21:12+0300

2022-02-07T21:12+0300

2022-02-07T21:17+0300

fatma girik

türkiye

suç duyurusu

yeğen

bakıcı

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İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından Fatma Girik’in yeğeni Fatma Ahu Turanlı, avukatı aracılığıyla yabancı uyruklu bakıcısı Gozel Yazyyeva’nin koronavirüs belirtileri gösterdiği halde Girik’in bakımına devam ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Konuya ilişkin suç duyurusu dilekçesinde, Fatma Girik’in bakıcısı Gozel Yazyyeva’nın hastalık şüphesi bulundurduğu, işe gelmeden önce devlet hastanesinde ücretsiz olarak PCR testi yapma imkanı varken bunu yerine getirmeyerek gizlediği ve cenazenin defnedildiği son aşamaya kadar birçok insanı riske attığı kaydedildi. Dilekçede, bakıcı Gozel Yazyyeva’nın ‘tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebep olma’ suçundan yargılanması talep edildi. 'Bu şahıs ağlayarak, timsah gözyaşlarıyla bir takım ithamlarda bulunmuştur’Suç duyurusunun ardından İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yapan Fatma Ahu Turanlı’nın avukatı Taşkın Kurt, "Malumunuz son dönemde Fatma Girik hakkında yapılan, özellikle ölümünden sonra yeğenine itham noktasında çok ciddi bir takım girişimler var. İddiaların odak noktasında malumunuz Fatma ablamızın son dönemde bakıcılığını yapan bir kadın. İsmi Gozel Yazyyeva. Bu şahıs özellikle bazı medya kuruluşlarına verdiği röportajlarda son derece ağlayarak, timsah gözyaşlarıyla bir takım ithamlarda bulunmuştur. Bu şahıs hakkında bizde suç duyurusunda bulunuyoruz. Çünkü malumunuz yaşanılan süreçte herkesin temel hükümlülüğü hasta olduğunu hissettiği anda öncelikle kendi testini, kendi tedbirlerini almaya çalışmaktır. Maalesef bu hanımefendi bu özeni göstermedi’’ dedi. 'Bir sorumlu olup olmadığına tabii ki yargı mercileri karar verecek’'Avukat Kurt açıklamasının devamında, "Bununla yetinmeyip Fatma hanımın yoğun bakıma alınmasının ardından ayın 21’inde yaptırdığı teste rağmen ve o testin pozitif çıkmasına rağmen 27’sinde Teşvikiye Camii'nde ve yanlış hatırlamıyorsam 28’inde de Bodrum’da yapılan cenaze törenlerine iştirak etti, taziye evinde bulundu. Gerçekten herkesin hasta olduğunda yaptığı gibi kendisinde bir sıkıntı hissediyorsa öncelikle testini yaptırması, sonra Ahu hanıma telefonla ‘ben hastaymışım’ diye haber vermesi daha isabetli olurdu. Bu konuda bir sorumlu olup olmadığına tabii ki yargı mercileri karar verecek, biz başvurularımızı yaptık’’ ifadelerini kullandı.

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fatma girik, suç duyurusu, yeğen, bakıcı