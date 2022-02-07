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Filipinler'de çocuklara özel Kovid-19 aşısı etkinliği düzenlendi
Filipinler'de çocuklara özel Kovid-19 aşısı etkinliği düzenlendi
Filipinler'in Ulusal Başkent Bölgesi'nde bulunan San Juan City’de çocuklara özel Kovid-19 aşı etkinliği düzenlendi. 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T16:22+0300
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Filipinler'de çocuklara özel Kovid-19 aşısı etkinliği düzenlendi
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Filipinler'in Ulusal Başkent Bölgesi'nde bulunan San Juan City’de çocuklara özel Kovid-19 aşı etkinliği düzenlendi.
© AFP 2021 / TED ALJIBE
Etkinlikte çocuklar, Örümcek Adam, Wonder Woman, Iron Man ve Prenses Elsa gibi giyinen animatörler eşliğinde aşılarını oldu.
Etkinlikte çocuklar, Örümcek Adam, Wonder Woman, Iron Man ve Prenses Elsa gibi giyinen animatörler eşliğinde aşılarını oldu.
© AFP 2021 / TED ALJIBE
5-11 yaş arasındaki çocukların aşılanması için gerçekleştirilen etkinlikte, çeşitli süper kahraman kıyafetleri giyen görevliler yer aldı.
5-11 yaş arasındaki çocukların aşılanması için gerçekleştirilen etkinlikte, çeşitli süper kahraman kıyafetleri giyen görevliler yer aldı.
© AFP 2021 / TED ALJIBE
Etkinlikte Pfizer-BioNtech aşısı tercih edildi.
Etkinlikte Pfizer-BioNtech aşısı tercih edildi.
© AFP 2021 / TED ALJIBE
Çocukların psikolojilerini rahatlatmaya yönelik düzenlenen organizasyonda çeşitli hediyeler de dağıtıldı.
Çocukların psikolojilerini rahatlatmaya yönelik düzenlenen organizasyonda çeşitli hediyeler de dağıtıldı.
© AFP 2021 / TED ALJIBE
Spor salonunda gerçekleştirilen etkinliğe ilgi yoğundu.
Spor salonunda gerçekleştirilen etkinliğe ilgi yoğundu.