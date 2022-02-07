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Filipinler'de çocuklara özel Kovid-19 aşısı etkinliği düzenlendi
Filipinler'de çocuklara özel Kovid-19 aşısı etkinliği düzenlendi
Filipinler'in Ulusal Başkent Bölgesi'nde bulunan San Juan City’de çocuklara özel Kovid-19 aşı etkinliği düzenlendi. 07.02.2022, Sputnik Türkiye
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Filipinler'de çocuklara özel Kovid-19 aşısı etkinliği düzenlendi

16:22 07.02.2022
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Filipinler'in Ulusal Başkent Bölgesi'nde bulunan San Juan City’de çocuklara özel Kovid-19 aşı etkinliği düzenlendi.
© AFP 2021 / TED ALJIBE

Etkinlikte çocuklar, Örümcek Adam, Wonder Woman, Iron Man ve Prenses Elsa gibi giyinen animatörler eşliğinde aşılarını oldu.

Etkinlikte çocuklar, Örümcek Adam, Wonder Woman, Iron Man ve Prenses Elsa gibi giyinen animatörler eşliğinde aşılarını oldu. - Sputnik Türkiye
1/5
© AFP 2021 / TED ALJIBE

Etkinlikte çocuklar, Örümcek Adam, Wonder Woman, Iron Man ve Prenses Elsa gibi giyinen animatörler eşliğinde aşılarını oldu.

© AFP 2021 / TED ALJIBE

5-11 yaş arasındaki çocukların aşılanması için gerçekleştirilen etkinlikte, çeşitli süper kahraman kıyafetleri giyen görevliler yer aldı.

5-11 yaş arasındaki çocukların aşılanması için gerçekleştirilen etkinlikte, çeşitli süper kahraman kıyafetleri giyen görevliler yer aldı. - Sputnik Türkiye
2/5
© AFP 2021 / TED ALJIBE

5-11 yaş arasındaki çocukların aşılanması için gerçekleştirilen etkinlikte, çeşitli süper kahraman kıyafetleri giyen görevliler yer aldı.

© AFP 2021 / TED ALJIBE

Etkinlikte Pfizer-BioNtech aşısı tercih edildi.

Etkinlikte Pfizer-BioNtech aşısı tercih edildi. - Sputnik Türkiye
3/5
© AFP 2021 / TED ALJIBE

Etkinlikte Pfizer-BioNtech aşısı tercih edildi.

© AFP 2021 / TED ALJIBE

Çocukların psikolojilerini rahatlatmaya yönelik düzenlenen organizasyonda çeşitli hediyeler de dağıtıldı.

Çocukların psikolojilerini rahatlatmaya yönelik düzenlenen organizasyonda çeşitli hediyeler de dağıtıldı. - Sputnik Türkiye
4/5
© AFP 2021 / TED ALJIBE

Çocukların psikolojilerini rahatlatmaya yönelik düzenlenen organizasyonda çeşitli hediyeler de dağıtıldı.

© AFP 2021 / TED ALJIBE

Spor salonunda gerçekleştirilen etkinliğe ilgi yoğundu.

Spor salonunda gerçekleştirilen etkinliğe ilgi yoğundu. - Sputnik Türkiye
5/5
© AFP 2021 / TED ALJIBE

Spor salonunda gerçekleştirilen etkinliğe ilgi yoğundu.

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