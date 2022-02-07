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Fransa Cumhurbaşkanı adayı Le Pen, ülkeyi NATO’dan çekmeyi vaat etti
Fransa Cumhurbaşkanı adayı Le Pen, ülkeyi NATO’dan çekmeyi vaat etti
Fransa’da sağcı Ulusal Birlik Partisi (RN) Cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen, seçimleri kazanması durumunda Fransa’yı NATO’dan çekme sözü verdi. 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T05:37+0300
2022-02-07T05:37+0300
dünya
marine le pen
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Rus İzvestiya gazetesinin BFM.TV televizyonuna dayandırdığı habere göre, Fransa’nın kuzeydoğusundaki Reims kentinde seçmenlere seslenen Cumhurbaşkanı adayı aşırı sağ görüşlü Le Pen, seçimlerde galip gelmesi halinde Fransa’yı NATO’dan çekme sözü verdi.Fransa’nın ‘kendi çıkarlarını koruması gerektiğine’ dikkat çeken Le Pen, “Bu nedenle, artık başkalarının çatışmalarına sürüklenmemek için ortak NATO komutanlığından çekileceğiz” diye konuştu.Daha önce Fransız sağcı politikacılar, Paris’teki Zafer Takı’na asılan dev Avrupa Birliği (AB) bayrağını eleştirmiş, Marine Le Pen ve Eric Zemmour bayrağın takın üzerindeki varlığını vatanseverlerin duygularına hakaret olarak değerlendirmişti.Macron'u seçimlerde zorlayabilecek isimler arasında gösterilen muhafazakar aday Valerie Pecresse ise bayramlarda geleneksel olarak Fransa bayrağının dalgalandığı yere asılan AB bayrağının ‘Fransız kimliğini aşındırdığını’ ifade etmişti.Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimleri 10 Nisan 2022'de yapılacak, gereklilik halinde ikinci tur 24 Nisan'da düzenlenecek.
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marine le pen, fransa, nato

Fransa Cumhurbaşkanı adayı Le Pen, ülkeyi NATO’dan çekmeyi vaat etti

05:37 07.02.2022
© AFP 2021 / Jacques DemarthonMarine Le Pen
Marine Le Pen - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
© AFP 2021 / Jacques Demarthon
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Fransa’da sağcı Ulusal Birlik Partisi (RN) Cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen, seçimleri kazanması durumunda Fransa’yı NATO’dan çekme sözü verdi.
Rus İzvestiya gazetesinin BFM.TV televizyonuna dayandırdığı habere göre, Fransa’nın kuzeydoğusundaki Reims kentinde seçmenlere seslenen Cumhurbaşkanı adayı aşırı sağ görüşlü Le Pen, seçimlerde galip gelmesi halinde Fransa’yı NATO’dan çekme sözü verdi.
Fransa’nın ‘kendi çıkarlarını koruması gerektiğine’ dikkat çeken Le Pen, “Bu nedenle, artık başkalarının çatışmalarına sürüklenmemek için ortak NATO komutanlığından çekileceğiz” diye konuştu.
Daha önce Fransız sağcı politikacılar, Paris’teki Zafer Takı’na asılan dev Avrupa Birliği (AB) bayrağını eleştirmiş, Marine Le Pen ve Eric Zemmour bayrağın takın üzerindeki varlığını vatanseverlerin duygularına hakaret olarak değerlendirmişti.
Macron'u seçimlerde zorlayabilecek isimler arasında gösterilen muhafazakar aday Valerie Pecresse ise bayramlarda geleneksel olarak Fransa bayrağının dalgalandığı yere asılan AB bayrağının ‘Fransız kimliğini aşındırdığını’ ifade etmişti.
Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimleri 10 Nisan 2022'de yapılacak, gereklilik halinde ikinci tur 24 Nisan'da düzenlenecek.
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