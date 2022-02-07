https://tr.sputniknews.com/20220207/galatasaray-diagnenin-sozlesmesini-feshetti-1053550072.html

Galatasaray Diagne'nin sözleşmesini feshetti

Galatasaray Diagne'nin sözleşmesini feshetti

Galatasaray, Mbaye Diagne'nin sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi. 07.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-07T11:25+0300

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spor

galatasaray

mbaya diagne

transfer

türkiye futbol federasyonu (tff)

futbol

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Galatasaray, Mbaye Diagne'nin sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.Nisan ayına kadar sahalara geri dönmesi beklenmeyen Mbaye Diagne ile anlaşmalı bir fesih yapıldı. Galatasaray, Diagne'nin yerine yeni bir yabancı oyuncuyu TFF listesine ekleyecek.Mbaye Diagne'nin Galatasaray ile 2023 yazına kadar sözleşmesi bulunuyordu.

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galatasaray, mbaya diagne, transfer, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol