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Galatasaray Diagne'nin sözleşmesini feshetti
Galatasaray Diagne'nin sözleşmesini feshetti
Galatasaray, Mbaye Diagne'nin sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi. 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T11:25+0300
2022-02-07T11:25+0300
2022-02-07T11:28+0300
spor
galatasaray
mbaya diagne
transfer
türkiye futbol federasyonu (tff)
futbol
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Galatasaray, Mbaye Diagne'nin sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.Nisan ayına kadar sahalara geri dönmesi beklenmeyen Mbaye Diagne ile anlaşmalı bir fesih yapıldı. Galatasaray, Diagne'nin yerine yeni bir yabancı oyuncuyu TFF listesine ekleyecek.Mbaye Diagne'nin Galatasaray ile 2023 yazına kadar sözleşmesi bulunuyordu.
https://tr.sputniknews.com/20220207/senegalde-sampiyonluk-gunu-resmi-tatil-oldu-1053546402.html
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galatasaray, mbaya diagne, transfer, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol
Galatasaray Diagne'nin sözleşmesini feshetti 11:25 07.02.2022 (güncellendi: 11:28 07.02.2022) Abone ol
Galatasaray, Mbaye Diagne'nin sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.
Galatasaray, Mbaye Diagne'nin sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.
Nisan ayına kadar sahalara geri dönmesi beklenmeyen Mbaye Diagne ile anlaşmalı bir fesih yapıldı. Galatasaray, Diagne'nin yerine yeni bir yabancı oyuncuyu TFF listesine ekleyecek.
Mbaye Diagne'nin Galatasaray ile 2023 yazına kadar sözleşmesi bulunuyordu.