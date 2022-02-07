Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220207/gaziantep-ticaret-odasi-elektrik-faturalari-isletmelerimizin-surdurulebilirligini-tehdit-ediyor-1053570959.html
Gaziantep Ticaret Odası: Elektrik faturaları işletmelerimizin sürdürülebilirliğini tehdit ediyor
Gaziantep Ticaret Odası: Elektrik faturaları işletmelerimizin sürdürülebilirliğini tehdit ediyor
Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Tuncay Yıldırım, yüksek elektrik faturalarının sanayiciyi zor durumda bıraktığını belirterek, "Elektrik faturaları... 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T18:11+0300
2022-02-07T18:11+0300
ekonomi
gaziantep
elektrik
fatura
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0e/1052751045_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_34df846bec95d220b2d099842eed6c25.jpg
Elektrik zamlarının işletmelerin maliyet kalemlerinde kabul edilebilir sınırları aştığını dile getiren GTO Başkanı Tuncay Yıldırım konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:'Ekonomi büyük yara alacak'"Bir işletmenin en büyük maliyet kalemine dönüşen elektrik faturaları tüketici fiyatlarına yansımaya başlayacak” diyen Yıldırım “Enflasyonist ortamda tüketicinin alım gücü de düşünüldüğünde işletmelerimiz kepenk kapatmak durumda kalacak. En küçük işletme bile en az 800 kilovatsaat elektrik tüketirken kademeli tarife de maalesef çözüm olmadı” değerlendirmesinde bulundu.Yıldırım son olarak, “Kademeli tarifede işletmelerimiz için özel bir sınır belirlenmeli, indirime gidilmeli. Bu konuda önlem alınmazsa üretim, istihdam ve dolayısıyla ekonomi büyük yara alacak” sözleriyle indirim çağrısında bulundu.
gaziantep
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0e/1052751045_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_9314b00c8c6e45d96cf9a05c0040fbd6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
gaziantep, elektrik, fatura

Gaziantep Ticaret Odası: Elektrik faturaları işletmelerimizin sürdürülebilirliğini tehdit ediyor

18:11 07.02.2022
© AAElektrik
Elektrik - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
© AA
Abone ol
Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Tuncay Yıldırım, yüksek elektrik faturalarının sanayiciyi zor durumda bıraktığını belirterek, "Elektrik faturaları işletmelerimizin sürdürülebilirliğini tehdit ediyor" dedi.
Elektrik zamlarının işletmelerin maliyet kalemlerinde kabul edilebilir sınırları aştığını dile getiren GTO Başkanı Tuncay Yıldırım konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Akaryakıta, hammaddeye, işçi ücretlerine kadar birçok kalemde yaşanan artışlarla finansman yönetimi yapmakta zorlanan işletmelerimiz için elektrik tarifelerine yapılan zam kabul edilebilir sınırları aştı. İmalattan, hizmete tüm sektörlerdeki işletmelerimiz elektrik maliyetlerini karşılayamaz duruma geldi.”

'Ekonomi büyük yara alacak'

"Bir işletmenin en büyük maliyet kalemine dönüşen elektrik faturaları tüketici fiyatlarına yansımaya başlayacak” diyen Yıldırım “Enflasyonist ortamda tüketicinin alım gücü de düşünüldüğünde işletmelerimiz kepenk kapatmak durumda kalacak. En küçük işletme bile en az 800 kilovatsaat elektrik tüketirken kademeli tarife de maalesef çözüm olmadı” değerlendirmesinde bulundu.
Yıldırım son olarak, “Kademeli tarifede işletmelerimiz için özel bir sınır belirlenmeli, indirime gidilmeli. Bu konuda önlem alınmazsa üretim, istihdam ve dolayısıyla ekonomi büyük yara alacak” sözleriyle indirim çağrısında bulundu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce