https://tr.sputniknews.com/20220207/genclik-ve-spor-bakani-kasapoglu-derya-buyukuncu-ile-ilgili-gereken-yapildi-1053553521.html

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Derya Büyükuncu ile ilgili gereken yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Derya Büyükuncu ile ilgili gereken yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan için sosyal medya hesabından hakaret içerikli paylaşım yapan eski yüzücü Derya... 07.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-07T12:08+0300

2022-02-07T12:08+0300

2022-02-07T12:12+0300

derya büyükuncu

spor

mehmet muharrem kasapoğlu

recep tayyip erdoğan

koronavirüs

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eski yüzücü Derya Büyükuncu hakkında açıklama yaparak "Gelinen nokta itibari ile gerekenin yapıldığını ve bu anlamdaki çalışmaların da hızlı bir şekilde neticelendirileceğini ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüse yakalanmasının ardından sosyal medyada hakaret içerikli paylaşım yapan eski milli yüzücü Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.Türkiye Yüzme Federasyonu'nda dün Büyükuncu'nun sosyal medya paylaşımının ardından disiplin kurulu olağanüstü toplanmıştı.Toplantı sonrası yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

https://tr.sputniknews.com/20220206/eski-milli-yuzucu-buyukuncuya-daimi-hak-mahrumiyeti-cezasi-1053530905.html

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derya büyükuncu, mehmet muharrem kasapoğlu, recep tayyip erdoğan, koronavirüs