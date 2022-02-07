Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Derya Büyükuncu ile ilgili gereken yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eski yüzücü Derya Büyükuncu hakkında açıklama yaparak "Gelinen nokta itibari ile gerekenin yapıldığını ve bu anlamdaki çalışmaların da hızlı bir şekilde neticelendirileceğini ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüse yakalanmasının ardından sosyal medyada hakaret içerikli paylaşım yapan eski milli yüzücü Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.Türkiye Yüzme Federasyonu'nda dün Büyükuncu'nun sosyal medya paylaşımının ardından disiplin kurulu olağanüstü toplanmıştı.Toplantı sonrası yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan için sosyal medya hesabından hakaret içerikli paylaşım yapan eski yüzücü Derya Büyükuncu ile ilgili çalışmaların hızla sonuçlandırılacağını bildirdi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eski yüzücü Derya Büyükuncu hakkında açıklama yaparak "Gelinen nokta itibari ile gerekenin yapıldığını ve bu anlamdaki çalışmaların da hızlı bir şekilde neticelendirileceğini ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüse yakalanmasının ardından sosyal medyada hakaret içerikli paylaşım yapan eski milli yüzücü Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.
Türkiye Yüzme Federasyonu'nda dün Büyükuncu'nun sosyal medya paylaşımının ardından disiplin kurulu olağanüstü toplanmıştı.
Toplantı sonrası yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:
"Derya Büyükuncu'nun sosyal medya üzerinden sarf ettiği söylem ve yazılarının Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na ve eşine aleniyet oluşturacak şekilde yapmış olduğu paylaşımlarının Türkiye Yüzme Federasyonu Disiplin Kurulu Talimatı'nın 34. maddesine aykırı olduğu, ulusal medya kanallarından öğrenildiği üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ilgili hakkında adli soruşturma başlatıldığı, eylemlerinin yoğunluğu ve içeriğinin şiddet göz önünde bulundurularak Türkiye Yüzme Federasyonu Disiplin Talimatının 34. maddesinin 2. fıkrası uyarınca 'daimi hak mahrumiyetiyle cezalandırılmasına' karar verilmiştir."