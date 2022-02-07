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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220207/hazine-ve-maliye-bakani-nebati-londrada-yatirimcilarla-gorusecek-1053548051.html
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati Londra'da yatırımcılarla görüşecek
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati Londra'da yatırımcılarla görüşecek
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, yarın Londra'da iş insanları ve yatırımcılar ile bir araya gelecek. 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T10:01+0300
2022-02-07T10:01+0300
2022-02-07T10:01+0300
ekonomi
nureddin nebati
hazine ve maliye bakanlığı
ekonomik kriz
ekonomi
londra
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Londra'ya gidiyor.Bakan Nebati, yarın iş insanları ve yatırımcılar ile bir araya gelecek.İki ayrı oturumda görüşmeler yürütecek Nebati, yeni ekonomi modeline ilişkin ayrıntıları yatırımcılara anlatacak.
https://tr.sputniknews.com/20220205/bakan-nebatinin-londra-ziyaretinin-detaylari-belli-oldu-1053498876.html
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nureddin nebati, hazine ve maliye bakanlığı, ekonomik kriz, ekonomi, londra
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati Londra'da yatırımcılarla görüşecek Abone ol
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, yarın Londra'da iş insanları ve yatırımcılar ile bir araya gelecek.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Londra'ya gidiyor. Bakan Nebati, yarın iş insanları ve yatırımcılar ile bir araya gelecek. İki ayrı oturumda görüşmeler yürütecek Nebati, yeni ekonomi modeline ilişkin ayrıntıları yatırımcılara anlatacak.