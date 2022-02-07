https://tr.sputniknews.com/20220207/hazine-ve-maliye-bakani-nebati-londrada-yatirimcilarla-gorusecek-1053548051.html

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati Londra'da yatırımcılarla görüşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati Londra'da yatırımcılarla görüşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, yarın Londra'da iş insanları ve yatırımcılar ile bir araya gelecek. 07.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-07T10:01+0300

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ekonomi

nureddin nebati

hazine ve maliye bakanlığı

ekonomik kriz

ekonomi

londra

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Londra'ya gidiyor.Bakan Nebati, yarın iş insanları ve yatırımcılar ile bir araya gelecek.İki ayrı oturumda görüşmeler yürütecek Nebati, yeni ekonomi modeline ilişkin ayrıntıları yatırımcılara anlatacak.

https://tr.sputniknews.com/20220205/bakan-nebatinin-londra-ziyaretinin-detaylari-belli-oldu-1053498876.html

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nureddin nebati, hazine ve maliye bakanlığı, ekonomik kriz, ekonomi, londra