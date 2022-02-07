https://tr.sputniknews.com/20220207/ibb-bilimsel-danisma-kurulundan-hizli-test-cagrisi-1053577186.html

İBB Bilimsel Danışma Kurulu’ndan hızlı test çağrısı

İBB Bilimsel Danışma Kurulu’ndan hızlı test çağrısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin Mart 2020’de hayata geçirdiği İBB Bilimsel Danışma Kurulu, Kovld-19'la Omicron varyantı sebebiyle artan vaka... 07.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-07T21:25+0300

2022-02-07T21:25+0300

2022-02-07T21:25+0300

türkiye

omicron

koronavirüs

kovid-19

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bilimsel Danışma Kurulu, kentte ölüm sayılarındaki artışın endişe yarattığını belirtti.Yapılan açıklamada; kişi ve kurumların aşılanmaya güvenerek Kovid-19 tedbirlerini hafifletilmesinin yanıltıcı olduğu, hızlı PCR testi sayısının azalmasıyla vaka ve ölüm sayılarında artış yaşandığının altı çizildi.Vaka sayısı 100 bin seviyesine yaklaştıİBB Bilimsel Danışma Kurulu, Türkiye’de Kovid-19 günlük vaka sayısının 100 bin sınırına dayandığını ve ölüm sayılarının artış gösterdiği bilgisini paylaştı. Kurul, salgının hafiflediği şeklindeki algının endişelerini artırdığını ifade etti ve bu yüzden toplumu ve yetkilileri uyarmak istediklerini açıkladı.'Hızlı test daha çok uygulanmalı'Kurul, Avrupa'da her bin kişiden daha fazla kişiye PCR test yapıldığını Türkiye'de bunun daha düşük olduğunu belirterek, Fransa'da her bin kişiden 16 kişiye, Danimarka'da her bin kişiden 36 kişiye PCR testi uygulandığını açıkladı. Kurul, mevsimsel gripten en az 5 kat daha öldürücü olan koronavirüsün ilk zamandaki gibi önemsenmesi gerektiğini belirtti ve hızlı test uygulamasının daha fazla yapılması gerektiğini, salgının ancak bu şekilde kontrol altına alınabileceğini ifade etti.vefat grafiğinde artışÜlke genelinde yaşanan vaka sayılarında en yoğun artışın İstanbul’da olduğunu belirten İBB Bilimsel Danışma Kurulu, İstanbul’un güncel vefat grafiğinde ciddi artış yaşandığını aktardı. Kurul, 2022’de haftalık vefat sayılarının 2015-2019 ortalamasına göre yüzde 43 daha yüksek olduğuna dikkat çekti ve ölümlerin bir kısmının da Omicron varyantından kaynaklandığını vurguladı. İBB Bilimsel Danışma Kurulu; Türk Tabipler Birliği, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Derneği, Türk Toraks Derneği gibi konunun uzmanı bilim insanlarının Omicron’un daha bulaşıcı olduğu yönündeki açıklamalarını hatırlattı. Kurul, çok sayıda hekim ve sağlık çalışanının da Kovid-19 bulaşı nedeniyle hizmet veremeyecek duruma gelmesine de yer verdi.

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omicron, koronavirüs, kovid-19