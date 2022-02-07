https://tr.sputniknews.com/20220207/illere-gore-haftalik-vaka-sayisi-aciklandi-1053549356.html

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. Kırklareli vaka sayısında zirvede yer alırken, bir önceki haftaya göre vaka yoğunluğu... 07.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-07T11:10+0300

2022-02-07T11:10+0300

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koronavirüs

koronavirüs

vaka sayısı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.Sağlık Bakanlığının 22-28 Ocak verilerine göre 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 889,58, Ankara'da 1003,30, İzmir'de 961,57 oldu. Zirvede Kırklareli yer aldı. 22-28 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ise sırasıyla Elazığ, Uşak, Iğdır, Tokat, Kırklareli, Rize, Kırıkkale, Isparta, Bayburt, Manisa oldu.

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koronavirüs, vaka sayısı