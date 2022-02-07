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İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı
İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı
Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. Kırklareli vaka sayısında zirvede yer alırken, bir önceki haftaya göre vaka yoğunluğu... 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T11:10+0300
2022-02-07T11:10+0300
2022-02-07T11:32+0300
koronavirüs
koronavirüs
vaka sayısı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.Sağlık Bakanlığının 22-28 Ocak verilerine göre 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 889,58, Ankara'da 1003,30, İzmir'de 961,57 oldu. Zirvede Kırklareli yer aldı. 22-28 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ise sırasıyla Elazığ, Uşak, Iğdır, Tokat, Kırklareli, Rize, Kırıkkale, Isparta, Bayburt, Manisa oldu.
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koronavirüs, vaka sayısı
İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı 11:10 07.02.2022 (güncellendi: 11:32 07.02.2022) Abone ol
Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. Kırklareli vaka sayısında zirvede yer alırken, bir önceki haftaya göre vaka yoğunluğu en çok artan il Elazığ oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Sağlık Bakanlığının 22-28 Ocak verilerine göre 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 889,58, Ankara'da 1003,30, İzmir'de 961,57 oldu. Zirvede Kırklareli yer aldı.
22-28 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ise sırasıyla Elazığ, Uşak, Iğdır, Tokat, Kırklareli, Rize, Kırıkkale, Isparta, Bayburt, Manisa oldu.