Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220207/irakta-cumhurbaskanligi-secimine-sayi-engeli-1053568197.html
Irak’ta cumhurbaşkanlığı seçimine sayı engeli
Irak’ta cumhurbaşkanlığı seçimine sayı engeli
Irak Meclisi’nde cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılacağı oturumda, yeterli milletvekili sayısına ulaşılmadığı gerekçesiyle seçimin gerçekleştirilemediği... 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T17:10+0300
2022-02-07T17:10+0300
dünya
irak
seçim
cumhurbaşkanlığı
meclis
milletvekili
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/05/1050525511_0:0:1100:619_1920x0_80_0_0_d5abf8f365a7a3b946e4497f541bc966.jpg
Irak’ta bugün 12.00’de yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimi, oturumun yarım saat ertelenmesinin ardından yeterli milletvekili sayısı olmaması nedeniyle yapılamadı. Şii lider Mukteda Sadr’ın geçtiğimiz Cumartesi günü Sünnilerin çatısı altında toplandığı el-Siyade (Egemenlik) Koalisyonu ile Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) gerçekleştirdiği boykotların ardından toplamda 329 milletvekilinden yalnızca 58’inin oturumda bulunması nedeniyle cumhurbaşkanlığı seçimi gerçekleştirilemedi. 25 milletvekilinin aday olduğu seçimde en güçlü adaylar Berhem Salih ve Hoşyar Zebari olarak öne çıkıyor.Irak Yüksek Federal Mahkemesi, Mesut Barzani başkanlığındaki Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) adayı Hoşyar Zebari’nin adaylığını askıya alma kararı almıştı. Eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani’nin oğlu Bafıl Talabani başkanlığındaki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), mevcut cumhurbaşkanı adaylarının Berhem Salih olduğunu açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220206/irak-pkknin-ulkedeki-varligi-yasal-degil-1053539199.html
irak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/05/1050525511_112:0:952:630_1920x0_80_0_0_74d53f7844239022b2d45772ae870b77.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
irak, seçim, cumhurbaşkanlığı, meclis, milletvekili

Irak’ta cumhurbaşkanlığı seçimine sayı engeli

17:10 07.02.2022
© AAIrak’ta seçim sonuçlarına itiraz edenler güvenlik güçleriyle çatıştı: 125 yaralı
Irak’ta seçim sonuçlarına itiraz edenler güvenlik güçleriyle çatıştı: 125 yaralı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
© AA
Abone ol
Irak Meclisi’nde cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılacağı oturumda, yeterli milletvekili sayısına ulaşılmadığı gerekçesiyle seçimin gerçekleştirilemediği bildirildi.
Irak’ta bugün 12.00’de yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimi, oturumun yarım saat ertelenmesinin ardından yeterli milletvekili sayısı olmaması nedeniyle yapılamadı.
Şii lider Mukteda Sadr’ın geçtiğimiz Cumartesi günü Sünnilerin çatısı altında toplandığı el-Siyade (Egemenlik) Koalisyonu ile Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) gerçekleştirdiği boykotların ardından toplamda 329 milletvekilinden yalnızca 58’inin oturumda bulunması nedeniyle cumhurbaşkanlığı seçimi gerçekleştirilemedi.
25 milletvekilinin aday olduğu seçimde en güçlü adaylar Berhem Salih ve Hoşyar Zebari olarak öne çıkıyor.
Irak Yüksek Federal Mahkemesi, Mesut Barzani başkanlığındaki Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) adayı Hoşyar Zebari’nin adaylığını askıya alma kararı almıştı. Eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani’nin oğlu Bafıl Talabani başkanlığındaki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), mevcut cumhurbaşkanı adaylarının Berhem Salih olduğunu açıklamıştı.
Irak bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2022
DÜNYA
Irak: PKK'nın ülkedeki varlığı yasal değil
Dün, 23:55
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce