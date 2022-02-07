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https://tr.sputniknews.com/20220207/iran-ekonomik-yaptirimlarin-kaldirilmasi-kirmizi-cizgimiz-1053579518.html
İran: Ekonomik yaptırımların kaldırılması kırmızı çizgimiz
İran: Ekonomik yaptırımların kaldırılması kırmızı çizgimiz
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, ekonomik yaptırımların kaldırılmasının Tahran yönetiminin kırmızı çizgisi olduğunu söyledi. 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T22:27+0300
2022-02-07T22:28+0300
dünya
iran
yaptırım
ekonomi
said hatibzade
abd
avusturya
donald trump
enrique mora
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, başkent Tahran'daki Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlediği haftalık basın toplantısında, Avusturya'nın başkenti Viyana'da yarın 8. turu düzenlenecek nükleer müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu.Hatibzade, "Nükleer anlaşmayla ilgili ekonomik yaptırımların kaldırılması İran'ın kırmızı çizgisidir. Beklentimiz, ABD heyetinin Washington'dan Viyana'ya döndüğünde ajandalarında ABD'nin siyasi kararı olan yaptırımların nükleer anlaşma kapsamında kaldırılması ve olumlu söylemlerin icraata dönüştürülmesinin bulunmasıdır" dedi.Nükleer anlaşmadan çıkması sonrasında Washington yönetiminin ekonomik kayıplarını İran halkına ödetme yoluna gitmesinin doğru bir yöntem olmadığına değinen Hatibzade, ABD'nin İran halkının güvenini kazanmak için çaba göstermesi gerektiğini söyledi.İran nükleer müzakereleri yarın yeniden başlayacakAvusturya'nın başkenti Viyana'da İran nükleer anlaşmasının yeniden tam ve eksiksiz olarak hayata geçirilmesi için süren görüşmeler, verilen kısa aranın ardından taraf ülkelerin temsilcilerinin katılımıyla yeniden başlayacak.Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisinin basın biriminden yapılan açıklamaya göre, AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora'nın başkanlığında, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasının yeniden hayata geçirilmesi için Rusya, Çin, Almanya, İngiltere, Fransa ve İran'dan üst düzey temsilcilerin katılımıyla müzakerelerin 8. turu, kaldığı yerden devam edecek.Mora, Twitter'dan yaptığı açıklamada, anlaşmanın yeniden canlandırılması için "uzlaşı ruhuna" ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Arzu edilmeyen farklı eğilimler KOEP'e (İran nükleer anlaşması) zarar veriyor. En hızlı şekilde müzakerelerin tamamlanması gerekiyor" ifadesini kullandı.Viyana'da 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın yeniden eksiksiz olarak uygulanması, İran'ın nükleer faaliyetlerini anlaşmanın sınırlarına çekmesi, ABD'nin anlaşmaya dönüşü ve bu ülkenin İran'a yönelik uyguladığı yaptırımları kaldırması için yürütülen görüşmeler yaklaşık 10 aydır devam ediyor.Mora, 28 Ocak'ta, görüşmelerin 8. turuna kısa bir ara verildiğini, müzakerelerin sonuçlandırılabilmesi için siyasi kararlara ihtiyaç duyulduğunu açıklamıştı.İran'ın nükleer faaliyetleri konusundaki Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan anlaşma, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi (İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya) ile Almanya ve İran arasında 2015 yılında imzalanmıştı.Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de ülkesini tek taraflı olarak anlaşmadan çekmesi kararı sonrasında İran'a uygulanan ekonomik yaptırımlar tekrar uygulanmaya konmuştu. Bunun üzerine Tahran yönetimi nükleer faaliyetlerine aşamalı olarak geri dönmüştü.KOEP'in yürürlüğe konulmasına yönelik görüşmeler, 29 Kasım 2021'de Avusturya'nın başkenti Viyana'da başlamıştı.
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iran, yaptırım, ekonomi, said hatibzade, abd, avusturya, donald trump, enrique mora

İran: Ekonomik yaptırımların kaldırılması kırmızı çizgimiz

22:27 07.02.2022 (güncellendi: 22:28 07.02.2022)
© REUTERS / Lisi Niesnerİran - Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu - İran bayrağı
İran - Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu - İran bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
© REUTERS / Lisi Niesner
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, ekonomik yaptırımların kaldırılmasının Tahran yönetiminin kırmızı çizgisi olduğunu söyledi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, başkent Tahran'daki Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlediği haftalık basın toplantısında, Avusturya'nın başkenti Viyana'da yarın 8. turu düzenlenecek nükleer müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Hatibzade, "Nükleer anlaşmayla ilgili ekonomik yaptırımların kaldırılması İran'ın kırmızı çizgisidir. Beklentimiz, ABD heyetinin Washington'dan Viyana'ya döndüğünde ajandalarında ABD'nin siyasi kararı olan yaptırımların nükleer anlaşma kapsamında kaldırılması ve olumlu söylemlerin icraata dönüştürülmesinin bulunmasıdır" dedi.
Nükleer anlaşmadan çıkması sonrasında Washington yönetiminin ekonomik kayıplarını İran halkına ödetme yoluna gitmesinin doğru bir yöntem olmadığına değinen Hatibzade, ABD'nin İran halkının güvenini kazanmak için çaba göstermesi gerektiğini söyledi.

İran nükleer müzakereleri yarın yeniden başlayacak

Avusturya'nın başkenti Viyana'da İran nükleer anlaşmasının yeniden tam ve eksiksiz olarak hayata geçirilmesi için süren görüşmeler, verilen kısa aranın ardından taraf ülkelerin temsilcilerinin katılımıyla yeniden başlayacak.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisinin basın biriminden yapılan açıklamaya göre, AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora'nın başkanlığında, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasının yeniden hayata geçirilmesi için Rusya, Çin, Almanya, İngiltere, Fransa ve İran'dan üst düzey temsilcilerin katılımıyla müzakerelerin 8. turu, kaldığı yerden devam edecek.
Mora, Twitter'dan yaptığı açıklamada, anlaşmanın yeniden canlandırılması için "uzlaşı ruhuna" ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Arzu edilmeyen farklı eğilimler KOEP'e (İran nükleer anlaşması) zarar veriyor. En hızlı şekilde müzakerelerin tamamlanması gerekiyor" ifadesini kullandı.
Viyana'da 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın yeniden eksiksiz olarak uygulanması, İran'ın nükleer faaliyetlerini anlaşmanın sınırlarına çekmesi, ABD'nin anlaşmaya dönüşü ve bu ülkenin İran'a yönelik uyguladığı yaptırımları kaldırması için yürütülen görüşmeler yaklaşık 10 aydır devam ediyor.
Mora, 28 Ocak'ta, görüşmelerin 8. turuna kısa bir ara verildiğini, müzakerelerin sonuçlandırılabilmesi için siyasi kararlara ihtiyaç duyulduğunu açıklamıştı.
İran'ın nükleer faaliyetleri konusundaki Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan anlaşma, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi (İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya) ile Almanya ve İran arasında 2015 yılında imzalanmıştı.
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de ülkesini tek taraflı olarak anlaşmadan çekmesi kararı sonrasında İran'a uygulanan ekonomik yaptırımlar tekrar uygulanmaya konmuştu. Bunun üzerine Tahran yönetimi nükleer faaliyetlerine aşamalı olarak geri dönmüştü.
KOEP'in yürürlüğe konulmasına yönelik görüşmeler, 29 Kasım 2021'de Avusturya'nın başkenti Viyana'da başlamıştı.
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