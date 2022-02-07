İş insanı Gökhan Göz hakkında ihbar: 'Silahımı kontrol etmeye gelmişler'

Silah çektiği iddiasıyla evine gelen polislerle kısa süreli tartışma yaşayan iş insanı Gökhan Göz, bu anların kayıt altında olduğu bir videoyu da sosyal medya hesabından paylaştı.Polislere "Ne istiyorsunuz? Silah çekmişim. Silah çekmişim öyle mi? Ben Gökhan Göz'ün silahımı kontrol etmeye gelmişler" diyen Göz, polisin silahını istemesi üzerine de silahı verirken bilerek düşürmesi dikkatlerden kaçmadı.
İş insanı Gökhan Göz hakkında bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Göz'ün evine gitti. Gökhan Göz "Silahımı kontrol etmeye gelmişler" diyerek, olayla ilgili kayıt altına aldığı bir videoyu da sosyal medyada yayınladı.
Silah çektiği iddiasıyla evine gelen polislerle kısa süreli tartışma yaşayan iş insanı Gökhan Göz, bu anların kayıt altında olduğu bir videoyu da sosyal medya hesabından paylaştı.
Polislere "Ne istiyorsunuz? Silah çekmişim. Silah çekmişim öyle mi? Ben Gökhan Göz'ün silahımı kontrol etmeye gelmişler" diyen Göz, polisin silahını istemesi üzerine de silahı verirken bilerek düşürmesi dikkatlerden kaçmadı.