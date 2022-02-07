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İş insanı Gökhan Göz hakkında ihbar: 'Silahımı kontrol etmeye gelmişler'
İş insanı Gökhan Göz hakkında ihbar: 'Silahımı kontrol etmeye gelmişler'
İş insanı Gökhan Göz hakkında bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Göz'ün evine gitti. Gökhan Göz "Silahımı kontrol etmeye gelmişler" diyerek, olayla... 07.02.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
polis
istanbul
gökhan göz
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Silah çektiği iddiasıyla evine gelen polislerle kısa süreli tartışma yaşayan iş insanı Gökhan Göz, bu anların kayıt altında olduğu bir videoyu da sosyal medya hesabından paylaştı.Polislere "Ne istiyorsunuz? Silah çekmişim. Silah çekmişim öyle mi? Ben Gökhan Göz'ün silahımı kontrol etmeye gelmişler" diyen Göz, polisin silahını istemesi üzerine de silahı verirken bilerek düşürmesi dikkatlerden kaçmadı.
https://tr.sputniknews.com/20220203/safak-mahmutyazicioglu-cinayeti-11-supheli-yeniden-ek-gozalti-suresi-icin-adliyeye-sevk-edildi-1053438253.html
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polis, istanbul, gökhan göz

İş insanı Gökhan Göz hakkında ihbar: 'Silahımı kontrol etmeye gelmişler'

16:08 07.02.2022
© FotoğrafGökhan Göz
Gökhan Göz - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
© Fotoğraf
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İş insanı Gökhan Göz hakkında bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Göz'ün evine gitti. Gökhan Göz "Silahımı kontrol etmeye gelmişler" diyerek, olayla ilgili kayıt altına aldığı bir videoyu da sosyal medyada yayınladı.
Silah çektiği iddiasıyla evine gelen polislerle kısa süreli tartışma yaşayan iş insanı Gökhan Göz, bu anların kayıt altında olduğu bir videoyu da sosyal medya hesabından paylaştı.
Polislere "Ne istiyorsunuz? Silah çekmişim. Silah çekmişim öyle mi? Ben Gökhan Göz'ün silahımı kontrol etmeye gelmişler" diyen Göz, polisin silahını istemesi üzerine de silahı verirken bilerek düşürmesi dikkatlerden kaçmadı.
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