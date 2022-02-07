https://tr.sputniknews.com/20220207/is-insani-gokhan-goz-hakkinda-ihbar-silahimi-kontrol-etmeye-gelmisler-1053564997.html

İş insanı Gökhan Göz hakkında ihbar: 'Silahımı kontrol etmeye gelmişler'

İş insanı Gökhan Göz hakkında ihbar: 'Silahımı kontrol etmeye gelmişler'

İş insanı Gökhan Göz hakkında bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Göz'ün evine gitti. Gökhan Göz "Silahımı kontrol etmeye gelmişler" diyerek, olayla... 07.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-07T16:08+0300

2022-02-07T16:08+0300

2022-02-07T16:08+0300

türkiye

polis

istanbul

gökhan göz

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Silah çektiği iddiasıyla evine gelen polislerle kısa süreli tartışma yaşayan iş insanı Gökhan Göz, bu anların kayıt altında olduğu bir videoyu da sosyal medya hesabından paylaştı.Polislere "Ne istiyorsunuz? Silah çekmişim. Silah çekmişim öyle mi? Ben Gökhan Göz'ün silahımı kontrol etmeye gelmişler" diyen Göz, polisin silahını istemesi üzerine de silahı verirken bilerek düşürmesi dikkatlerden kaçmadı.

https://tr.sputniknews.com/20220203/safak-mahmutyazicioglu-cinayeti-11-supheli-yeniden-ek-gozalti-suresi-icin-adliyeye-sevk-edildi-1053438253.html

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polis, istanbul, gökhan göz