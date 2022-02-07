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https://tr.sputniknews.com/20220207/israil-basbakani-bennettten-cumhurbaskani-herzoga-turkiye-ovgusu-olaganustu-isler-yapiyor-1053580723.html
İsrail Başbakanı Bennett'ten Cumhurbaşkanı Herzog'a Türkiye övgüsü: Olağanüstü işler yapıyor
İsrail Başbakanı Bennett'ten Cumhurbaşkanı Herzog'a Türkiye övgüsü: Olağanüstü işler yapıyor
Türkiye ile diplomatik temasta Cumhurbaşkanı Herzog'un önemli bir rol oynadığını ifade eden İsrail Başbakanı Bennett, "Olağanüstü işler yapıyor. Kendisi... 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T23:12+0300
2022-02-07T23:12+0300
dünya
israil
türkiye
naftali bennett
normalleşme
isaac herzog
recep tayyip erdoğan
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İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u Türkiye ile sorunların çözümü için 'olağanüstü bir diplomatik değer' olarak gördüğünü söyledi.İsrail basınına göre Bennett, Batı Kudüs'teki ofisinde basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Konuşmasında Türkiye ile ikili ilişkilere değinen Bennett, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Ankara'yla diplomatik temasta önemli bir rol oynadığını ifade etti.Bennett, "Bana göre, Cumhurbaşkanı (Herzog) olağanüstü işler yapıyor. Kendisi sorunların çözümü için olağanüstü bir diplomatik değer" dedi.İki ülke cumhurbaşkanlarının, Herzog'un olası Türkiye ziyareti de dahil olmak üzere faaliyetlerinde tam koordineli olduğuna işaret eden İsrail Başbakanı, şöyle devam etti: "Türkiye ile çok dikkatli bir şekilde ilerleyeceğiz. En azından İran'ın büyük bir dostu değiller. Bu yüzden faaliyette bulunmamızı ve ittifaklar kurmamızı engelleyecek bir tür saflığa kendimizi kaptırmamalıyız."Türkiye ile İsrail arasında buzlar eriyorCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Şubat'ta Ukrayna'ya hareketinden önce düzenlediği basın toplantısında, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un mart ayının ortalarında Türkiye'yi ziyaret edeceğini belirtmişti.Erdoğan, "Mart ayının ortalarında bu ziyaret gerçekleşecek. Bu ziyaretle beraber ikili ilişkilerimizi, geleceğe yönelik çok daha fazla bir zemine olumlu istikamette oturtmanın gayreti içerisinde olacağız" demişti.Son olarak İsrail Cumhurbaşkanı Herzog da Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dün telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletmişti.Görüşmede iki liderin, 'yakın zamanda görüşme olasılığını da ele aldığı' belirtilmişti.Cumhurbaşkanı Erdoğan da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'geçmiş olsun' dileğinde bulunan mevkidaşı Herzog'a teşekkür etmişti.
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https://tr.sputniknews.com/20220206/israil-cumhurbaskani-herzog-cumhurbaskani-erdogana-gecmis-olsun-dileklerini-iletti-1053536886.html
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israil, türkiye, naftali bennett, normalleşme, isaac herzog, recep tayyip erdoğan

İsrail Başbakanı Bennett'ten Cumhurbaşkanı Herzog'a Türkiye övgüsü: Olağanüstü işler yapıyor

23:12 07.02.2022
© REUTERS / Tsafrir Abayovİsrail Başbakanı Naftali Bennett
İsrail Başbakanı Naftali Bennett - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
© REUTERS / Tsafrir Abayov
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Türkiye ile diplomatik temasta Cumhurbaşkanı Herzog'un önemli bir rol oynadığını ifade eden İsrail Başbakanı Bennett, "Olağanüstü işler yapıyor. Kendisi sorunların çözümü için olağanüstü bir diplomatik değer" dedi.
İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u Türkiye ile sorunların çözümü için 'olağanüstü bir diplomatik değer' olarak gördüğünü söyledi.
İsrail basınına göre Bennett, Batı Kudüs'teki ofisinde basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Konuşmasında Türkiye ile ikili ilişkilere değinen Bennett, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Ankara'yla diplomatik temasta önemli bir rol oynadığını ifade etti.
Bennett, "Bana göre, Cumhurbaşkanı (Herzog) olağanüstü işler yapıyor. Kendisi sorunların çözümü için olağanüstü bir diplomatik değer" dedi.

İki ülke cumhurbaşkanlarının, Herzog'un olası Türkiye ziyareti de dahil olmak üzere faaliyetlerinde tam koordineli olduğuna işaret eden İsrail Başbakanı, şöyle devam etti: "Türkiye ile çok dikkatli bir şekilde ilerleyeceğiz. En azından İran'ın büyük bir dostu değiller. Bu yüzden faaliyette bulunmamızı ve ittifaklar kurmamızı engelleyecek bir tür saflığa kendimizi kaptırmamalıyız."
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Türkiye ile İsrail arasında buzlar eriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Şubat'ta Ukrayna'ya hareketinden önce düzenlediği basın toplantısında, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un mart ayının ortalarında Türkiye'yi ziyaret edeceğini belirtmişti.
Erdoğan, "Mart ayının ortalarında bu ziyaret gerçekleşecek. Bu ziyaretle beraber ikili ilişkilerimizi, geleceğe yönelik çok daha fazla bir zemine olumlu istikamette oturtmanın gayreti içerisinde olacağız" demişti.
Son olarak İsrail Cumhurbaşkanı Herzog da Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dün telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletmişti.
Görüşmede iki liderin, 'yakın zamanda görüşme olasılığını da ele aldığı' belirtilmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'geçmiş olsun' dileğinde bulunan mevkidaşı Herzog'a teşekkür etmişti.
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