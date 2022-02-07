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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkartılmıştır
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkartılmıştır
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı "Sayın Cumhurbaşkanımızın rahatsızlığı ile ilgili suç teşkil eden paylaşımlara yönelik resen başlatılan soruşturma kapsamında... 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T15:48+0300
2022-02-07T15:48+0300
2022-02-07T16:05+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
derya büyükuncu
hakaret
istanbul cumhuriyet başsavcılığı
cumhurbaşkanı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://tr.sputniknews.com/20220207/genclik-ve-spor-bakani-kasapoglu-derya-buyukuncu-ile-ilgili-gereken-yapildi-1053553521.html
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recep tayyip erdoğan, derya büyükuncu, hakaret, istanbul cumhuriyet başsavcılığı, cumhurbaşkanı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkartılmıştır 15:48 07.02.2022 (güncellendi: 16:05 07.02.2022) Abone ol
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı "Sayın Cumhurbaşkanımızın rahatsızlığı ile ilgili suç teşkil eden paylaşımlara yönelik resen başlatılan soruşturma kapsamında, Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkartılmıştır" açıklamasında bulundu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın rahatsızlığı ile ilgili suç teşkil eden paylaşımlara yönelik resen başlatılan soruşturma kapsamında, Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkartılmıştır."