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https://tr.sputniknews.com/20220207/istanbul-cumhuriyet-bassavciligi-derya-buyukuncu-hakkinda-yakalama-karari-cikartilmistir-1053564902.html
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkartılmıştır
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkartılmıştır
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı "Sayın Cumhurbaşkanımızın rahatsızlığı ile ilgili suç teşkil eden paylaşımlara yönelik resen başlatılan soruşturma kapsamında... 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T15:48+0300
2022-02-07T16:05+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
derya büyükuncu
hakaret
istanbul cumhuriyet başsavcılığı
cumhurbaşkanı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://tr.sputniknews.com/20220207/genclik-ve-spor-bakani-kasapoglu-derya-buyukuncu-ile-ilgili-gereken-yapildi-1053553521.html
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recep tayyip erdoğan, derya büyükuncu, hakaret, istanbul cumhuriyet başsavcılığı, cumhurbaşkanı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkartılmıştır

15:48 07.02.2022 (güncellendi: 16:05 07.02.2022)
© AADerya Büyükuncu
Derya Büyükuncu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
© AA
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı "Sayın Cumhurbaşkanımızın rahatsızlığı ile ilgili suç teşkil eden paylaşımlara yönelik resen başlatılan soruşturma kapsamında, Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkartılmıştır" açıklamasında bulundu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın rahatsızlığı ile ilgili suç teşkil eden paylaşımlara yönelik resen başlatılan soruşturma kapsamında, Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkartılmıştır."
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
SPOR
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Derya Büyükuncu ile ilgili gereken yapıldı
12:08
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