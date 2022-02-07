https://tr.sputniknews.com/20220207/istanbul-cumhuriyet-bassavciligi-derya-buyukuncu-hakkinda-yakalama-karari-cikartilmistir-1053564902.html

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkartılmıştır

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkartılmıştır

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı "Sayın Cumhurbaşkanımızın rahatsızlığı ile ilgili suç teşkil eden paylaşımlara yönelik resen başlatılan soruşturma kapsamında... 07.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-07T15:48+0300

2022-02-07T15:48+0300

2022-02-07T16:05+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

derya büyükuncu

hakaret

istanbul cumhuriyet başsavcılığı

cumhurbaşkanı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

https://tr.sputniknews.com/20220207/genclik-ve-spor-bakani-kasapoglu-derya-buyukuncu-ile-ilgili-gereken-yapildi-1053553521.html

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan, derya büyükuncu, hakaret, istanbul cumhuriyet başsavcılığı, cumhurbaşkanı