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İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı
İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre, Türkiye yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul'da yarın... 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T15:04+0300
2022-02-07T15:04+0300
türkiye
meteoroloji genel müdürlüğü
istanbul
yağmur
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye yarından itibaren Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Trakya ve iç bölgelerde kar yağışı beklenirken, Marmara, Ege, Batı Karadeniz ve Akdeniz'de sağanak yağışlar etkili olacak.Vali Yerlikaya'dan uyarıİstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerim, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün verilerine göre İstanbul’da yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Özellikle okullarda, trafikte ve parklarda tedbiri elden bırakmayalım" ifadelerine yer verdi.Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre, Türkiye yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor.8 Şubat 2022 Salı günü, Trakya, İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Akdeniz'in yüksek kesimler, Doğu Anadolu Bölgesi kar yağışlı olacak. Batı ve orta Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesi ise sağanak yağışlı olacak.Yağışlı hava Çarşamba ve Perşembe günü de etkisini sürürken, Cuma günü Türkiye'nin büyük kesiminde güneşli hava kendisini gösterecek.Salı günü hava sıcaklıklarının; İstanbul'da 6/5, Ankara'da 12/3, Izmir'de 11/11 olması, çarşamba günü İstanbul'da 7/2, Ankara'da 2/1, İzmir'de 10/3 olması, perşembe günü İstanbul'da 9/3, Ankara'da 4/2, Izmir'de 13/5 olması ve cuma günü de İstanbul'da 12/4, Ankara 6/-3 ve İzmir'de 15/4 olması tahmin ediliyor.
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meteoroloji genel müdürlüğü, istanbul, yağmur

İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı

15:04 07.02.2022
© AAİstanbul, yağmur, sağanak
İstanbul, yağmur, sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
© AA
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Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre, Türkiye yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul'da yarın etkili olacak kuvvetli rüzgar ve fırtına için uyardı. İBB'den de yapılan uyarıda fırtınanın etkili olacağı vurgulanırken vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye yarından itibaren Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor.
Trakya ve iç bölgelerde kar yağışı beklenirken, Marmara, Ege, Batı Karadeniz ve Akdeniz'de sağanak yağışlar etkili olacak.

Vali Yerlikaya'dan uyarı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerim, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün verilerine göre İstanbul’da yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Özellikle okullarda, trafikte ve parklarda tedbiri elden bırakmayalım" ifadelerine yer verdi.
Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre, Türkiye yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor.
8 Şubat 2022 Salı günü, Trakya, İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Akdeniz'in yüksek kesimler, Doğu Anadolu Bölgesi kar yağışlı olacak. Batı ve orta Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesi ise sağanak yağışlı olacak.
Yağışlı hava Çarşamba ve Perşembe günü de etkisini sürürken, Cuma günü Türkiye'nin büyük kesiminde güneşli hava kendisini gösterecek.
Salı günü hava sıcaklıklarının; İstanbul'da 6/5, Ankara'da 12/3, Izmir'de 11/11 olması, çarşamba günü İstanbul'da 7/2, Ankara'da 2/1, İzmir'de 10/3 olması, perşembe günü İstanbul'da 9/3, Ankara'da 4/2, Izmir'de 13/5 olması ve cuma günü de İstanbul'da 12/4, Ankara 6/-3 ve İzmir'de 15/4 olması tahmin ediliyor.
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