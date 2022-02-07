https://tr.sputniknews.com/20220207/istanbulda-ilk-is-gununde-trafik-yogunlugu-1053545587.html

İstanbul'da ilk iş gününde trafik yoğunluğu

İstanbul'da ilk iş gününde trafik yoğunluğu

İstanbul’da sabah saatlerinde okulların açılmasıyla birlikte trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı. Megakent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 51‘i geçti. 07.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-07T08:20+0300

2022-02-07T08:20+0300

2022-02-07T08:20+0300

yaşam

okul

iş

trafik

yoğunluk

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2021 - 2022 Eğitim ve Öğretim Yılının ikinci dönemi bugün başladı. Sabah saatlerinde de okullarına ve işyerlerine gidecek olan vatandaşlarda toplu taşıma araçlarının olduğu noktalara akın etti. Haftanın ilk iş günü olması nedeniyle de kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 51‘i geçti. Kentin işlek noktalarından olan Halıcıoğlu ve Cevizlibağ’da da yoğunluk oluştu.

https://tr.sputniknews.com/20220206/okullarda-2-haftalik-yariyil-tatilinin-ardindan-ilk-ders-zili-yarin-calacak-1053520357.html

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okul, iş, trafik, yoğunluk