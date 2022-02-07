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https://tr.sputniknews.com/20220207/istanbulda-ilk-is-gununde-trafik-yogunlugu-1053545587.html
İstanbul'da ilk iş gününde trafik yoğunluğu
İstanbul'da ilk iş gününde trafik yoğunluğu
İstanbul’da sabah saatlerinde okulların açılmasıyla birlikte trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı. Megakent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 51‘i geçti. 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T08:20+0300
2022-02-07T08:20+0300
2022-02-07T08:20+0300
yaşam
okul
iş
trafik
yoğunluk
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2021 - 2022 Eğitim ve Öğretim Yılının ikinci dönemi bugün başladı. Sabah saatlerinde de okullarına ve işyerlerine gidecek olan vatandaşlarda toplu taşıma araçlarının olduğu noktalara akın etti. Haftanın ilk iş günü olması nedeniyle de kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 51‘i geçti. Kentin işlek noktalarından olan Halıcıoğlu ve Cevizlibağ’da da yoğunluk oluştu.
https://tr.sputniknews.com/20220206/okullarda-2-haftalik-yariyil-tatilinin-ardindan-ilk-ders-zili-yarin-calacak-1053520357.html
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okul, iş, trafik, yoğunluk
İstanbul'da ilk iş gününde trafik yoğunluğu Abone ol
İstanbul’da sabah saatlerinde okulların açılmasıyla birlikte trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı. Megakent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 51‘i geçti.
2021 - 2022 Eğitim ve Öğretim Yılının ikinci dönemi bugün başladı.
Sabah saatlerinde de okullarına ve işyerlerine gidecek olan vatandaşlarda toplu taşıma araçlarının olduğu noktalara akın etti.
Haftanın ilk iş günü olması nedeniyle de kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 51‘i geçti. Kentin işlek noktalarından olan Halıcıoğlu ve Cevizlibağ’da da yoğunluk oluştu.