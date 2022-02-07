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https://tr.sputniknews.com/20220207/jeff-bezosun-yatina-curuk-yumurtali-saldiri-planlaniyor--1053553797.html
Jeff Bezos'un yatına çürük yumurtalı saldırı planlanıyor
Jeff Bezos'un yatına çürük yumurtalı saldırı planlanıyor
Jeff Bezos'un süper yatı için Hollanda'nın tarihi köprüsünün kaldırılacağı yerel yetkililer tarafından getiğimiz günlerde açıklanmış ve karar tepkilere neden... 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T12:24+0300
2022-02-07T12:24+0300
dünya
jeff bezos
yumurta
saldırı
rotterdam
liman
yat
hollanda
tepki
köprü
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Amazon’un sahibi milyarder girişimci Jeff Bezos, Hollanda'nın Rotterdam kentinde 417 metrelik devasa bir yat inşa ettiriyor. Hollanda medyası, Bezos’un yatının limandan ayrılabilmesi için 100 yıllık Koningshaven Köprüsü’nün bir bölümünün kaldırılabileceğini duyurmuştu.Business Insider’a konuşan Rotterdam Belediyesi Sözcüsü Frances van Heijst, köprünün bir kısmının sökülebileceğine izin verilebileceğini belirtti. Rotterdam halkı ise ünlü iş insanını protesto etmek için Facebook üzerinden 'Jeff Bezos’un süper yatına yumurta atalım' başlığıyla bir etkinlik planladı.Yaklaşık 1500 kişi etkinliğe katılacağını belirtirken, 5 bin 700 kişi de ilgilendiğini belirtti. Söz konusu etkinliğin 1 Haziran’da yapılması planlanıyor.Etkinlik açıklamasında ise şu ifadeler yer aldı:Bezos’un yaklaşık 500 milyon dolara inşa ettirdiği yatın direkleri çok uzun olduğundan ötürü Koningshaven Köprüsü’nün altından geçemeyeceği söyleniyor.1878'de inşa edilen Koningshaeven Köprüsü, 1940'ta 2. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası tarafından bombalandıktan sonra yeniden inşa edilmişti.2017'de geniş çaplı bir restorasyondan geçen köprünün bir daha sökülmeyeceği yönünde kesin bir karar alınmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220203/hollandada-jeff-bezosun-super-yatinin-gecmesi-icin-tarihi-kopru-sokulecek-1053447891.html
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jeff bezos, yumurta, saldırı, rotterdam, liman, yat, hollanda, tepki, köprü

Jeff Bezos'un yatına çürük yumurtalı saldırı planlanıyor

12:24 07.02.2022
© AFP 2021 / PAUL ELLISJeff Bezos
Jeff Bezos - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
© AFP 2021 / PAUL ELLIS
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Jeff Bezos'un süper yatı için Hollanda'nın tarihi köprüsünün kaldırılacağı yerel yetkililer tarafından getiğimiz günlerde açıklanmış ve karar tepkilere neden olmuştu. Hollandalılar tepkilerini göstermek için bu defa da yata çürük yumurta atmayı planladılar.
Amazon’un sahibi milyarder girişimci Jeff Bezos, Hollanda'nın Rotterdam kentinde 417 metrelik devasa bir yat inşa ettiriyor.
Hollanda medyası, Bezos’un yatının limandan ayrılabilmesi için 100 yıllık Koningshaven Köprüsü’nün bir bölümünün kaldırılabileceğini duyurmuştu.
Business Insider’a konuşan Rotterdam Belediyesi Sözcüsü Frances van Heijst, köprünün bir kısmının sökülebileceğine izin verilebileceğini belirtti. Rotterdam halkı ise ünlü iş insanını protesto etmek için Facebook üzerinden 'Jeff Bezos’un süper yatına yumurta atalım' başlığıyla bir etkinlik planladı.
Yaklaşık 1500 kişi etkinliğe katılacağını belirtirken, 5 bin 700 kişi de ilgilendiğini belirtti. Söz konusu etkinliğin 1 Haziran’da yapılması planlanıyor.
Etkinlik açıklamasında ise şu ifadeler yer aldı:
“Tüm Rotterdamlılara sesleniyorum, yanınıza bir kutu çürük yumurta alın ve Jeff’in yatı Rotterdam’daki Hef’ten geçerken toplu halde atalım. Rotterdam halkı tarafından enkazdan inşa edildi ve biz bunu sadece megaloman bir milyarder için parçalara ayırmayacağız. Savaşmadan olmaz!”
Bezos’un yaklaşık 500 milyon dolara inşa ettirdiği yatın direkleri çok uzun olduğundan ötürü Koningshaven Köprüsü’nün altından geçemeyeceği söyleniyor.
1878'de inşa edilen Koningshaeven Köprüsü, 1940'ta 2. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası tarafından bombalandıktan sonra yeniden inşa edilmişti.
2017'de geniş çaplı bir restorasyondan geçen köprünün bir daha sökülmeyeceği yönünde kesin bir karar alınmıştı.
Rotterdam - Koningshaeven Köprüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
YAŞAM
Hollanda'da Jeff Bezos'un süper yatının geçmesi için tarihi köprü sökülecek
3 Şubat, 22:22
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