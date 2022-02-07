https://tr.sputniknews.com/20220207/kamyonlarla-tasinan-kar-golleri-zehirliyor-1053549984.html

'Kamyonlarla taşınan kar, gölleri zehirliyor'

'Kamyonlarla taşınan kar, gölleri zehirliyor'

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) bilim danışmanı, göl uzmanı emekli öğretim görevlisi Dr. Erol Kesici, Türkiye'de son dönemde birçok belediyenin... 07.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-07T12:01+0300

2022-02-07T12:01+0300

2022-02-07T12:01+0300

kar

yaşam

göl

kamyon

su seviyesi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/07/1053553149_0:0:751:422_1920x0_80_0_0_3b55d3e2ae6847b15f7d16a1d6fc703f.jpg

Türkiye'de son yılların en yoğun kar yağışları devam ederken birçok il ve ilçe merkezinde belediyeler ve kamu kurumlarına ait iş makineleriyle toplanıp, kamyonlara yüklenen karlar, kuruma tehdidi altındaki göllere taşınıyor. Van, Meke, Karaman, Eğirdir ve Beyşehir göllerinde bu uygulamaya ilişkin bölgedeki belediyelerce duyurular da yapıldı.TTKD bilim danışmanı ve Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Su Ürünleri Fakültesi'nden emekli öğretim görevlisi Dr. Erol Kesici, şehir merkezlerinde ve kara yollarında biriken karları temizleme sırasında kullanılan kimyasal ürünler ve tuzların karıştığı bu karların doğal su kaynaklarına taşınıp, karıştırılmasının tehlikelerine dikkati çekti.'Öldürücü olabilir'Yaşamı tehdit eden kimyasalların ve tuzların su kaynakları ve tarım alanlarına taşınmaması gerektiğini belirten Dr. Erol Kesici, “Kar yağışlarının mevsim normallerine dönmesi yaşam için çok önemli. Fakat, kar ve buz mücadelesinde, yolların asit, agrega (çimento ve su ile birlikte betonu oluşturan temel malzemelerden biri) ve benzeri karışımlı tuz kullanımı ile buradaki karların, içme suyu kaynaklarının su seviyesi artsın diye göllere, göletlere taşınması çok ama çok tehlikeli sağlık ve üretim olumsuzluklarına neden olmaktadır" dedi.Trafik kazalarına neden olan, yaşamı belirli bir süre etkileyen yollardaki buzlanmayı önlemesine rağmen tuzlamanın zararının oldukça fazla ve tehlikeli olduğunu kaydeden Dr. Kesici, “İçindeki kimyasallar ve bu kimyasalların asfaltı çözmesi ile oluşturdukları karışımlar, göller, dereler, yer altı suları ve tarım alanlarına tuz ve tehlikeli kimyasalları taşıyıp, depoluyor. Suyun ve toprağın tuz oranı (toksitite) artarak, suda yaşayan ve sudan beslenen canlılar için çok zararlı. Yüksek oranda tuz, bazı sucul hayvanlar için öldürücü olabilir. Tuz, suyun karışım yolunu değiştirerek, göllerin tabanına yakın yerlerde tuz cepleri oluşturabilir ki; bunlar biyolojik olarak ölü bölgeleri meydana getiriyor. Bu ekolojik değişiklikler, su kalitesini etkiler. Tuz asfaltı parçalıyor, araçlarda ve köprü demirlerinde aşınmaya neden oluyor, lastikleri çürütüyor ve tarım alanlarını çoraklaştırıyor" diye konuştu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kar, göl, kamyon, su seviyesi