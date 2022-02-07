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https://tr.sputniknews.com/20220207/kanadada-kamyoncularin-asi-zorunlulugu-karsiti-gosterileri-baskentte-olaganustu-hal-ilan-edildi-1053540068.html
Kanada’da kamyoncuların aşı zorunluluğu karşıtı gösterileri: Başkentte olağanüstü hal ilan edildi
Kanada’da kamyoncuların aşı zorunluluğu karşıtı gösterileri: Başkentte olağanüstü hal ilan edildi
Kanada’nın başkenti Ottawa’da 29 Ocak’ta başlayan ve halen devam eden aşı zorunluluğu karşıtı kamyoncuların eylemi, "ülke çapında ayaklanma" olarak... 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T01:02+0300
2022-02-07T01:06+0300
dünya
kanada
kamyon
kamyon şoförleri
protesto
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Başkentteki durumu görüşmek üzere toplanan Ottawa Polis Kurulu, yaşananları 'ülke çapında ayaklanma' ve Ottawa’yı da bu ayaklanmanın ortasında kalmış 'kuşatma altında bir şehir' olarak nitelendirdi.Ottawa Polis Kurulu Başkanı Diane Deans, yaptığı açıklamada, “Bu işgalin sekizinci günündeyiz. Şehrimiz kuşatma altında. Bu grup, hükümetin her düzeyindeki yaptırım eksikliğinden cesaret alıyor. Bu grup demokrasimiz için bir tehdittir. Gördüğümüz şey, bir Ottawa şehri sorunundan daha büyük. Bu ülke çapında bir ayaklanmadır. Bu delilik. Buna son vermek için somut bir plana ihtiyacımız var” dedi.Deans, protestonun Kanada’nın tüm kentlerine yayıldığına işaret ederek, “Toplumumuzdaki bu tür terörizmin bu şekilde devam etmesine izin veremeyiz” diye konuştu.Kamu Güvenliği Bakanı: Kimse kanunların üzerinde değilKanada Kamu Güvenliği Bakanı Marco Mendicino da bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, protestoların yasal sınırı aşıp işgale dönüştüğüne inanıp inanmadığı sorusunu cevapladı.Bakan Mendicino, “Kimse yasaların üstünde değil. Buna bir an önce barışçıl bir çözüm bulunmalı. İlgili unsurlar olduğunu düşünüyorum. Yakıt bidonları getiren insanları gördüğünüzde, tehdit edilmiş, taciz edilmiş ve saldırıya uğrayanları duyduğunuzda insanlar kendilerini güvende hissetmiyorlar. Bu yüzden Ottawa polisinin yaptırımları hızlandırdığını görmemiz gerçekten önemli" ifadelerini kullandı.Olağanüstü hal ilan eden Ottawa Belediye Başkanı: Şehir merkezi kontrolden çıktıOttawa Belediye Başkanı Jim Watson, şehir merkezinin "kontrolden çıktığını" belirterek, olağanüstü hal ilan ettiğini duyurdu.Başkan Watson yaptığı açıklamada, protestocuların kontrolü ele geçirdiğinin açık olduğunu belirterek, "Bu noktada durum tamamen kontrolden çıktı. Bizden çok daha fazlalar. Polis şefine bu faaliyetler söz konusu olduğunda çok daha çevik ve proaktif olmamız gerektiğini belirttim." şeklinde konuştu.Ottawa polisi de olağanüstü hal yetkisine dayanarak, "Göstericilere maddi destek getirmeye çalışan herkes tutuklanabilir" açıklaması yaptı ve şehir merkezindeki protestoculara yakıt ve malzeme tedariki yapılmaması konusunda halkı uyardı.Eski büyükelçi: ABD gruplarının Kanada'ya müdahale etmeyi bırakması gerekiyorABD'nin eski Kanada Büyükelçisi Bruce Heyman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'deki grupların birçok kişinin işgal dediği Kanada'nın başkentindeki eyleme müdahale etmeyi bırakması gerektiğini belirtti.Heyman, “ABD'deki hiçbir grup hiçbir koşulda Kanada'daki yıkıcı faaliyetleri finanse etmemelidir’’ paylaşımında bulundu.Kamyoncuların protesto eylemleri için açılan ve daha sonra durdurulan bağış kampanyasına, ABD’deki grupların büyük miktarlarda bağış yaptıkları ileri sürülmüştü.
https://tr.sputniknews.com/20220206/kanadada-ozgurluk-konvoyu-karsiti-protesto---1053517649.html
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kanada, kamyon, kamyon şoförleri, protesto

Kanada’da kamyoncuların aşı zorunluluğu karşıtı gösterileri: Başkentte olağanüstü hal ilan edildi

01:02 07.02.2022 (güncellendi: 01:06 07.02.2022)
© REUTERS / PATRICK DOYLEKanada’nın başkenti Ottawa’da 29 Ocak’ta başlayan ve halen devam eden aşı zorunluluğu karşıtı kamyoncuların eylemi
Kanada’nın başkenti Ottawa’da 29 Ocak’ta başlayan ve halen devam eden aşı zorunluluğu karşıtı kamyoncuların eylemi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
© REUTERS / PATRICK DOYLE
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Kanada’nın başkenti Ottawa’da 29 Ocak’ta başlayan ve halen devam eden aşı zorunluluğu karşıtı kamyoncuların eylemi, "ülke çapında ayaklanma" olarak değerlendirildi. Ottawa Belediye Başkanı Jim Watson, şehir merkezinin "kontrolden çıktığını" belirterek, olağanüstü hal ilan ettiğini duyurdu.
Başkentteki durumu görüşmek üzere toplanan Ottawa Polis Kurulu, yaşananları 'ülke çapında ayaklanma' ve Ottawa’yı da bu ayaklanmanın ortasında kalmış 'kuşatma altında bir şehir' olarak nitelendirdi.
Ottawa Polis Kurulu Başkanı Diane Deans, yaptığı açıklamada, “Bu işgalin sekizinci günündeyiz. Şehrimiz kuşatma altında. Bu grup, hükümetin her düzeyindeki yaptırım eksikliğinden cesaret alıyor. Bu grup demokrasimiz için bir tehdittir. Gördüğümüz şey, bir Ottawa şehri sorunundan daha büyük. Bu ülke çapında bir ayaklanmadır. Bu delilik. Buna son vermek için somut bir plana ihtiyacımız var” dedi.
Deans, protestonun Kanada’nın tüm kentlerine yayıldığına işaret ederek, “Toplumumuzdaki bu tür terörizmin bu şekilde devam etmesine izin veremeyiz” diye konuştu.

Kamu Güvenliği Bakanı: Kimse kanunların üzerinde değil

Kanada Kamu Güvenliği Bakanı Marco Mendicino da bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, protestoların yasal sınırı aşıp işgale dönüştüğüne inanıp inanmadığı sorusunu cevapladı.
Bakan Mendicino, “Kimse yasaların üstünde değil. Buna bir an önce barışçıl bir çözüm bulunmalı. İlgili unsurlar olduğunu düşünüyorum. Yakıt bidonları getiren insanları gördüğünüzde, tehdit edilmiş, taciz edilmiş ve saldırıya uğrayanları duyduğunuzda insanlar kendilerini güvende hissetmiyorlar. Bu yüzden Ottawa polisinin yaptırımları hızlandırdığını görmemiz gerçekten önemli" ifadelerini kullandı.
Kanada protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2022
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Kanada'da 'özgürlük konvoyu' karşıtı protesto
Dün, 03:15

Olağanüstü hal ilan eden Ottawa Belediye Başkanı: Şehir merkezi kontrolden çıktı

Ottawa Belediye Başkanı Jim Watson, şehir merkezinin "kontrolden çıktığını" belirterek, olağanüstü hal ilan ettiğini duyurdu.
Başkan Watson yaptığı açıklamada, protestocuların kontrolü ele geçirdiğinin açık olduğunu belirterek, "Bu noktada durum tamamen kontrolden çıktı. Bizden çok daha fazlalar. Polis şefine bu faaliyetler söz konusu olduğunda çok daha çevik ve proaktif olmamız gerektiğini belirttim." şeklinde konuştu.
Ottawa polisi de olağanüstü hal yetkisine dayanarak, "Göstericilere maddi destek getirmeye çalışan herkes tutuklanabilir" açıklaması yaptı ve şehir merkezindeki protestoculara yakıt ve malzeme tedariki yapılmaması konusunda halkı uyardı.

Eski büyükelçi: ABD gruplarının Kanada'ya müdahale etmeyi bırakması gerekiyor

ABD'nin eski Kanada Büyükelçisi Bruce Heyman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'deki grupların birçok kişinin işgal dediği Kanada'nın başkentindeki eyleme müdahale etmeyi bırakması gerektiğini belirtti.
Heyman, “ABD'deki hiçbir grup hiçbir koşulda Kanada'daki yıkıcı faaliyetleri finanse etmemelidir’’ paylaşımında bulundu.
Kamyoncuların protesto eylemleri için açılan ve daha sonra durdurulan bağış kampanyasına, ABD’deki grupların büyük miktarlarda bağış yaptıkları ileri sürülmüştü.
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