Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220207/karabukte-boynuna-cop-kutusu-kapagi-takilan-kopek-kurtarildi-1053540589.html
Karabük'te boynuna çöp kutusu kapağı takılan köpek kurtarıldı
Karabük'te boynuna çöp kutusu kapağı takılan köpek kurtarıldı
Karabük'ün Eflani ilçesinde, boynunu plastik çöp kutusu kapağına sıkıştıran köpek belediye ekiplerince kurtarıldı. 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T01:39+0300
2022-02-07T01:39+0300
2022-02-07T01:38+0300
yaşam
karabük
köpek
çöp
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/07/1053540994_0:101:1080:709_1920x0_80_0_0_40e4510e85ded9f129746d5c86770084.jpg
Eflani ilçe merkezinde bir köpeğin boynundaki yabancı cismi görenler, durumu Eflani Belediyesi ekiplerine bildirdi.Üç gün süren kovalamacanın ardından köpeği yakalayan ekipler, plastik çöp kutusu kapağını hayvanın boynundan keserek çıkardı.Kapaktan kurtarılan köpek, doğal ortamına bırakıldı.
karabük
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/07/1053540994_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_dd866c74377fd29a259f733b49120289.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
karabük, köpek, çöp
Karabük'te boynuna çöp kutusu kapağı takılan köpek kurtarıldı Abone ol
Karabük'ün Eflani ilçesinde, boynunu plastik çöp kutusu kapağına sıkıştıran köpek belediye ekiplerince kurtarıldı.
Eflani ilçe merkezinde bir köpeğin boynundaki yabancı cismi görenler, durumu Eflani Belediyesi ekiplerine bildirdi.
Üç gün süren kovalamacanın ardından köpeği yakalayan ekipler, plastik çöp kutusu kapağını hayvanın boynundan keserek çıkardı.
Kapaktan kurtarılan köpek, doğal ortamına bırakıldı.