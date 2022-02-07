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Karayoluna çıkan köpeğe çarparak takla attı: Sürücü hayatını kaybetti, eşi ve 3 çocuğu yaralandı
Karayoluna çıkan köpeğe çarparak takla attı: Sürücü hayatını kaybetti, eşi ve 3 çocuğu yaralandı
Konya’nın Ereğli ilçesinde karayoluna çıkan köpeğe çarparak şarampole takla atan otomobil sürücüsü baba hayatını kaybetti, eşi ve 3 çocuğu yaralandı. 07.02.2022, Sputnik Türkiye
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kaza
konya
türkiye
köpek
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Ereğli’den Karapınar istikametine seyir halinde olan Mehmet Demir idaresindeki otomobil, karayolunun 13. kilometresinde aniden yola çıkan köpeğe çarptıktan sonra şarampole takla attı. Kazada, araç sürücüsü Mehmet Demir, eşi ve 3 çocuğu yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan baba Mehmet Demir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
konya
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kaza, konya, köpek, karayolu

Karayoluna çıkan köpeğe çarparak takla attı: Sürücü hayatını kaybetti, eşi ve 3 çocuğu yaralandı

04:08 07.02.2022 (güncellendi: 04:11 07.02.2022)
© İHA / CİHAN KARAKIŞKöpeğe çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı
Köpeğe çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
© İHA / CİHAN KARAKIŞ
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Konya’nın Ereğli ilçesinde karayoluna çıkan köpeğe çarparak şarampole takla atan otomobil sürücüsü baba hayatını kaybetti, eşi ve 3 çocuğu yaralandı.
Ereğli’den Karapınar istikametine seyir halinde olan Mehmet Demir idaresindeki otomobil, karayolunun 13. kilometresinde aniden yola çıkan köpeğe çarptıktan sonra şarampole takla attı.
Kazada, araç sürücüsü Mehmet Demir, eşi ve 3 çocuğu yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan baba Mehmet Demir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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