https://tr.sputniknews.com/20220207/kedilere-oda-spreyi-sikan-veterinere-tepki-1053549759.html

Kedilere oda spreyi sıkan veterinere tepki

Kedilere oda spreyi sıkan veterinere tepki

Ankara'da bir veteriner, sakinleşmeleri amacıyla kedilere oda spreyi sıktı. Görüntülerin sosyal medyaya yansıması sonucu veterinere tepki yağdı. 07.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-07T11:25+0300

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yaşam

veteriner

ankara

kedi

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Sosyal medyada çok konuşulan olay Ankara Etimesgut'ta yaşandı.Sabah'ın haberine göre, veteriner Hekim M. Ç., kliniğine getirilen kedilere oda spreyi sıktı.M. Ç., o anlarda çekilen görüntüleri de sosyal medya hesaplarında yayınladı.

https://tr.sputniknews.com/20220201/googledan-sabire-aydemir-doodlei-turkiyenin-ilk-kadin-veteriner-hekimi-1053345981.html

ankara

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veteriner, ankara, kedi