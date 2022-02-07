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https://tr.sputniknews.com/20220207/kedilere-oda-spreyi-sikan-veterinere-tepki-1053549759.html
Kedilere oda spreyi sıkan veterinere tepki
Kedilere oda spreyi sıkan veterinere tepki
Ankara'da bir veteriner, sakinleşmeleri amacıyla kedilere oda spreyi sıktı. Görüntülerin sosyal medyaya yansıması sonucu veterinere tepki yağdı. 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T11:25+0300
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yaşam
veteriner
ankara
kedi
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Sosyal medyada çok konuşulan olay Ankara Etimesgut'ta yaşandı.Sabah'ın haberine göre, veteriner Hekim M. Ç., kliniğine getirilen kedilere oda spreyi sıktı.M. Ç., o anlarda çekilen görüntüleri de sosyal medya hesaplarında yayınladı.
https://tr.sputniknews.com/20220201/googledan-sabire-aydemir-doodlei-turkiyenin-ilk-kadin-veteriner-hekimi-1053345981.html
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veteriner, ankara, kedi

Kedilere oda spreyi sıkan veterinere tepki

11:25 07.02.2022 (güncellendi: 11:27 07.02.2022)
© FotoğrafKedilere oda spreyi sıkan veterinere tepki
Kedilere oda spreyi sıkan veterinere tepki - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
© Fotoğraf
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Ankara'da bir veteriner, sakinleşmeleri amacıyla kedilere oda spreyi sıktı. Görüntülerin sosyal medyaya yansıması sonucu veterinere tepki yağdı.
Sosyal medyada çok konuşulan olay Ankara Etimesgut'ta yaşandı.
Sabah'ın haberine göre, veteriner Hekim M. Ç., kliniğine getirilen kedilere oda spreyi sıktı.
M. Ç., o anlarda çekilen görüntüleri de sosyal medya hesaplarında yayınladı.
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