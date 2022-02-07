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https://tr.sputniknews.com/20220207/kis-ortasinda-erik-hasadi-tanesi-20-lira-1053568023.html
Kış ortasında erik hasadı: Tanesi 20 lira
Kış ortasında erik hasadı: Tanesi 20 lira
Bursa’nın İznik ilçesinde ziraat mühendisi Mustafa Kutay Ası, serada yetiştirip kış ortasında hasadını yaptığı erikleri dünyanın dört köşesine ihraç ediyor... 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T17:07+0300
2022-02-07T17:07+0300
ekonomi
erik
meyve
gıda
fiyat
sera
ekonomik kriz
ekonomi
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Bursa’da şubat başı itibarıyla erik hasadına başlayan Mustafa Kutay Ası, senede bir ton erik elde etmeyi planladıklarını söyledi. Kış mevsiminde erik üretimi yapan ve Şubatın başı itibariyle hasada başlayan Mustafa Kutay Ası, "Ağaçlarımıza 12 ay boyunca bebek gibi bakıyoruz. Akıllı seramızda toprak ve sera sıcaklığını ısıtma sistemi kullanarak ayarladık ve erken hasadı mümkün kıldık. Fakat bunu başarmak bizim için oldukça maliyetli oldu. Isıtma için kullandığımız yakıtın masrafı bu sene kış ayının ülkemizde çok sert geçmesinden dolayı 200 bin lirayı buldu. Bu sene bir ton civarında bir ürün bekliyoruz" dedi. Yeşil erik üreten genç girişimci Mustafa Kutay Ası, Türkiye'nin dört bir yanına internet üzerinden erik gönderiyor. Yaklaşık 800 metrekarelik alanda kurduğu sera ile erik üreten genç girişimci, İznik'in tanıtımına da katkıda bulunmak için erikleri çini kâse ile yolluyor.En çok aşeren hamileler sipariş veriyorBugüne kadar en çok aşeren hamile kadınların sipariş verdiğini belirten Ası, "Bu iş en çok zamansız aşeren hamile kadınların eşlerinin işini kolaylaştırdı. Erik canı çeken kadınlar artık web sitemizden yılın 12 ayında istedikleri eriklere ulaşabiliyorlar" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211231/erik-1000-liradan-tezgaha-indi-1052294439.html
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erik, meyve, gıda, fiyat, sera, ekonomik kriz, ekonomi

Kış ortasında erik hasadı: Tanesi 20 lira

17:07 07.02.2022
© İHA / İLKAY ALTAY - MEHMET BULDUKış ortasında erik hasadı: Tanesi 20 lira
Kış ortasında erik hasadı: Tanesi 20 lira - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
© İHA / İLKAY ALTAY - MEHMET BULDU
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Bursa’nın İznik ilçesinde ziraat mühendisi Mustafa Kutay Ası, serada yetiştirip kış ortasında hasadını yaptığı erikleri dünyanın dört köşesine ihraç ediyor. Eriğin tanesi ise 20 liradan satılıyor.
Bursa’da şubat başı itibarıyla erik hasadına başlayan Mustafa Kutay Ası, senede bir ton erik elde etmeyi planladıklarını söyledi. Kış mevsiminde erik üretimi yapan ve Şubatın başı itibariyle hasada başlayan Mustafa Kutay Ası, "Ağaçlarımıza 12 ay boyunca bebek gibi bakıyoruz. Akıllı seramızda toprak ve sera sıcaklığını ısıtma sistemi kullanarak ayarladık ve erken hasadı mümkün kıldık. Fakat bunu başarmak bizim için oldukça maliyetli oldu. Isıtma için kullandığımız yakıtın masrafı bu sene kış ayının ülkemizde çok sert geçmesinden dolayı 200 bin lirayı buldu. Bu sene bir ton civarında bir ürün bekliyoruz" dedi.
Yeşil erik üreten genç girişimci Mustafa Kutay Ası, Türkiye'nin dört bir yanına internet üzerinden erik gönderiyor. Yaklaşık 800 metrekarelik alanda kurduğu sera ile erik üreten genç girişimci, İznik'in tanıtımına da katkıda bulunmak için erikleri çini kâse ile yolluyor.

En çok aşeren hamileler sipariş veriyor

Bugüne kadar en çok aşeren hamile kadınların sipariş verdiğini belirten Ası, "Bu iş en çok zamansız aşeren hamile kadınların eşlerinin işini kolaylaştırdı. Erik canı çeken kadınlar artık web sitemizden yılın 12 ayında istedikleri eriklere ulaşabiliyorlar" diye konuştu.
Erik 1000 liradan tezgaha indi - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2021
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Erik 1000 liradan tezgaha indi
31 Aralık 2021, 13:55
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