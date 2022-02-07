https://tr.sputniknews.com/20220207/koronavirus-karantinasini-firsat-bilen-hirsizlardan-taksit-taksit-soygun-1053545256.html

Koronavirüs karantinasını fırsat bilen hırsızlardan taksit taksit soygun

Koronavirüs karantinasını fırsat bilen hırsızlardan taksit taksit soygun

Mardin'de babasının evinde geçirdiği koronavirüs karantinasından sonra kendi evine giden Mahşuk Alkan, klima, buzdolabı ve derin dondurucu dışındaki... 07.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-07T08:10+0300

2022-02-07T08:10+0300

2022-02-07T08:10+0300

kovid-19

mardin

hırsızlık

buzdolabı

ev

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaşayan ve eşinin tedavisi için 6 ay önce Ankara'ya giden Mahşuk Alkan bir süre önce evine döndü. Evini kontrol ettikten babasının yanında kalmaya başlayan Alkan burada koronavirüse yakalandı. Bu süreçte babasının yanında karantinasını tamamlayan Alkan daha sonra kendi evine geçti. Klima, buzdolabı ve derin dondurucu dışındaki eşyalarının çalındığı fark eden Alkan polise gidip şikayetçi oldu. Tekrar babasının yanına dönen ve birkaç gün sonra başvurusunu yaptığı elektriğin açılıp, açılmadığını kontrol etmek için yine evine giden Alkan bu kez diğer eşyalar ile su sayacının da çalındığını fark edince büyük şaşkınlık yaşadı. 'Bir buzdolabını götürmemişler, herhalde işlerine yaramamış'Polise ikinci kez hırsızlık ihbarında bulunan Alkan yaşadıklarını şöyle anlattı: "Kovid-19'a yakalandım, babamlarda karantinaya girdim. Eşim daha Ankara'daydı, gelmemişti. Bir süre sonra karantinadan çıktım, eve bakmaya geldim. Baktım ki hırsızlar ev eşyalarını yükleyip, götürmüşler. Evde klima, derin dondurucu ve buzdolabı kalmıştı. Ankara'ya gidince elektrik şebekesinin kesilmesi için dilekçe vermiştim. Elektriğimizin tekrar bırakılması için yine dilekçe verdim. Elektriğin açılıp, açılmadığını kontrol etmek için 2-3 gün sonra tekrar eve geldi. Hırsızlar, klima, iç ünitesi, derin dondurucu, evin su sayacı ve su bataryalarını söküp götürmüşler. Bir buzdolabını götürmemişler. Herhalde işlerine yaramamış. Babamlarda kalıyoruz. Ne yapacağız bilmiyoruz. Polise şikayette bulunduk, evde gerekli incelemeler yapıldı. İnşallah, bir an önce bu hırsızlar yakalanır. Ev eşyaları almaya gücümüz de yok. Hayırseverlerden yardım bekliyoruz."

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kovid-19, mardin, hırsızlık, buzdolabı, ev