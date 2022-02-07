https://tr.sputniknews.com/20220207/kremlinde-putin-macron-gorusmesi-basladi-1053572424.html

Kremlin'de Putin-Macron görüşmesi başladı

Kremlin'de Putin-Macron görüşmesi başladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la bir araya geldi. Tarafların gündeminde özellikle Ukrayna'daki durum... 07.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-07T18:46+0300

2022-02-07T18:46+0300

2022-02-07T19:12+0300

vladimir putin

dünya

rusya

emmanuel macron

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Rus lider, görüşmenin basına açık bölümünde yaptığı açıklamada, Rusya ve Fransa'nın güvenlik konusunda ortak endişeleri bulunduğunu belirterek Macron'a bu sorunun çözümünde yer almasından dolayı teşekkür etti.Avrupa'da güvenlik alanında yaşananlar konusunda Rusya ve Fransa'nın ortak endişeleri bulunduğunu kaydeden Putin, Macron'a 'sen' diye hitap ederek, "Fransa'nın bu konuda ilkesel kararlar geliştirilmesi için tutarlı bir şekilde aktif olarak katılım sağlaması nedeniyle sana teşekkür etmek istiyorum" dedi."Fransa, Avrupa'nın güvenliğiyle ilgili temel sorunların çözümünde yer alıyor. Seleflerin de bunu yapıyordu. Buna, Gürcüler Güney Osetya'ya saldırdıktan sonra çıkan kriz, Minsk anlaşmalarının hazırlanması ve daha sonra Normandiya formatının organize edilmesi de dahil" diye devam Putin, "Fransa'nın mevcut yönetiminin ve bizzat Fransa Cumhurbaşkanı'nın ciddi tarihi perspektifte Avrupa'da eşit güvenliğin sağlanmasıyla ilgili krizin çözümü ve Ukrayna'nın güneydoğusundaki ülke içi krizin çözümü için gösterdiği çabaları görüyorum" ifadelerini kullandı.Macron: Görüşmenin Ukrayna çevresindeki gerilimin azalmasının başlangıcı olacağını umuyorumPutin'in ardından söz alan Macron da, bugünkü görüşmesinin Ukrayna çevresindeki gerilimin azalmasının başlangıcı olacağını umduğunu belirtti.Macron, "Son haftalarda birkaç telefon konuşmamız oldu, sen bunu anımsattın. Krize rağmen, Ukrayna konusunda Devlet Başkanı Zelenskiy'le görüş alışverişi yapabildim ve birçok Avrupalı müttefikle, İngilizlerle, Amerikanlarla ve Kanadalılarla koordine olabildim. Bugünkü konuşmanın, benim için, gitmemiz gereken yolun başlangıcı olabileceğini düşünüyorum. Bu yol, gerilimin azaltılmasıdır. Tüm sorunları detaylı şekilde ele alabileceğimiz ve Rusya ile tüm Avrupa için faydalı kolektif yanıt aramaya başlayabileceğimiz mutluyum. Bu yanıt, savaştan kaçınma ve herkes için istikrarı, şeffaflığı ve güveni tesis etme imkanı sunacak" dedi.

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vladimir putin, rusya, emmanuel macron