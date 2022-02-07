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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220207/kripto-paralarda-son-durum-shiba-coinde-yuzde-26-dogecoinde-yuzde-7lik-artis-1053544251.html
Kripto paralarda son durum: Shiba Coin'de yüzde 26, Dogecoin'de yüzde 7'lik artış
Kripto paralarda son durum: Shiba Coin'de yüzde 26, Dogecoin'de yüzde 7'lik artış
Kripto paralarda Shiba Coin ve Dogecoin'de sırasıyla yüzde 26 ve yüzde 7'lik artış var. 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T07:22+0300
2022-02-07T07:22+0300
2022-02-07T07:22+0300
ekonomi
dogecoin
bitcoin
shiba coin
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Bitcoin dün 41 bin 600 doların üzerine çıkarak bir günde yüzde 12'ye yakın değer kazanır ve son 2 haftanın en yüksek seviyesine ulaşırken kripto para piyasasındaki artış bugün de sürüyor. The Economic Times'ın aktardığına göre Dogecoin yüzde 7'den fazla arttı, Shiba Inu (SHIB) da yüzde 26 yükseliş kaydetti.
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dogecoin, bitcoin, shiba coin
Kripto paralarda son durum: Shiba Coin'de yüzde 26, Dogecoin'de yüzde 7'lik artış Abone ol
Kripto paralarda Shiba Coin ve Dogecoin'de sırasıyla yüzde 26 ve yüzde 7'lik artış var.
Bitcoin dün 41 bin 600 doların üzerine çıkarak bir günde yüzde 12'ye yakın değer kazanır ve son 2 haftanın en yüksek seviyesine ulaşırken kripto para piyasasındaki artış bugün de sürüyor.
The Economic Times'ın aktardığına göre Dogecoin yüzde 7'den fazla arttı, Shiba Inu (SHIB) da yüzde 26 yükseliş kaydetti.