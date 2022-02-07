https://tr.sputniknews.com/20220207/kripto-paralarda-son-durum-shiba-coinde-yuzde-26-dogecoinde-yuzde-7lik-artis-1053544251.html

Kripto paralarda son durum: Shiba Coin'de yüzde 26, Dogecoin'de yüzde 7'lik artış

Kripto paralarda son durum: Shiba Coin'de yüzde 26, Dogecoin'de yüzde 7'lik artış

Kripto paralarda Shiba Coin ve Dogecoin'de sırasıyla yüzde 26 ve yüzde 7'lik artış var. 07.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-07T07:22+0300

2022-02-07T07:22+0300

2022-02-07T07:22+0300

ekonomi

dogecoin

bitcoin

shiba coin

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Bitcoin dün 41 bin 600 doların üzerine çıkarak bir günde yüzde 12'ye yakın değer kazanır ve son 2 haftanın en yüksek seviyesine ulaşırken kripto para piyasasındaki artış bugün de sürüyor. The Economic Times'ın aktardığına göre Dogecoin yüzde 7'den fazla arttı, Shiba Inu (SHIB) da yüzde 26 yükseliş kaydetti.

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2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

dogecoin, bitcoin, shiba coin