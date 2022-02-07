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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220207/kuleba-ukrayna-son-donemde-batidan-bin-tondan-fazla-silah-aldi-1053571943.html
Kuleba: Ukrayna, son dönemde Batı'dan bin tondan fazla silah aldı
Kuleba: Ukrayna, son dönemde Batı'dan bin tondan fazla silah aldı
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Kiev'in son dönemde Batılı partnerlerinden 1.5 milyar dolar para ve bin tonu aşkın silah yardımı aldığını söyledi. 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T18:35+0300
2022-02-07T18:35+0300
ukrayna krizi
ukrayna
batı
silah
silah ihracatı
silah yardımı
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Kiev'de bir basın toplantısında konuşan Kuleba, "Bugün, Ukrayna artırılmış siyasi yardım ve güvenlik yardımı, ekonomik destek alıyor. Bu yardımın toplam hacmi, haftalar ve aylar içinde 1.5 milyar doları aştı. Ukrayna'ya yapılan savunma silahları ve askeri teçhizat sevkiyatının kapsamı da bin tondan fazla" dedi.Rekor düzeydeki desteğin siyasi bir anlam taşıdığını düşünen Kuleba, Batılı ülkelerin böylece Ukrayna'nın müzakere masasındaki konumunu güçlendirdiğini savundu.Batılı ülkeler, 2021 sonbaharından bu yana Rus ordusuna Ukrayna sınırına asker yığma suçlamaları yönelterek Rusya'nın Ukrayna'yı istila edeceğini iddia ediyor. Batı, bunu gerekçe göstererek son dönemde Kiev'e çok ciddi miktarda mali ve askeri yardım sağlıyor.Rusya, bu iddiaları kesin bir dille ve defaatle reddederken ABD ve NATO'dan güvenlik garantileri sunmalarını talep ediyor.
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ukrayna, batı, silah, silah ihracatı, silah yardımı

Kuleba: Ukrayna, son dönemde Batı'dan bin tondan fazla silah aldı

18:35 07.02.2022
© REUTERS / Alex BrandonUkrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
© REUTERS / Alex Brandon
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Kiev'in son dönemde Batılı partnerlerinden 1.5 milyar dolar para ve bin tonu aşkın silah yardımı aldığını söyledi.
Kiev'de bir basın toplantısında konuşan Kuleba, "Bugün, Ukrayna artırılmış siyasi yardım ve güvenlik yardımı, ekonomik destek alıyor. Bu yardımın toplam hacmi, haftalar ve aylar içinde 1.5 milyar doları aştı. Ukrayna'ya yapılan savunma silahları ve askeri teçhizat sevkiyatının kapsamı da bin tondan fazla" dedi.

Rekor düzeydeki desteğin siyasi bir anlam taşıdığını düşünen Kuleba, Batılı ülkelerin böylece Ukrayna'nın müzakere masasındaki konumunu güçlendirdiğini savundu.
Batılı ülkeler, 2021 sonbaharından bu yana Rus ordusuna Ukrayna sınırına asker yığma suçlamaları yönelterek Rusya'nın Ukrayna'yı istila edeceğini iddia ediyor. Batı, bunu gerekçe göstererek son dönemde Kiev'e çok ciddi miktarda mali ve askeri yardım sağlıyor.

Rusya, bu iddiaları kesin bir dille ve defaatle reddederken ABD ve NATO'dan güvenlik garantileri sunmalarını talep ediyor.
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