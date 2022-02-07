https://tr.sputniknews.com/20220207/kuleba-ukrayna-son-donemde-batidan-bin-tondan-fazla-silah-aldi-1053571943.html

Kuleba: Ukrayna, son dönemde Batı'dan bin tondan fazla silah aldı

Kuleba: Ukrayna, son dönemde Batı'dan bin tondan fazla silah aldı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Kiev'in son dönemde Batılı partnerlerinden 1.5 milyar dolar para ve bin tonu aşkın silah yardımı aldığını söyledi. 07.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-07T18:35+0300

2022-02-07T18:35+0300

2022-02-07T18:35+0300

ukrayna krizi

ukrayna

batı

silah

silah ihracatı

silah yardımı

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Kiev'de bir basın toplantısında konuşan Kuleba, "Bugün, Ukrayna artırılmış siyasi yardım ve güvenlik yardımı, ekonomik destek alıyor. Bu yardımın toplam hacmi, haftalar ve aylar içinde 1.5 milyar doları aştı. Ukrayna'ya yapılan savunma silahları ve askeri teçhizat sevkiyatının kapsamı da bin tondan fazla" dedi.Rekor düzeydeki desteğin siyasi bir anlam taşıdığını düşünen Kuleba, Batılı ülkelerin böylece Ukrayna'nın müzakere masasındaki konumunu güçlendirdiğini savundu.Batılı ülkeler, 2021 sonbaharından bu yana Rus ordusuna Ukrayna sınırına asker yığma suçlamaları yönelterek Rusya'nın Ukrayna'yı istila edeceğini iddia ediyor. Batı, bunu gerekçe göstererek son dönemde Kiev'e çok ciddi miktarda mali ve askeri yardım sağlıyor.Rusya, bu iddiaları kesin bir dille ve defaatle reddederken ABD ve NATO'dan güvenlik garantileri sunmalarını talep ediyor.

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ukrayna, batı, silah, silah ihracatı, silah yardımı