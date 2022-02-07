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Türkiye
KVKK'dan veri ihlali nedeniyle Yemeksepeti'ne 1 milyon 900 bin lira ceza kesildi
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KVKK'dan veri ihlali nedeniyle Yemeksepeti'ne 1 milyon 900 bin lira ceza kesildi
KVKK'dan veri ihlali nedeniyle Yemeksepeti'ne 1 milyon 900 bin lira ceza kesildi
Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), müşteri bilgilerinin çalındığı ileri sürülen "Yemeksepeti"ne veri ihlali nedeniyle 1 milyon 900 bin lira idari para... 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T15:30+0300
2022-02-07T15:38+0300
türkiye
kişisel verileri koruma kanunu (kvkk)
yemeksepeti
veri
kişisel veri
veri gizliliği
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KVKK'nin internet sitesinde yer alan kararda, Yemeksepeti'ne ilişkin veri ihlali bildiriminin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince incelenerek sonuçlandırıldığı ifade edildi.Kararda veri sorumlusu şirkete ait web uygulama sunucusuna, sunucudaki açık sebebiyle uygulama kurarak ve komut çalıştırmak suretiyle erişildiği, bu ihlalden 21 milyondan fazla kullanıcının etkilendiği kaydedildi.Kullanıcı adı, adres, telefon numarası, e-posta adresi, şifre ve IP bilgilerine yönelik erişim ihlalinden etkilenen kişi sayısının çok fazla olması ve neredeyse tüm müşteri veri tabanının sızdırılmış bulunması dikkate alındığında ihlalin çok büyük çaplı olduğu ifade edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220205/besiktas-belediyesi-yemek-sepeti-sponsorlugundaki-hadise-konserini-iptal-etti-1053504504.html
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kişisel verileri koruma kanunu (kvkk), yemeksepeti, veri, kişisel veri, veri gizliliği

KVKK'dan veri ihlali nedeniyle Yemeksepeti'ne 1 milyon 900 bin lira ceza kesildi

15:30 07.02.2022 (güncellendi: 15:38 07.02.2022)
© AAYemeksepeti
Yemeksepeti - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
© AA
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Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), müşteri bilgilerinin çalındığı ileri sürülen "Yemeksepeti"ne veri ihlali nedeniyle 1 milyon 900 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.
KVKK'nin internet sitesinde yer alan kararda, Yemeksepeti'ne ilişkin veri ihlali bildiriminin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince incelenerek sonuçlandırıldığı ifade edildi.
Kararda veri sorumlusu şirkete ait web uygulama sunucusuna, sunucudaki açık sebebiyle uygulama kurarak ve komut çalıştırmak suretiyle erişildiği, bu ihlalden 21 milyondan fazla kullanıcının etkilendiği kaydedildi.
Kullanıcı adı, adres, telefon numarası, e-posta adresi, şifre ve IP bilgilerine yönelik erişim ihlalinden etkilenen kişi sayısının çok fazla olması ve neredeyse tüm müşteri veri tabanının sızdırılmış bulunması dikkate alındığında ihlalin çok büyük çaplı olduğu ifade edildi.
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