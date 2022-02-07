Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220207/kylie-jenner-ve-travis-scott-ciftinin-ikinci-cocugu-dunyaya-geldi--1053548258.html
Kylie Jenner ve Travis Scott çiftinin ikinci çocuğu dünyaya geldi
Kylie Jenner ve Travis Scott çiftinin ikinci çocuğu dünyaya geldi
ABD'li model ve reality şov yıldızı Kylie Jenner, pazar günü öğleden sonra ikinci çocuğunu dünyaya getirdiğini duyurdu. Böylelikle Jenner ve Scott çifti, ilk... 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T10:22+0300
2022-02-07T10:29+0300
yaşam
kylie jenner
bebek
doğum
instagram
travis scott
çift
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103804/78/1038047891_0:0:2424:1364_1920x0_80_0_0_865f5a2b419bdb761cf2c9f2b1d5b75f.jpg
Ünlü model Kylie Jenner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ikinci çocuğunu doğurduğunu açıkladı. 24 yaşındaki ünlü, yeni bebeğinin adını ise henüz açıklamadı. Paylaşımına mavi bir kalp koyan ve '2/2/22' notunu ekleyen Jenner'ın 2 Şubat Çarşamba günü doğum yaptığı tahmin ediliyor. Instagram gönderisinde ayrıca yeni doğan bebeğin elinin 1 Şubat'ta 4 yaşına giren ablası Stormi tarafından tutulduğunu görülüyor.Öte yandan Jenner, kendisine ve eşi Travis Scott'a ablası Kim Kardashian gibi önemli aile üyelerinden gönderilen tebrik çiçeklerini de Instagram hesabında paylaştı.
bebek
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103804/78/1038047891_0:0:2388:1791_1920x0_80_0_0_e686085283718b67fec80f2a0083bf70.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kylie jenner, bebek, doğum, instagram, travis scott, çift

Kylie Jenner ve Travis Scott çiftinin ikinci çocuğu dünyaya geldi

10:22 07.02.2022 (güncellendi: 10:29 07.02.2022)
© AP Photo / Invision/Jordan StraussМузыкальный исполнитель Трэвис Скотт и модель Кайли Дженнер на вручении премии Грэмми
Музыкальный исполнитель Трэвис Скотт и модель Кайли Дженнер на вручении премии Грэмми - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
Abone ol
ABD'li model ve reality şov yıldızı Kylie Jenner, pazar günü öğleden sonra ikinci çocuğunu dünyaya getirdiğini duyurdu. Böylelikle Jenner ve Scott çifti, ilk çocukları Stormi Webster'ın doğum gününü kutladıktan bir gün sonra ikinci çocuklarını kucaklarına aldı.
Ünlü model Kylie Jenner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ikinci çocuğunu doğurduğunu açıkladı. 24 yaşındaki ünlü, yeni bebeğinin adını ise henüz açıklamadı.
Paylaşımına mavi bir kalp koyan ve '2/2/22' notunu ekleyen Jenner'ın 2 Şubat Çarşamba günü doğum yaptığı tahmin ediliyor.
Instagram gönderisinde ayrıca yeni doğan bebeğin elinin 1 Şubat'ta 4 yaşına giren ablası Stormi tarafından tutulduğunu görülüyor.
Öte yandan Jenner, kendisine ve eşi Travis Scott'a ablası Kim Kardashian gibi önemli aile üyelerinden gönderilen tebrik çiçeklerini de Instagram hesabında paylaştı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce