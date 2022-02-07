Kylie Jenner ve Travis Scott çiftinin ikinci çocuğu dünyaya geldi

Ünlü model Kylie Jenner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ikinci çocuğunu doğurduğunu açıkladı. 24 yaşındaki ünlü, yeni bebeğinin adını ise henüz açıklamadı. Paylaşımına mavi bir kalp koyan ve '2/2/22' notunu ekleyen Jenner'ın 2 Şubat Çarşamba günü doğum yaptığı tahmin ediliyor. Instagram gönderisinde ayrıca yeni doğan bebeğin elinin 1 Şubat'ta 4 yaşına giren ablası Stormi tarafından tutulduğunu görülüyor.Öte yandan Jenner, kendisine ve eşi Travis Scott'a ablası Kim Kardashian gibi önemli aile üyelerinden gönderilen tebrik çiçeklerini de Instagram hesabında paylaştı.
ABD'li model ve reality şov yıldızı Kylie Jenner, pazar günü öğleden sonra ikinci çocuğunu dünyaya getirdiğini duyurdu. Böylelikle Jenner ve Scott çifti, ilk çocukları Stormi Webster'ın doğum gününü kutladıktan bir gün sonra ikinci çocuklarını kucaklarına aldı.
Ünlü model KylieJenner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ikinci çocuğunu doğurduğunu açıkladı. 24 yaşındaki ünlü, yeni bebeğinin adını ise henüz açıklamadı.
Paylaşımına mavi bir kalp koyan ve '2/2/22' notunu ekleyen Jenner'ın 2 Şubat Çarşamba günü doğum yaptığı tahmin ediliyor.
Instagram gönderisinde ayrıca yeni doğan bebeğin elinin 1 Şubat'ta 4 yaşına giren ablası Stormi tarafından tutulduğunu görülüyor.
Öte yandan Jenner, kendisine ve eşi Travis Scott'a ablası Kim Kardashian gibi önemli aile üyelerinden gönderilen tebrik çiçeklerini de Instagram hesabında paylaştı.