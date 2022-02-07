https://tr.sputniknews.com/20220207/kylie-jenner-ve-travis-scott-ciftinin-ikinci-cocugu-dunyaya-geldi--1053548258.html

Kylie Jenner ve Travis Scott çiftinin ikinci çocuğu dünyaya geldi

Kylie Jenner ve Travis Scott çiftinin ikinci çocuğu dünyaya geldi

ABD'li model ve reality şov yıldızı Kylie Jenner, pazar günü öğleden sonra ikinci çocuğunu dünyaya getirdiğini duyurdu. Böylelikle Jenner ve Scott çifti, ilk... 07.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-07T10:22+0300

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yaşam

kylie jenner

bebek

doğum

instagram

travis scott

çift

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Ünlü model Kylie Jenner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ikinci çocuğunu doğurduğunu açıkladı. 24 yaşındaki ünlü, yeni bebeğinin adını ise henüz açıklamadı. Paylaşımına mavi bir kalp koyan ve '2/2/22' notunu ekleyen Jenner'ın 2 Şubat Çarşamba günü doğum yaptığı tahmin ediliyor. Instagram gönderisinde ayrıca yeni doğan bebeğin elinin 1 Şubat'ta 4 yaşına giren ablası Stormi tarafından tutulduğunu görülüyor.Öte yandan Jenner, kendisine ve eşi Travis Scott'a ablası Kim Kardashian gibi önemli aile üyelerinden gönderilen tebrik çiçeklerini de Instagram hesabında paylaştı.

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kylie jenner, bebek, doğum, instagram, travis scott, çift