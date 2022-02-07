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https://tr.sputniknews.com/20220207/lahmacunun-tadi-yok-diyen-musteriye-pcr-yaniti-1053544717.html
'Lahmacunun tadı yok' diyen müşteriye 'PCR' yanıtı
'Lahmacunun tadı yok' diyen müşteriye 'PCR' yanıtı
İnternetten yemek siparişi veren bir kişi, yorum kısmına "Lahmacun yedik, ne tadı ne tuzu vardı" notunu yazdı. Restoran ise "PCR testi yaptırmanızı öneririz... 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T07:35+0300
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yaşam
lahmacun
restoran
koronavirüs
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İnternetten lahmacun sipariş eden kişiler, daha sonra yemekle ilgili yorum yapılan kısma "Ne tadı ne tuzu vardı" diye yazarak 'lezzet' değerlendirmesine 1 puan verdi. Restoranın cevabı ise dikkat çekti. Lahmacunu yiyenlerin koronaya yakalandığı ve tat alamadığı iması yapan restoran yetkilileri, "PCR testi yaptırmanızı öneririz. Geçmiş olsun" yanıtını verdi.
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lahmacun, restoran, koronavirüs

'Lahmacunun tadı yok' diyen müşteriye 'PCR' yanıtı

07:35 07.02.2022
© İHALahmacun
Lahmacun - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
© İHA
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İnternetten yemek siparişi veren bir kişi, yorum kısmına "Lahmacun yedik, ne tadı ne tuzu vardı" notunu yazdı. Restoran ise "PCR testi yaptırmanızı öneririz. Geçmiş olsun" cevabını verdi.
İnternetten lahmacun sipariş eden kişiler, daha sonra yemekle ilgili yorum yapılan kısma "Ne tadı ne tuzu vardı" diye yazarak 'lezzet' değerlendirmesine 1 puan verdi.
Restoranın cevabı ise dikkat çekti. Lahmacunu yiyenlerin koronaya yakalandığı ve tat alamadığı iması yapan restoran yetkilileri, "PCR testi yaptırmanızı öneririz. Geçmiş olsun" yanıtını verdi.
'Lahmacunun tadı yok' diyen müşteriye yanıt
'Lahmacunun tadı yok' diyen müşteriye yanıt - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
'Lahmacunun tadı yok' diyen müşteriye yanıt
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