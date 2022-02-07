https://tr.sputniknews.com/20220207/lahmacunun-tadi-yok-diyen-musteriye-pcr-yaniti-1053544717.html

'Lahmacunun tadı yok' diyen müşteriye 'PCR' yanıtı

'Lahmacunun tadı yok' diyen müşteriye 'PCR' yanıtı

İnternetten yemek siparişi veren bir kişi, yorum kısmına "Lahmacun yedik, ne tadı ne tuzu vardı" notunu yazdı. Restoran ise "PCR testi yaptırmanızı öneririz... 07.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-07T07:35+0300

2022-02-07T07:35+0300

2022-02-07T07:35+0300

yaşam

lahmacun

restoran

koronavirüs

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İnternetten lahmacun sipariş eden kişiler, daha sonra yemekle ilgili yorum yapılan kısma "Ne tadı ne tuzu vardı" diye yazarak 'lezzet' değerlendirmesine 1 puan verdi. Restoranın cevabı ise dikkat çekti. Lahmacunu yiyenlerin koronaya yakalandığı ve tat alamadığı iması yapan restoran yetkilileri, "PCR testi yaptırmanızı öneririz. Geçmiş olsun" yanıtını verdi.

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2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

lahmacun, restoran, koronavirüs