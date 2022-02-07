https://tr.sputniknews.com/20220207/macron-putinle-yapacagi-gorusme-icin-moskovada-1053571198.html

Macron, Putin’le yapacağı görüşme için Moskova’da

Macron, Putin’le yapacağı görüşme için Moskova’da

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya lideri Putin ile görüşmek üzere Moskova’ya ulaştı. 07.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-07T18:21+0300

2022-02-07T18:21+0300

2022-02-07T18:38+0300

dünya

rusya

vladimir putin

emmanuel macron

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/07/1053571173_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_a8b0b24f3e40930079e971f2a093ed70.jpg

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bu akşam görüşecek olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un uçağı, Moskova’ya ulaştı.Ruptly ajansı tarafından aktarılan görüntülerden anlaşılacağı üzere Macron, inişten bir süre sonra uçaktan çıkmadı ve bunu ancak yarım saat sonra yaptı.Moskova yolunda uçakta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Macron, Putin ile yapacağı görüşme öncesinde orta derecede iyimser olduğunu, fakat ‘ani mucizelere’ inanmadığını söylemişti.“Kararlıyım, durumu makul bir şekilde değerlendiriyorum. Orta derecede iyimserlik hissediyorum” diyen Macron, Putin ile yapacağı görüşmeye ilişkin olarak ‘ani mucizelere’ inanmadığını dile getirmişti.Macron'ın belirttiği üzere Rusya'ya yaptığı ziyaretin amacı, Ukrayna etrafında gerilimin tırmanmasını ve durumun kötüleşmesini önlemek. Kremlin, görüşme sırasında liderlerin öncelikli olarak güvenlik garantilerini ele alacaklarını duyurmuştu.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, görüşme sonrasında ortak basın toplantısı planlandığını belirtmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220207/putin-macron-gorusmesi-oncesi-peskovdan--ikaz-bati-guvenlik-garantisi-meselesini-gormezden-geliyor-1053561616.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, vladimir putin, emmanuel macron