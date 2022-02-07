https://tr.sputniknews.com/20220207/macron-putinle-yapacagi-gorusme-icin-moskovada-1053571198.html
Macron, Putin’le yapacağı görüşme için Moskova’da
Macron, Putin’le yapacağı görüşme için Moskova’da
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya lideri Putin ile görüşmek üzere Moskova’ya ulaştı. 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T18:21+0300
2022-02-07T18:21+0300
2022-02-07T18:38+0300
dünya
rusya
vladimir putin
emmanuel macron
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bu akşam görüşecek olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un uçağı, Moskova’ya ulaştı.Ruptly ajansı tarafından aktarılan görüntülerden anlaşılacağı üzere Macron, inişten bir süre sonra uçaktan çıkmadı ve bunu ancak yarım saat sonra yaptı.Moskova yolunda uçakta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Macron, Putin ile yapacağı görüşme öncesinde orta derecede iyimser olduğunu, fakat ‘ani mucizelere’ inanmadığını söylemişti.“Kararlıyım, durumu makul bir şekilde değerlendiriyorum. Orta derecede iyimserlik hissediyorum” diyen Macron, Putin ile yapacağı görüşmeye ilişkin olarak ‘ani mucizelere’ inanmadığını dile getirmişti.Macron'ın belirttiği üzere Rusya'ya yaptığı ziyaretin amacı, Ukrayna etrafında gerilimin tırmanmasını ve durumun kötüleşmesini önlemek. Kremlin, görüşme sırasında liderlerin öncelikli olarak güvenlik garantilerini ele alacaklarını duyurmuştu.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, görüşme sonrasında ortak basın toplantısı planlandığını belirtmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220207/putin-macron-gorusmesi-oncesi-peskovdan--ikaz-bati-guvenlik-garantisi-meselesini-gormezden-geliyor-1053561616.html
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Macron, Putin’le yapacağı görüşme için Moskova’da
18:21 07.02.2022 (güncellendi: 18:38 07.02.2022) Abone ol
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya lideri Putin ile görüşmek üzere Moskova’ya ulaştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bu akşam görüşecek olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un uçağı, Moskova’ya ulaştı.
Ruptly ajansı tarafından aktarılan görüntülerden anlaşılacağı üzere Macron, inişten bir süre sonra uçaktan çıkmadı ve bunu ancak yarım saat sonra yaptı.
Moskova yolunda uçakta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Macron, Putin ile yapacağı görüşme öncesinde orta derecede iyimser olduğunu, fakat ‘ani mucizelere’ inanmadığını söylemişti.
“Kararlıyım, durumu makul bir şekilde değerlendiriyorum. Orta derecede iyimserlik hissediyorum” diyen Macron, Putin ile yapacağı görüşmeye ilişkin olarak ‘ani mucizelere’ inanmadığını dile getirmişti.
Macron'ın belirttiği üzere Rusya'ya yaptığı ziyaretin amacı, Ukrayna etrafında gerilimin tırmanmasını ve durumun kötüleşmesini önlemek. Kremlin, görüşme sırasında liderlerin öncelikli olarak güvenlik garantilerini ele alacaklarını duyurmuştu.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, görüşme sonrasında ortak basın toplantısı planlandığını belirtmişti.