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https://tr.sputniknews.com/20220207/mahmutyazicioglu-cinayetiyle-ilgili-adliyeye-sevk-edilen-8-supheli-tutuklandi-1053575742.html
Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili adliyeye sevk edilen 8 şüpheli tutuklandı
Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili adliyeye sevk edilen 8 şüpheli tutuklandı
İstanbul Yeşilköy’de ortağı olduğu balık restoranında öldürülen Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili adliyeye sevk edilen 8 şüpheli tutuklandı, 8... 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T20:21+0300
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türkiye
şafak mahmutyazıcıoğlu
ece erken
silahlı saldırı
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İstanbul Bakırköy'de ortağı olduğu balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden, Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili adliyeye sevk edilen 8 şüpheli tutuklandı, 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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şafak mahmutyazıcıoğlu, ece erken, silahlı saldırı

Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili adliyeye sevk edilen 8 şüpheli tutuklandı

20:21 07.02.2022 (güncellendi: 20:26 07.02.2022)
© Twitter Mahmutyazıcıoğlu
Mahmutyazıcıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
© Twitter
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İstanbul Yeşilköy’de ortağı olduğu balık restoranında öldürülen Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili adliyeye sevk edilen 8 şüpheli tutuklandı, 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Bakırköy'de ortağı olduğu balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden, Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili adliyeye sevk edilen 8 şüpheli tutuklandı, 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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