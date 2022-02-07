https://tr.sputniknews.com/20220207/mahmutyazicioglu-cinayetiyle-ilgili-adliyeye-sevk-edilen-8-supheli-tutuklandi-1053575742.html

Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili adliyeye sevk edilen 8 şüpheli tutuklandı

Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili adliyeye sevk edilen 8 şüpheli tutuklandı

İstanbul Yeşilköy’de ortağı olduğu balık restoranında öldürülen Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili adliyeye sevk edilen 8 şüpheli tutuklandı, 8... 07.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-07T20:21+0300

2022-02-07T20:21+0300

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türkiye

şafak mahmutyazıcıoğlu

ece erken

silahlı saldırı

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İstanbul Bakırköy'de ortağı olduğu balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden, Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili adliyeye sevk edilen 8 şüpheli tutuklandı, 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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şafak mahmutyazıcıoğlu, ece erken, silahlı saldırı