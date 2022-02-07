İstanbul Bakırköy'de ortağı olduğu balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden, Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili adliyeye sevk edilen 8 şüpheli tutuklandı, 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Yeşilköy’de ortağı olduğu balık restoranında öldürülen Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili adliyeye sevk edilen 8 şüpheli tutuklandı, 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Bakırköy'de ortağı olduğu balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden, Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili adliyeye sevk edilen 8 şüpheli tutuklandı, 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.