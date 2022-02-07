https://tr.sputniknews.com/20220207/meclise-koronavirus-arasi-1053570826.html

Meclis'e koronavirüs arası

Meclis'e koronavirüs arası

Tatilde seçim bölgelerine giden vekiller ve Meclis personeli arasında vakaların hızla artmasından dolayı TBMM'de çalışmalara 1 hafta ara verildi. 07.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-07T18:12+0300

2022-02-07T18:12+0300

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koronavirüs

koronavirüs

tatil

meclis

mesai

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20 Ocak’ta okullardaki yarıyıl tatili ile birlikte çalışmalarına ara veren ve 1 Şubat’ta mesaiye başlayan Meclis, bu kez Kovid-19 molası verecek.TRT Haber'in aktardığına göre koronavirüs vakalarındaki artış Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni de etkiledi. Artan vakalar nedeniyle çalışmalara ara verildi. Tatil döneminde seçim bölgelerine giden milletvekilleri ile Meclis personelinde vakaların hızla artması bu kararın alınmasında etkili oldu. 15 Şubat'a kadar devam edecek Son bir ayda sadece AK Parti’den 40 milletvekilinin testi pozitif çıktı. Virüse yakalanan diğer siyasi partilere mensup milletvekillerinin tedavileri de sürüyor. Virüse yakalanan milletvekillerinin birçoğunun ikinci kez enfekte olduğu bilgisi verildi. Meclis çalışmalarına verilen zorunlu mola 15 Şubat’a kadar devam edecek.

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koronavirüs, tatil, meclis, mesai