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Meclis'e koronavirüs arası
Meclis'e koronavirüs arası
Tatilde seçim bölgelerine giden vekiller ve Meclis personeli arasında vakaların hızla artmasından dolayı TBMM'de çalışmalara 1 hafta ara verildi. 07.02.2022, Sputnik Türkiye
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koronavirüs
koronavirüs
tatil
meclis
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20 Ocak’ta okullardaki yarıyıl tatili ile birlikte çalışmalarına ara veren ve 1 Şubat’ta mesaiye başlayan Meclis, bu kez Kovid-19 molası verecek.TRT Haber'in aktardığına göre koronavirüs vakalarındaki artış Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni de etkiledi. Artan vakalar nedeniyle çalışmalara ara verildi. Tatil döneminde seçim bölgelerine giden milletvekilleri ile Meclis personelinde vakaların hızla artması bu kararın alınmasında etkili oldu. 15 Şubat'a kadar devam edecek Son bir ayda sadece AK Parti’den 40 milletvekilinin testi pozitif çıktı. Virüse yakalanan diğer siyasi partilere mensup milletvekillerinin tedavileri de sürüyor. Virüse yakalanan milletvekillerinin birçoğunun ikinci kez enfekte olduğu bilgisi verildi. Meclis çalışmalarına verilen zorunlu mola 15 Şubat’a kadar devam edecek.
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koronavirüs, tatil, meclis, mesai

Meclis'e koronavirüs arası

18:12 07.02.2022
© AATBMM Genel Kurulu
TBMM Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
© AA
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Tatilde seçim bölgelerine giden vekiller ve Meclis personeli arasında vakaların hızla artmasından dolayı TBMM'de çalışmalara 1 hafta ara verildi.
20 Ocak’ta okullardaki yarıyıl tatili ile birlikte çalışmalarına ara veren ve 1 Şubat’ta mesaiye başlayan Meclis, bu kez Kovid-19 molası verecek.
TRT Haber'in aktardığına göre koronavirüs vakalarındaki artış Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni de etkiledi. Artan vakalar nedeniyle çalışmalara ara verildi.
Tatil döneminde seçim bölgelerine giden milletvekilleri ile Meclis personelinde vakaların hızla artması bu kararın alınmasında etkili oldu.

15 Şubat'a kadar devam edecek

Son bir ayda sadece AK Parti’den 40 milletvekilinin testi pozitif çıktı. Virüse yakalanan diğer siyasi partilere mensup milletvekillerinin tedavileri de sürüyor.
Virüse yakalanan milletvekillerinin birçoğunun ikinci kez enfekte olduğu bilgisi verildi.
Meclis çalışmalarına verilen zorunlu mola 15 Şubat’a kadar devam edecek.
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